هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

الحد الأقصى لحجم مخزن القراءة المؤقت المستخدم للقراءة من نظام الملفات. تُقيَّد القيم التي تزيد على 256 MiB إلى 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج أبدًا إلى أن يكون أكبر من ذلك.

الحد الأقصى لحجم مخزن القراءة المؤقت من نظام الملفات المحلي. إذا ضُبطت القيمة على 0، فستُستخدم max_read_buffer_size . وتُقيَّد القيم التي تتجاوز 256 MiB عند 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج أبدًا إلى أن يكون أكبر من ذلك.