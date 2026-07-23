الحد الأقصى لحجم مخزن القراءة المؤقت المستخدم للقراءة من نظام الملفات. تُقيَّد القيم التي تزيد على 256 MiB إلى 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج أبدًا إلى أن يكون أكبر من ذلك.
max_read_buffer_size
الحد الأقصى لحجم مخزن القراءة المؤقت من نظام الملفات المحلي. إذا ضُبطت القيمة على 0، فستُستخدم
max_read_buffer_size_local_fs
max_read_buffer_size. وتُقيَّد القيم التي تتجاوز 256 MiB عند 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج أبدًا إلى أن يكون أكبر من ذلك.
الحد الأقصى لحجم مخزن القراءة المؤقت من نظام الملفات البعيد. إذا ضُبطت القيمة على 0، فسيُستخدم
max_read_buffer_size_remote_fs
max_read_buffer_size بدلًا من ذلك. وتُقيَّد القيم التي تتجاوز 256 MiB عند 256 MiB، لأن مخزن القراءة المؤقت لا يحتاج أبدًا إلى أن يكون أكبر من ذلك.