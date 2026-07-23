إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة replace_running_query_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

عند استخدام واجهة HTTP، يمكن تمرير المعلَمة ‘query_id’. ويمكن أن تكون هذه أي سلسلة نصية تُستخدم كمُعرّف للاستعلام. إذا كان هناك في هذا الوقت استعلام آخر من المستخدم نفسه وبنفس ‘query_id’، فإن السلوك يعتمد على المعلَمة ‘replace_running_query’.

0 (الافتراضي) – طرح استثناء (عدم السماح بتشغيل الاستعلام إذا كان هناك بالفعل استعلام قيد التشغيل بنفس ‘query_id’).

1 – إلغاء الاستعلام القديم وبدء تشغيل الاستعلام الجديد.

اضبط هذه المعلَمة على 1 لتنفيذ اقتراحات شروط التقسيم. بعد إدخال الحرف التالي، إذا لم يكن الاستعلام القديم قد اكتمل بعد، فيجب إلغاؤه.

query_id نفسه، وذلك عندما يكون إعداد مدة الانتظار حتى ينتهي الاستعلام الجاري الذي يحملنفسه، وذلك عندما يكون إعداد replace_running_query مفعّلًا.

القيم الممكنة: