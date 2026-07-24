هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

يسمح بكتابة استعلامات SELECT بسيطة من دون الكلمة المفتاحية SELECT في البداية، مما يسهّل استخدامه بأسلوب الآلة الحاسبة، فمثلًا تصبح 1 + 2 استعلامًا صالحًا.

في clickhouse-local يكون هذا الخيار مفعّلًا افتراضيًا، ويمكن تعطيله صراحةً.

إذا لم تكن القيمة فارغة، فستقرأ الاستعلامات التي لا تحتوي على FROM في المستوى الأعلى من هذا الجدول بدلًا من system.one.

يُستخدم هذا في clickhouse-local لمعالجة بيانات الإدخال. يمكن للمستخدم ضبط هذا الإعداد صراحةً، لكنه غير مخصص لهذا النوع من الاستخدام.

لا تتأثر الاستعلامات الفرعية بهذا الإعداد (سواء كانت استعلامات فرعية قيَمية أو استعلامات FROM أو IN). تُعامل عبارات SELECT في المستوى الأعلى ضمن سلاسل UNION وINTERSECT وEXCEPT معاملة موحَّدة، وتتأثر بهذا الإعداد بغض النظر عن تجميعها بين أقواس. ليس محددًا كيف يؤثر هذا الإعداد في طرق العرض والاستعلامات الموزعة.

يقبل الإعداد اسم جدول (وعندها يُحدَّد الجدول انطلاقًا من قاعدة البيانات الحالية) أو اسمًا مؤهلًا بالصيغة ‘database.table’. يجب أن يكون اسما قاعدة البيانات والجدول غير محاطين بعلامات اقتباس — ولا يُسمح إلا بالمُعرِّفات البسيطة.

إذا كان مفعّلًا ولم يكن الاستعلام داخل معاملة بالفعل، فسيُغلَّف الاستعلام ضمن معاملة كاملة (بدء + commit أو التراجع)