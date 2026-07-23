يُفعِّل هذا الإعداد أو يعطِّل التجميع الفوري (JIT) للدوال التجميعية إلى شيفرة أصلية. وقد يؤدي تفعيله إلى تحسين الأداء. القيم الممكنة:
compile_aggregate_expressions
- 0 — يتم تنفيذ التجميع دون تجميع فوري.
- 1 — يتم تنفيذ التجميع باستخدام التجميع الفوري.
يُجمِّع بعض الدوال القياسية والمعاملات إلى شيفرة أصلية.
compile_expressions
جمِّع التعبيرات النمطية البسيطة المستخدمة في دوال مثل
compile_regular_expressions
match و
extract إلى شيفرة أصلية. أما الأنماط الخارجة عن المجموعة الفرعية المدعومة فتعود تلقائيًا إلى المحرك العام.
تجميع وصف الفرز إلى شيفرة أصلية.