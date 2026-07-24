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ينشئ جدولًا جديدًا. يمكن أن يأتي هذا الاستعلام بصيغ تركيبية مختلفة بحسب حالة الاستخدام. افتراضيًا، لا تُنشأ الجداول إلا على الخادم الحالي. وتُنفَّذ استعلامات DDL الموزعة باستخدام عبارة ON CLUSTER، وهي موصوفة بشكل منفصل.

صيغة بناء الجملة

مع تحديد المخطط صراحةً

ينشئ جدولًا باسم table_name في قاعدة البيانات db أو في قاعدة البيانات الحالية إذا لم يتم تعيين db، بالبنية المحددة بين الأقواس وباستخدام محرّك engine. تتكون بنية الجدول من قائمة بأوصاف الأعمدة، والفهارس الثانوية، والإسقاطات، والقيود. إذا كان المفتاح الأساسي مدعومًا من قِبل المحرّك، فسيُشار إليه على أنه معلمة لمحرّك الجدول. يكون وصف العمود، في أبسط الحالات، على الشكل name type. مثال: RegionID UInt32. يمكن أيضًا تعريف تعبيرات للقيم الافتراضية (انظر أدناه). عند الحاجة، يمكن تحديد المفتاح الأساسي باستخدام تعبير مفتاح واحد أو أكثر. يمكن إضافة تعليقات إلى الأعمدة وإلى الجدول.

مع مخطط جدول موجود

يدعم ClickHouse نسخ مخطط جدول موجود وبياناته. لاستنساخ مخطط جدول موجود:
ينشئ هذا جدولًا له نفس بنية جدول آخر.

باستخدام مخطط وبيانات جدول موجود

لاستنساخ مخطط وبيانات جدول موجود:
يؤدي هذا إلى إنشاء جدول له نفس المخطط والبيانات لجدول موجود. وبعد إنشاء الجدول الجديد، تُرفق به جميع التقسيمات من db.table. وبعبارة أخرى، تُستنسخ بيانات db.table إلى db2.table_clone عند إنشائه. وهذا الاستعلام مكافئ لما يلي:
بالنسبة إلى كلتا الخاصيتين، يمكنك تحديد محرك مختلف للجدول. وإذا لم يُحدَّد المحرك، فسيُستخدَم المحرك نفسه المستخدَم للجدول الأصلي (db.table).

من table function

ينشئ جدولًا يعطي النتيجة نفسها التي تعطيها دالة الجدول المحددة. كما سيعمل الجدول المُنشأ بالطريقة نفسها التي تعمل بها دالة الجدول المقابلة المحددة.

باستخدام استعلام SELECT

ينشئ جدولًا ببنية مماثلة لنتيجة استعلام SELECT، باستخدام المحرك engine، ويملؤه ببيانات من SELECT. ويمكنك أيضًا تحديد وصف الأعمدة بشكل صريح. إذا كان الجدول موجودًا بالفعل وتم تحديد IF NOT EXISTS، فلن ينفّذ الاستعلام أي إجراء. يمكن أن تتضمن العبارة بنودًا أخرى بعد بند ENGINE. راجع الوثائق التفصيلية حول كيفية إنشاء الجداول في أوصاف محركات الجداول. مثال
Query
Response

معدِّلات NULL أو NOT NULL

يسمح المعدِّلان NULL وNOT NULL، اللذان يأتيان بعد نوع البيانات في تعريف العمود، بجعل النوع Nullable أو بعدم جعله كذلك. إذا لم يكن النوع Nullable وتم تحديد NULL، فسيُعامل على أنه Nullable؛ أما إذا تم تحديد NOT NULL، فلن يُعامل كذلك. على سبيل المثال، INT NULL تعادل Nullable(INT). وإذا كان النوع Nullable وتم تحديد المعدِّلين NULL أو NOT NULL، فسيتم طرح استثناء. انظر أيضًا إلى الإعداد data_type_default_nullable.

القيم الافتراضية

يمكن أن يحدّد وصف العمود تعبيرًا لقيمة افتراضية بصيغة DEFAULT expr أو MATERIALIZED expr أو ALIAS expr. مثال: URLDomain String DEFAULT domain(URL). يكون التعبير expr اختياريًا. وإذا أُهمل، فيجب تحديد نوع العمود صراحةً، وتكون القيمة الافتراضية 0 للأعمدة الرقمية، و'' (السلسلة الفارغة) لأعمدة السلاسل النصية، و[] (المصفوفة الفارغة) لأعمدة المصفوفات، و1970-01-01 لأعمدة التاريخ، أو NULL للأعمدة Nullable. يمكن حذف نوع العمود في عمود ذي قيمة افتراضية، وفي هذه الحالة يُستدل عليه من نوع expr. على سبيل المثال، سيكون نوع العمود EventDate DEFAULT toDate(EventTime) هو التاريخ. إذا جرى تحديد كلٍّ من نوع بيانات وتعبير قيمة افتراضية، فستُدرج دالة ضمنية لتحويل النوع تقوم بتحويل التعبير إلى النوع المحدد. مثال: Hits UInt32 DEFAULT 0 تُمثَّل داخليًا على النحو Hits UInt32 DEFAULT toUInt32(0). يمكن أن يشير تعبير القيمة الافتراضية expr إلى أي أعمدة في الجدول وإلى الثوابت. ويتحقق ClickHouse من أن التغييرات في بنية الجدول لا تؤدي إلى ظهور حلقات في حساب التعبير. وبالنسبة إلى INSERT، فإنه يتحقق من أن التعابير قابلة للحل — أي إن جميع الأعمدة التي يمكن حسابها انطلاقًا منها قد تم تمريرها.

DEFAULT

DEFAULT expr القيمة الافتراضية العادية. إذا لم تُحدَّد قيمة هذا العمود في استعلام INSERT، فستُحتسب من expr. مثال:

MATERIALIZED

MATERIALIZED expr تعبير MATERIALIZED. تُحتسب قيم هذه الأعمدة تلقائيًا وفقًا لتعبير MATERIALIZED المحدد عند إدراج الصفوف. ولا يمكن تحديد هذه القيم صراحةً أثناء عمليات INSERT. كذلك، لا تُدرج الأعمدة ذات القيم الافتراضية من هذا النوع في نتيجة SELECT *. والغرض من ذلك هو الحفاظ على الثابت الذي ينص على أن نتيجة SELECT * يمكن دائمًا إدراجها مرة أخرى في الجدول باستخدام INSERT. ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد asterisk_include_materialized_columns. مثال:

EPHEMERAL

EPHEMERAL [expr] عمود مؤقت. الأعمدة من هذا النوع لا تُخزَّن في الجدول، ولا يمكن إجراء SELECT عليها. والغرض الوحيد من الأعمدة المؤقتة هو إنشاء تعبيرات القيم الافتراضية لأعمدة أخرى بالاعتماد عليها. أي عملية إدراج لا تُحدَّد فيها الأعمدة صراحةً ستتجاوز الأعمدة من هذا النوع. وذلك للحفاظ على الثابت القائل إن نتيجة SELECT * يمكن دائمًا إدراجها مجددًا في الجدول باستخدام INSERT. مثال:

ALIAS

ALIAS expr الأعمدة المحسوبة (مرادف). الأعمدة من هذا النوع لا تُخزَّن في الجدول، ولا يمكن إدراج قيم فيها باستخدام INSERT. عندما تشير استعلامات SELECT صراحةً إلى أعمدة من هذا النوع، تُحتسَب القيمة وقت الاستعلام من expr. افتراضيًا، يستبعد SELECT * أعمدة ALIAS. ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد asterisk_include_alias_columns. عند استخدام استعلام ALTER لإضافة أعمدة جديدة، لا تُكتب البيانات القديمة لهذه الأعمدة. وبدلًا من ذلك، عند قراءة البيانات القديمة التي لا تحتوي على قيم للأعمدة الجديدة، تُحتسَب التعبيرات تلقائيًا افتراضيًا. ومع ذلك، إذا كان تقييم هذه التعبيرات يتطلب أعمدة أخرى غير مذكورة في الاستعلام، فستُقرأ هذه الأعمدة أيضًا، ولكن فقط لكتل البيانات التي تحتاج إلى ذلك. إذا أضفت عمودًا جديدًا إلى جدول ثم غيّرت لاحقًا تعبيره الافتراضي، فستتغيّر القيم المستخدمة للبيانات القديمة (أي البيانات التي لم تُخزَّن قيمها على القرص). لاحظ أنه عند تنفيذ عمليات الدمج في الخلفية، تُكتب بيانات الأعمدة المفقودة في أحد الأجزاء التي يجري دمجها إلى الجزء المدمج. لا يمكن تعيين قيم افتراضية لعناصر هياكل البيانات المتداخلة.

المفتاح الأساسي

يمكنك تحديد مفتاح أساسي عند إنشاء جدول. ويمكن تحديد المفتاح الأساسي بإحدى طريقتين:
  • ضمن قائمة الأعمدة
  • خارج قائمة الأعمدة
لا يمكنك استخدام كلتا الطريقتين في استعلام واحد.

القيود

يمكن أيضًا تعريف قيود إلى جانب أوصاف الأعمدة:

CONSTRAINT

يمكن أن يكون boolean_expr_1 أي تعبير Boolean. إذا كانت هناك قيود معرّفة للـ table، فسيتم التحقق من كل واحد منها لكل صف في استعلام INSERT. وإذا لم يُستوفَ أي قيد، فسيرفع server استثناءً يتضمن اسم القيد وتعبير التحقق. قد تؤثر إضافة عدد كبير من القيود سلبًا في أداء استعلامات INSERT الكبيرة. يمكن فحص القيود الموجودة في جميع الـ tables من خلال table system.constraints.

ASSUME

يُستخدم البند ASSUME لتعريف CONSTRAINT على جدول يُفترض أنها true. ويمكن للمُحسِّن بعد ذلك استخدام هذا القيد لتحسين أداء استعلامات SQL. خذ هذا المثال الذي يُستخدم فيه ASSUME CONSTRAINT عند إنشاء الجدول users_a:
هنا، يُستخدم ASSUME CONSTRAINT للتأكيد على أن الدالة length(name) تساوي دائمًا قيمة العمود name_len. وهذا يعني أنه كلما استُدعيت length(name) في استعلام، يمكن لـ ClickHouse استبدالها بـ name_len، ومن المفترض أن يكون ذلك أسرع لأنه يتجنب استدعاء الدالة length(). بعد ذلك، عند تنفيذ الاستعلام SELECT name FROM users_a WHERE length(name) < 5;، يمكن لـ ClickHouse تحسينه إلى SELECT name FROM users_a WHERE name_len < 5; بفضل ASSUME CONSTRAINT. وقد يجعل ذلك تنفيذ الاستعلام أسرع لأنه يتجنب حساب طول name لكل صف. ASSUME CONSTRAINT لا يفرض القيد، بل يقتصر على إبلاغ المُحسِّن بأن القيد صحيح. وإذا لم يكن القيد صحيحًا بالفعل، فقد تكون نتائج الاستعلامات غير صحيحة. لذلك، ينبغي ألا تستخدم ASSUME CONSTRAINT إلا إذا كنت متأكدًا من صحة هذا القيد.

تعبير TTL

يحدّد مدة احتفاظ القيم في التخزين. لا يمكن تحديده إلا للجداول من عائلة MergeTree. للاطلاع على وصف مفصل، راجع TTL للأعمدة والجداول.

ترميزات ضغط الأعمدة

بشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse ضغط lz4 في الإصدار المُدار ذاتيًا، وzstd في ClickHouse Cloud. بالنسبة إلى عائلة المحرك MergeTree، يمكنك تغيير طريقة الضغط الافتراضية في قسم compression من تهيئة الخادم. يمكنك أيضًا تحديد طريقة الضغط لكل عمود على حدة في استعلام CREATE TABLE.
يمكن تحديد ترميز ‏Default للإشارة إلى الضغط الافتراضي، والذي قد يعتمد على إعدادات مختلفة (وخصائص البيانات) أثناء وقت التشغيل. مثال: value UInt64 CODEC(Default) — وهو مماثل لعدم تحديد أي ترميز. يمكنك أيضًا إزالة CODEC الحالي من العمود واستخدام الضغط الافتراضي من config.xml:
يمكن دمج برامج الترميز في مسار معالجة، على سبيل المثال: CODEC(Delta, Default).
لا يمكنك فك ضغط ملفات قاعدة بيانات ClickHouse باستخدام أدوات خارجية مثل lz4. وبدلًا من ذلك، استخدم الأداة الخاصة clickhouse-compressor.
الضغط مدعوم لمحركات الجداول التالية:
  • عائلة MergeTree. تدعم برامج ترميز ضغط الأعمدة وإمكانية اختيار طريقة الضغط الافتراضية عبر إعدادات compression.
  • عائلة Log. تستخدم طريقة الضغط lz4 افتراضيًا، وتدعم برامج ترميز ضغط الأعمدة.
  • Set. يدعم الضغط الافتراضي فقط.
  • Join. يدعم الضغط الافتراضي فقط.
يدعم ClickHouse برامج ترميز للأغراض العامة وبرامج ترميز متخصصة.

برامج الترميز للأغراض العامة

NONE

NONE — بدون ضغط.

LZ4

LZ4خوارزمية ضغط بيانات بلا فقدان تُستخدم افتراضيًا. تطبّق ضغط LZ4 السريع.

LZ4HC

LZ4HC[(level)] — خوارزمية LZ4 HC (ضغط عالٍ) بمستوى قابل للضبط. المستوى الافتراضي: 9. يطبّق ضبط level <= 0 المستوى الافتراضي. المستويات الممكنة: [1, 12]. النطاق الموصى به للمستوى: [4, 9].

ZSTD

ZSTD[(level)]خوارزمية ضغط ZSTD مع level قابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 22]. المستوى الافتراضي: 1. تكون مستويات الضغط العالية مفيدة في السيناريوهات غير المتناظرة، مثل الضغط مرة واحدة وفك الضغط مرارًا. وتعني المستويات الأعلى ضغطًا أفضل وزيادة في استخدام CPU.

ZXC

ZXC[(level)] — خوارزمية الضغط zxc غير المتماثلة مع level قابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 7]. المستوى الافتراضي: 3. تُقايض ZXC بطء الضغط بسرعة فائقة في فك الضغط، مع نسبة ضغط تقع بين LZ4 وZSTD. وهي مناسبة لنمط الضغط مرة واحدة وفك الضغط مرات عديدة، وتوفر أسرع أداء لفك الضغط على أنوية ARM الحديثة. وتعني المستويات الأعلى ضغطًا أفضل وسرعة ضغط أقل، بينما يظل فك الضغط سريعًا.

متقادِم: ZSTD_QAT

متقادم: DEFLATE_QPL

برامج الترميز المتخصصة

صُممت برامج الترميز هذه لجعل الضغط أكثر فعاليةً من خلال استغلال خصائص معيّنة في البيانات. بعض برامج الترميز هذه لا تضغط البيانات بحد ذاتها، بل تُجري عليها معالجةً مسبقة، بحيث يمكن لمرحلة ضغط ثانية تستخدم برنامج ترميز للأغراض العامة أن تحقق معدل ضغط أعلى.

Delta

Delta(delta_bytes) — أسلوب ضغط تُستبدل فيه القيم الخام بالفارق بين قيمتين متجاورتين، باستثناء القيمة الأولى التي تبقى دون تغيير. يمثّل delta_bytes الحد الأقصى لحجم القيم الخام، والقيمة الافتراضية هي sizeof(type). لم يعد يُنصح بتحديد delta_bytes كـ argument، وسيُزال الدعم له في إصدار مستقبلي. يُعد Delta ترميزًا لإعداد البيانات، أي لا يمكن استخدامه بصورة مستقلة.

DoubleDelta

DoubleDelta(bytes_size) — يحسب فروق الفروق (delta of deltas) ويكتبها بصيغة ثنائية مضغوطة. يحمل bytes_size معنى مشابهًا لـ delta_bytes في ترميز Delta. لم يعد يُنصح بتحديد bytes_size كوسيط، وستُزال هذه الإمكانية في إصدار مستقبلي. تتحقق أفضل معدلات الضغط مع المتتاليات الرتيبة ذات الخطوة الثابتة، مثل بيانات السلاسل الزمنية. ويمكن استخدامه مع أي نوع رقمي. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. ويستخدم 1 بت إضافيًا لفروق 32 بت: بادئات من 5 بت بدلًا من بادئات من 4 بت. لمزيد من المعلومات، راجع Compressing Time Stamps في Gorilla: A Fast, Scalable, In-Memory Time Series Database. يُعد DoubleDelta ترميزًا لإعداد البيانات، أي لا يمكن استخدامه بصورة مستقلة.

GCD

GCD() - - يحسب القاسم المشترك الأكبر (GCD) للقيم في العمود، ثم يقسم كل قيمة على GCD. يمكن استخدامه مع الأعمدة ذات القيم الصحيحة والعشرية وأعمدة التاريخ/الوقت. هذا الترميز مناسب جدًا للأعمدة التي تتغير قيمها (زيادةً أو نقصانًا) بمضاعفات GCD، مثل 24 و28 و16 و24 و8 و24 ‏(GCD = 4). ‏GCD هو ترميز لتهيئة البيانات، أي لا يمكن استخدامه بشكل مستقل.

Gorilla

Gorilla(bytes_size) — يحسب عملية XOR بين قيمة الفاصلة العائمة الحالية والسابقة، ويكتب النتيجة بصيغة ثنائية مدمجة. وكلما كان الفرق بين القيم المتتالية أصغر، أي كلما تغيّرت قيم السلسلة ببطء أكبر، كان معدل الضغط أفضل. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. قيم bytes_size الممكنة هي: 1 و2 و4 و8، وتكون القيمة الافتراضية sizeof(type) إذا كانت مساوية لـ 1 أو 2 أو 4 أو 8. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 1. لمزيد من المعلومات، راجع القسم 4.1 من Gorilla: A Fast, Scalable, In-Memory Time Series Database.

ALP

ALP(variant) — ضغط تكيفي عديم الفقد للبيانات ذات الفاصلة العائمة. يدعم Float32 وFloat64. للتفاصيل، راجع ALP: Adaptive lossless floating-point compression. يقبل هذا الـ ترميز وسيطة variant اختيارية:
  • ALP() أو ALP(AUTO) (الافتراضي) — يستخدم STD ويعود إلى RD بناءً على الحجم المضغوط المُقدَّر.
  • ALP(STD) — متغير ALP القياسي. يمثّل كل قيمة كعدد صحيح مضبوط المقياس بدقة باستخدام قوى العشرة، ثم يضغط الأعداد الصحيحة الناتجة باستخدام Frame-of-Reference وbit-packing. وتُخزَّن القيم غير القابلة للتمثيل كاستثناءات خام. يعمل بأفضل صورة مع الأرقام الناتجة من أعداد عشرية (مثل القياسات والأسعار).
  • ALP(RD) — متغير Real Doubles. يعيد تفسير نمط البتات لكل قيمة ويقسّمه إلى جزء علوي (الإشارة + الأسّ + البتات العليا من المانتيسا) وجزء سفلي. تُرمَّز الأجزاء العليا باستخدام القاموس (حتى 8 مدخلات)، وتُحزَّم الأجزاء السفلى على مستوى البتات. يعمل بأفضل صورة عندما تشترك قيم كثيرة في البتات العليا نفسها.
هذا الـ ترميز تجريبي، ويتطلب استخدام SET allow_experimental_codecs = 1.

FPC

FPC(level, float_size) - يتنبأ بشكل متكرر بالقيمة التالية ذات الفاصلة العائمة في التسلسل باستخدام الأفضل من بين متنبئين، ثم يُجري XOR بين القيمة الفعلية والقيمة المتنبأ بها، ويضغط النتيجة باستخدام ضغط الأصفار البادئة. وعلى غرار Gorilla، يكون هذا فعالًا عند تخزين سلسلة من القيم ذات الفاصلة العائمة التي تتغير ببطء. بالنسبة إلى القيم ذات 64 بت (double)، يكون FPC أسرع من Gorilla، أما بالنسبة إلى القيم ذات 32 بت فقد يختلف الأداء. قيم level الممكنة هي: 1-28، والقيمة الافتراضية هي 12. قيم float_size الممكنة هي: 4، 8، والقيمة الافتراضية هي sizeof(type) إذا كان النوع Float. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 4. للاطلاع على وصف مفصل للخوارزمية، انظر High Throughput Compression of Double-Precision Floating-Point Data.

SZ3

SZ3 or SZ3(algorithm, error_bound_mode, error_bound) - ترميز ضياعي مع حدّ أقصى للخطأ (SZ3 Lossy Compressor) للأعمدة من النوع Float32 أو Float64 أو Array(Float32) أو Array(Float64). بالنسبة إلى أعمدة المصفوفات، يكون الضغط أكثر فعالية عندما تكون جميع المصفوفات بالطول نفسه (إذ تُضغط عندها كمتجهات ثابتة العرض)؛ كما أن المصفوفات ذات الأطوال المختلفة مدعومة أيضًا، وتُضغط كتسلسل مسطّح من القيم. لا ينطبق هذا الـ ترميز على أعمدة Map، لأن مفاتيحها ستتلف بسبب الضغط الضياعي. القيم المدعومة لـ algorithm هي ALGO_LORENZO_REG وALGO_INTERP_LORENZO وALGO_INTERP. والقيم المدعومة لـ error_bound_mode هي ABS وREL وPSNR وABS_AND_REL. والوسيط error_bound هو الحد الأقصى للخطأ ومن النوع Float64.
هذا الـ ترميز تجريبي، ويتطلب استخدامه تعيين SET allow_experimental_codecs = 1.

T64

T64 — أسلوب ضغط يقتطع البتات العليا غير المستخدمة من القيم في أنواع البيانات الصحيحة (بما في ذلك Enum وDate وDateTime). في كل خطوة من خوارزميته، يأخذ الترميز block من 64 قيمة، ويضعها في مصفوفة بتات 64x64، ثم يجري لها عملية منقول، ويقتطع البتات غير المستخدمة من القيم، ويُرجع الباقي على شكل sequence. والبتات غير المستخدمة هي البتات التي لا تختلف بين القيمتين العظمى والدنيا في data part بالكامل الذي يُستخدم له الضغط. يُستخدم ترميزا DoubleDelta وGorilla في Gorilla TSDB بوصفهما جزءًا من خوارزمية الضغط الخاصة به. ويكون نهج Gorilla فعّالًا في الحالات التي توجد فيها sequence من القيم التي تتغير ببطء مع timestamps الخاصة بها. وتُضغط timestamps بكفاءة باستخدام ترميز DoubleDelta، كما تُضغط القيم بكفاءة باستخدام ترميز Gorilla. على سبيل المثال، للحصول على table مخزّن بكفاءة، يمكنك إنشاؤه بالconfiguration التالية:

ترميزات التشفير

هذه الترميزات لا تضغط البيانات فعليًا، بل تُشفّر البيانات على القرص. ولا تتوفر إلا عند تحديد مفتاح تشفير عبر إعدادات التشفير. لاحظ أن التشفير لا يكون مناسبًا إلا في نهاية سلاسل الترميز، لأن البيانات المشفّرة لا يمكن عادةً ضغطها بأي طريقة مجدية. ترميزات التشفير:

AES_128_GCM_SIV

CODEC('AES-128-GCM-SIV') — يشفّر البيانات باستخدام AES-128 في وضع GCM-SIV المحدد في RFC 8452.

AES-256-GCM-SIV

CODEC('AES-256-GCM-SIV') — يشفّر البيانات باستخدام AES-256 في وضع GCM-SIV. تستخدم هذه الترميزات قيمة nonce ثابتة، ولذلك يكون التشفير حتميًا. وهذا يجعله متوافقًا مع المحركات التي تدعم إزالة التكرار مثل ReplicatedMergeTree، لكنه ينطوي على نقطة ضعف: فعند تشفير كتلة البيانات نفسها مرتين، سيكون النص المشفّر الناتج متطابقًا تمامًا، ما يتيح لجهة مهاجمة يمكنها قراءة القرص ملاحظة هذا التطابق (مع أنها لا ترى سوى التطابق نفسه من دون الوصول إلى المحتوى).
معظم المحركات، بما في ذلك عائلة “*MergeTree”، تنشئ ملفات الفهرسة على القرص من دون تطبيق الترميزات. وهذا يعني أن النص الصريح سيظهر على القرص إذا تمت فهرسة عمود مشفّر.
إذا نفّذت استعلام SELECT يذكر قيمة محددة في عمود مشفّر (مثلًا في عبارة WHERE الخاصة به)، فقد تظهر هذه القيمة في system.query_log. وقد ترغب في تعطيل التسجيل.
مثال
إذا لزم تطبيق الضغط، فيجب النصّ عليه صراحةً. وإلا فسيُطبَّق التشفير فقط على البيانات.
مثال

الجداول المؤقتة

يُرجى ملاحظة أن الجداول المؤقتة غير مكرّرة. ونتيجةً لذلك، لا يوجد ما يضمن أن تكون البيانات المُدرجة في جدول مؤقت متاحةً في النُسخ المتماثلة الأخرى. وتكون الجداول المؤقتة مفيدةً أساسًا عند الاستعلام عن مجموعات بيانات خارجية صغيرة أو ربطها خلال جلسة واحدة.
يدعم ClickHouse الجداول المؤقتة التي تتسم بالخصائص التالية:
  • تختفي الجداول المؤقتة عند انتهاء الجلسة، بما في ذلك عند فقدان الاتصال.
  • يستخدم الجدول المؤقت محرك الجدول Memory إذا لم يتم تحديد engine، ويمكنه استخدام أي محرك جدول باستثناء Replicated وKeeperMap.
  • لا يمكن تحديد DB لجدول مؤقت، إذ يُنشأ خارج databases.
  • يستحيل إنشاء جدول مؤقت باستخدام استعلام DDL موزّع على جميع خوادم العنقود (باستخدام ON CLUSTER)، لأن هذا الجدول لا يوجد إلا في الجلسة الحالية.
  • إذا كان لجدول مؤقت الاسم نفسه لجدول آخر، وكان الاستعلام يحدد اسم الجدول من دون تحديد DB، فسيُستخدم الجدول المؤقت.
  • في معالجة الاستعلامات الموزعة، تُمرَّر الجداول المؤقتة ذات المحرك Memory المستخدمة في الاستعلام إلى الخوادم البعيدة.
لإنشاء جدول مؤقت، استخدم الصيغة التالية:
في معظم الحالات، لا تُنشأ الجداول المؤقتة يدويًا، وإنما عند استخدام بيانات خارجية في استعلام، أو عند استخدام (GLOBAL) IN الموزّع. لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام ذات الصلة. يمكن استخدام جداول ذات ENGINE = Memory بدلًا من الجداول المؤقتة.

REPLACE TABLE

تتيح لك عبارة REPLACE تحديث جدول ذرّياً.
هذه العبارة مدعومة لمحركَي قاعدة البيانات Atomic وReplicated، وهما محركا قاعدة البيانات الافتراضيان في ClickHouse وClickHouse Cloud على التوالي.
عادةً، إذا كنت بحاجة إلى حذف بعض البيانات من جدول، فيمكنك إنشاء جدول جديد وملأه بعبارة SELECT لا تجلب البيانات غير المرغوب فيها، ثم حذف الجدول القديم وإعادة تسمية الجدول الجديد. يوضح المثال أدناه هذا الأسلوب:
بدلًا من الأسلوب أعلاه، يمكن أيضًا استخدام REPLACE (إذا كنت تستخدم محركات قواعد البيانات الافتراضية) للحصول على النتيجة نفسها:

الصيغة

تعمل جميع صيغ بناء الجملة الخاصة بعبارة CREATE أيضًا مع هذه العبارة. وسيؤدي استدعاء REPLACE على جدول غير موجود إلى حدوث خطأ.

أمثلة:

لنفترض الجدول التالي:
يمكننا استخدام عبارة REPLACE لمسح جميع البيانات:
أو يمكننا استخدام عبارة REPLACE لتغيير بنية الجدول:

جملة COMMENT

يمكنك إضافة تعليق إلى الجدول عند إنشائه. الصيغة
يجب تحديد بند COMMENT بعد أي بنود خاصة بالتخزين، مثل PARTITION BY وORDER BY وSETTINGS الخاصة بالتخزين.بعد بند COMMENT، لن تُحلَّل إلا SETTINGS الخاصة بالاستعلام (مثل max_threads وما إلى ذلك)، وليس الإعدادات المرتبطة بالتخزين.وهذا يعني أن الترتيب الصحيح للبنود هو:
  • ENGINE
  • بنود التخزين
  • COMMENT
  • إعدادات الاستعلام (إن وجدت)
مثال
Query
Response

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آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦