هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

لا ينطبق هذا الإعداد على SharedMergeTree، راجع اتساق SharedMergeTree لمزيد من المعلومات.

يُفعّل هذا الإعداد الكتابة باستخدام quorum.

إذا كان insert_quorum < 2 ، تكون الكتابة باستخدام quorum معطّلة.

، تكون الكتابة باستخدام quorum معطّلة. إذا كان insert_quorum >= 2 ، تكون الكتابة باستخدام quorum مفعّلة.

، تكون الكتابة باستخدام quorum مفعّلة. إذا كان insert_quorum = 'auto' ، فاستخدم عدد الأغلبية ( number_of_replicas / 2 + 1 ) بوصفه قيمة quorum.

الكتابة باستخدام quorum

لا تنجح عملية INSERT إلا إذا تمكّن ClickHouse من كتابة البيانات بنجاح إلى insert_quorum من النسخ المتماثلة خلال insert_quorum_timeout . وإذا لم يصل عدد النسخ المتماثلة التي نجحت الكتابة إليها، لأي سبب كان، إلى insert_quorum ، فتُعد عملية الكتابة فاشلة، وسيحذف ClickHouse الكتلة المُدرجة من جميع النسخ المتماثلة التي كُتبت إليها البيانات بالفعل.

insert_quorum_parallel معطّلًا، تكون جميع النسخ المتماثلة ضمن quorum متسقة، أي إنها تحتوي على بيانات جميع استعلامات INSERT السابقة (أي يُرتَّب تسلسل INSERT ترتيبًا خطيًا). وعند قراءة البيانات المكتوبة باستخدام insert_quorum مع تعطيل insert_quorum_parallel ، يمكنك تفعيل الاتساق التسلسلي لاستعلامات SELECT باستخدام عندما يكونمعطّلًا، تكون جميع النسخ المتماثلة ضمن quorum متسقة، أي إنها تحتوي على بيانات جميع استعلاماتالسابقة (أي يُرتَّب تسلسلترتيبًا خطيًا). وعند قراءة البيانات المكتوبة باستخداممع تعطيل، يمكنك تفعيل الاتساق التسلسلي لاستعلاماتباستخدام select_sequential_consistency

يُصدر ClickHouse استثناءً:

إذا كان عدد النسخ المتماثلة المتاحة وقت تنفيذ الاستعلام أقل من insert_quorum .

. عندما يكون insert_quorum_parallel معطّلًا وتُجرى محاولة لكتابة البيانات بينما لم تُدرج الكتلة السابقة بعد في insert_quorum من النسخ المتماثلة. وقد تحدث هذه الحالة إذا حاول المستخدم تنفيذ استعلام INSERT آخر على الجدول نفسه قبل اكتمال الاستعلام السابق الذي يستخدم insert_quorum .

انظر أيضًا:

لا ينطبق هذا الإعداد على SharedMergeTree؛ راجع اتساق SharedMergeTree لمزيد من المعلومات.

يُفعّل هذا الإعداد أو يُعطّل التوازي لاستعلامات INSERT بشرط quorum. عند تفعيله، يمكن إرسال استعلامات INSERT إضافية قبل اكتمال الاستعلامات السابقة. وعند تعطيله، ستُرفض عمليات الكتابة الإضافية إلى الجدول نفسه.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

انظر أيضًا:

مهلة الكتابة إلى quorum بالمللي ثانية. إذا انقضت المهلة ولم تتم أي عملية كتابة بعد، فسيُصدر ClickHouse استثناءً، ويجب على العميل إعادة تنفيذ الاستعلام لكتابة الكتلة نفسها إلى النسخة المتماثلة نفسها أو إلى أي نسخة متماثلة أخرى.

راجع أيضًا: