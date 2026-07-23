إذا كانت القيمة true، فتُنفَّذ الدوال الثابتة غير الحتمية (مثل الدالة
mutations_execute_nondeterministic_on_initiator
now()) على العقدة المُبادِرة، وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات
UPDATE و
DELETE. يساعد ذلك على إبقاء البيانات متزامنة عبر النسخ المتماثلة أثناء تنفيذ عمليات mutation التي تتضمن دوال ثابتة غير حتمية. القيمة الافتراضية:
false.
إذا كانت القيمة true، تُنفَّذ الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة على العقدة المُبادِرة وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات
mutations_execute_subqueries_on_initiator
UPDATE و
DELETE. القيمة الافتراضية:
false.