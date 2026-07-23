يُفعِّل هذا الإعداد أو يعطِّل التجميع الفوري (JIT) للدوال التجميعية إلى شيفرة أصلية. وقد يؤدي تفعيله إلى تحسين الأداء.

القيم الممكنة:

0 — يتم تنفيذ التجميع دون تجميع فوري.

1 — يتم تنفيذ التجميع باستخدام التجميع الفوري.

انظر أيضًا

يُجمِّع بعض الدوال القياسية والمعاملات إلى شيفرة أصلية.

جمِّع التعبيرات النمطية البسيطة المستخدمة في دوال مثل match و extract إلى شيفرة أصلية. أما الأنماط الخارجة عن المجموعة الفرعية المدعومة فتعود تلقائيًا إلى المحرك العام.

تجميع وصف الفرز إلى شيفرة أصلية.