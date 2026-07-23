URL أيضًا طبقة موحّدة يوجّه إلى الواجهة الخلفية المناسبة استنادًا إلى مخطط URL، لذلك يُفوَّض أي مخطط معروف غير HTTP إلى المحرك المطابق — انظر Dispatching by URL scheme أدناه.
البنية:
URL(URL [,Format] [,CompressionMethod])
-
يجب أن تتوافق المعلَمة
URLمع بنية محدد موقع الموارد الموحّد. وبالنسبة إلى عنوان URL من نوع
http/
https(الواجهة الخلفية الافتراضية)، يجب أن يشير إلى خادم يستخدم HTTP أو HTTPS، وألا يتطلب الحصول على استجابة من الخادم أي رؤوس إضافية. أما عنوان URL ذو مخطط غير HTTP معروف (
file://،
s3://،
az://،
hdfs://، …) فيُحال بدلًا من ذلك إلى المحرك المطابق — انظر Dispatching by URL scheme أدناه.
-
يجب أن يكون
Formatمن التنسيقات التي يمكن لـ ClickHouse استخدامها في استعلامات
SELECT، وعند الحاجة، في عمليات
INSERT. للاطلاع على القائمة الكاملة بالتنسيقات المدعومة، انظر Formats. إذا لم يتم تحديد هذه الوسيطة، يكتشف ClickHouse التنسيق تلقائيًا من لاحقة المعلَمة
URL. وإذا لم تطابق لاحقة المعلَمة
URLأيًا من التنسيقات المدعومة، فسيفشل إنشاء الجدول. على سبيل المثال، في تعبير المحرك
URL('http://localhost/test.json')، يُطبَّق تنسيق
JSON.
-
يحدد
CompressionMethodما إذا كان يجب ضغط حمولة HTTP. وإذا كان الضغط مُمكّنًا، فستتضمن حزم HTTP التي يرسلها محرك URL الترويسة ‘Content-Encoding’ للإشارة إلى طريقة الضغط المستخدمة.
URL تدعم خوارزمية الضغط المقابلة.
يجب أن تكون قيمة
CompressionMethod المدعومة واحدة مما يلي:
- gzip or gz
- deflate
- brotli or br
- lzma or xz
- zstd or zst
- lz4
- bz2
- snappy
- none
- auto
CompressionMethod، فستكون القيمة الافتراضية هي
auto. وهذا يعني أن ClickHouse يكتشف طريقة الضغط تلقائيًا من لاحقة المعلَمة
URL. وإذا طابقت اللاحقة أيًّا من طرق الضغط المذكورة أعلاه، فسيتم تطبيق الضغط المقابل، وإلا فلن يُفعَّل أي ضغط.
على سبيل المثال، في تعبير المحرك
URL('http://localhost/test.gzip')، تُطبَّق طريقة الضغط
gzip، أما في
URL('http://localhost/test.fr')، فلن يُفعَّل أي ضغط لأن اللاحقة
fr لا تطابق أيًّا من طرق الضغط المذكورة أعلاه.
يمثّل المحرك
التوجيه بحسب مخطط URL
URL طبقةً موحّدة فوق محركات الملفات وتخزين الكائنات الأخرى: إذ يوجّه الطلبات إلى الواجهة الخلفية المناسبة استنادًا إلى مخطط URL. ويتولى المحرك
URL نفسه خدمة
http/
https (وأي مخطط غير معروف)؛ بينما يتولى محرك File خدمة
file://؛ ويتولى محرك S3 خدمة
s3:// و
gs:// و
gcs:// و
oss://؛ ويتولى محرك AzureBlobStorage خدمة
az:// و
azure:// و
abfss:// و
abfs://؛ ويتولى محرك HDFS خدمة
hdfs://.
لا يُوجَّه إلا مخططات S3 التي يستطيع معيّن عناوين URI الخاص بـ S3 حلّها إلى نقطة نهاية فعلية من دون أي تهيئة إضافية (
s3، بالإضافة إلى
gs/
gcs/
oss). أما مخططات المورّدين الأخرى المتوافقة مع S3 (
cos و
obs و
eos و…) فهي خاصة بكل Region ولا تملك تعيين نقطة نهاية افتراضيًا، لذلك فإن تمرير URL من هذا النوع إلى المحرك
URL يُعامَل على أنه مخطط غير معروف ويُبلَّغ عنه كـ خطأ؛ استخدم محرك S3 مباشرةً (مع تهيئة
url_scheme_mappers) لهذه الواجهات الخلفية.
يُطبَّق الإعداد url_base قبل التوجيه بحسب المخطط، لذا يُحلّ المرجع النسبي أولًا استنادًا إلى الأساس ثم يُوجَّه إلى المحرك المطابق.
CREATE TABLE file_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL('file://data.csv', CSV);
CREATE TABLE s3_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL('s3://bucket/key.csv', CSV);
تُحوَّل استعلامات
الاستخدام
INSERT و
SELECT إلى طلبات
POST و
GET،
على التوالي. ولمعالجة طلبات
POST، يجب أن يدعم الخادم البعيد
ترميز النقل المُجزّأ.
يمكنك تحديد الحد الأقصى لعدد مرات إعادة توجيه HTTP GET باستخدام الإعداد max_http_get_redirects.
عند تمكين allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages، يمكن لمحرك الجدول
أحرف البدل مع صفحات فهرس HTTP
URL توسيع أحرف البدل من خلال جلب صفحات فهرس HTTP واستخراج الروابط منها.
وهذه هي الآلية نفسها المستخدمة في دالة الجدول
url.
يكون التوسيع مقيّدًا بواسطة max_http_index_page_size لكل صفحة فهرس يتم جلبها، وبواسطة url_wildcard_max_directories_to_read عند اجتياز المجلدات بشكل متكرر.
1. أنشئ جدول
مثال
url_engine_table على الخادم:
2. أنشئ خادم HTTP بسيطًا باستخدام أدوات بايثون 3 القياسية، ثم شغّله:
CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64)
ENGINE=URL('http://127.0.0.1:12345/', CSV)
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'text/csv')
self.end_headers()
self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))
if __name__ == "__main__":
server_address = ('127.0.0.1', 12345)
HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
3. اطلب البيانات:
$ python3 server.py
SELECT * FROM url_engine_table
┌─word──┬─value─┐
│ Hello │ 1 │
│ World │ 2 │
└───────┴───────┘
تفاصيل التنفيذ
- يمكن تنفيذ عمليات القراءة والكتابة بالتوازي
- لا يتم دعم ما يلي:
- عمليتا
ALTERو
SELECT...SAMPLE.
- الفهارس.
- النسخ المتماثل.
- عمليتا
الأعمدة الافتراضية
_path— المسار إلى
URL. النوع:
LowCardinality(String).
_file— اسم مورد
URL. النوع:
LowCardinality(String).
_size— حجم المورد بالبايت. النوع:
Nullable(UInt64). إذا كان الحجم غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_time— وقت آخر تعديل للملف. النوع:
Nullable(DateTime). إذا كان الوقت غير معروف، تكون القيمة
NULL.
_headers- رؤوس استجابة HTTP. النوع:
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)).
يتيح الإعداد url_base استخدام عنوان URL نسبي في المحرك
حلّ عناوين URL النسبية
URL. عند تعيين
url_base، يُفسَّر عنوان URL الذي يُمرَّر إلى المحرك بالاستناد إليه وفقًا لـ RFC 3986. للحصول على وصف كامل لقواعد الحلّ، راجع وثائق دالة الجدول url.
مثال
SET url_base = 'http://127.0.0.1:12345/';
CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64) ENGINE = URL('hello.csv', CSV);
SELECT * FROM url_engine_table;
إعدادات التخزين
- engine_url_skip_empty_files - يسمح بتجاوز الملفات الفارغة أثناء القراءة. يكون معطّلًا افتراضيًا.
- enable_url_encoding - يتيح تمكين/تعطيل فك ترميز/ترميز المسار في عنوان URI. يكون مُمكّنًا افتراضيًا.
- url_base - عنوان URL الأساسي لاستكمال عناوين URL النسبية المُمرَّرة إلى المحرّك.