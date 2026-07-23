insert_quorum
يُفعّل هذا الإعداد الكتابة باستخدام quorum.
لا ينطبق هذا الإعداد على SharedMergeTree، راجع اتساق SharedMergeTree لمزيد من المعلومات.
- إذا كان
insert_quorum < 2، تكون الكتابة باستخدام quorum معطّلة.
- إذا كان
insert_quorum >= 2، تكون الكتابة باستخدام quorum مفعّلة.
- إذا كان
insert_quorum = 'auto'، فاستخدم عدد الأغلبية (
number_of_replicas / 2 + 1) بوصفه قيمة quorum.
INSERT إلا إذا تمكّن ClickHouse من كتابة البيانات بنجاح إلى
insert_quorum من النسخ المتماثلة خلال
insert_quorum_timeout. وإذا لم يصل عدد النسخ المتماثلة التي نجحت الكتابة إليها، لأي سبب كان، إلى
insert_quorum، فتُعد عملية الكتابة فاشلة، وسيحذف ClickHouse الكتلة المُدرجة من جميع النسخ المتماثلة التي كُتبت إليها البيانات بالفعل.
عندما يكون
insert_quorum_parallel معطّلًا، تكون جميع النسخ المتماثلة ضمن quorum متسقة، أي إنها تحتوي على بيانات جميع استعلامات
INSERT السابقة (أي يُرتَّب تسلسل
INSERT ترتيبًا خطيًا). وعند قراءة البيانات المكتوبة باستخدام
insert_quorum مع تعطيل
insert_quorum_parallel، يمكنك تفعيل الاتساق التسلسلي لاستعلامات
SELECT باستخدام select_sequential_consistency.
يُصدر ClickHouse استثناءً:
- إذا كان عدد النسخ المتماثلة المتاحة وقت تنفيذ الاستعلام أقل من
insert_quorum.
- عندما يكون
insert_quorum_parallelمعطّلًا وتُجرى محاولة لكتابة البيانات بينما لم تُدرج الكتلة السابقة بعد في
insert_quorumمن النسخ المتماثلة. وقد تحدث هذه الحالة إذا حاول المستخدم تنفيذ استعلام
INSERTآخر على الجدول نفسه قبل اكتمال الاستعلام السابق الذي يستخدم
insert_quorum.
insert_quorum_parallel
يُفعّل هذا الإعداد أو يُعطّل التوازي لاستعلامات
لا ينطبق هذا الإعداد على SharedMergeTree؛ راجع اتساق SharedMergeTree لمزيد من المعلومات.
INSERT بشرط quorum. عند تفعيله، يمكن إرسال استعلامات
INSERT إضافية قبل اكتمال الاستعلامات السابقة. وعند تعطيله، ستُرفض عمليات الكتابة الإضافية إلى الجدول نفسه.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
مهلة الكتابة إلى quorum بالمللي ثانية. إذا انقضت المهلة ولم تتم أي عملية كتابة بعد، فسيُصدر ClickHouse استثناءً، ويجب على العميل إعادة تنفيذ الاستعلام لكتابة الكتلة نفسها إلى النسخة المتماثلة نفسها أو إلى أي نسخة متماثلة أخرى. راجع أيضًا: