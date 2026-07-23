هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وقد تم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

إذا كانت القيمة true، فتُنفَّذ الدوال الثابتة غير الحتمية (مثل الدالة now() ) على العقدة المُبادِرة، وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات UPDATE و DELETE . يساعد ذلك على إبقاء البيانات متزامنة عبر النسخ المتماثلة أثناء تنفيذ عمليات mutation التي تتضمن دوال ثابتة غير حتمية. القيمة الافتراضية: false .