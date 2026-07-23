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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد تم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

mutations_execute_nondeterministic_on_initiator

إذا كانت القيمة true، فتُنفَّذ الدوال الثابتة غير الحتمية (مثل الدالة now()) على العقدة المُبادِرة، وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات UPDATE وDELETE. يساعد ذلك على إبقاء البيانات متزامنة عبر النسخ المتماثلة أثناء تنفيذ عمليات mutation التي تتضمن دوال ثابتة غير حتمية. القيمة الافتراضية: false.

mutations_execute_subqueries_on_initiator

إذا كانت القيمة true، تُنفَّذ الاستعلامات الفرعية ذات القيمة المفردة على العقدة المُبادِرة وتُستبدل بقيم حرفية في استعلامات UPDATE وDELETE. القيمة الافتراضية: false.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦