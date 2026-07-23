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تتوفّر هذه الإعدادات في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا استنادًا إلى الشفرة المصدرية.

compile_aggregate_expressions

يُفعِّل هذا الإعداد أو يعطِّل التجميع الفوري (JIT) للدوال التجميعية إلى شيفرة أصلية. وقد يؤدي تفعيله إلى تحسين الأداء. القيم الممكنة:
  • 0 — يتم تنفيذ التجميع دون تجميع فوري.
  • 1 — يتم تنفيذ التجميع باستخدام التجميع الفوري.
انظر أيضًا

compile_expressions

يُجمِّع بعض الدوال القياسية والمعاملات إلى شيفرة أصلية.

compile_regular_expressions

جمِّع التعبيرات النمطية البسيطة المستخدمة في دوال مثل match وextract إلى شيفرة أصلية. أما الأنماط الخارجة عن المجموعة الفرعية المدعومة فتعود تلقائيًا إلى المحرك العام.

compile_sort_description

تجميع وصف الفرز إلى شيفرة أصلية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦