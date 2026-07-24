ينشئ جدولًا جديدًا. يمكن أن يأتي هذا الاستعلام بصيغ تركيبية مختلفة بحسب حالة الاستخدام.

ON CLUSTER ، وهي افتراضيًا، لا تُنشأ الجداول إلا على الخادم الحالي. وتُنفَّذ استعلامات DDL الموزعة باستخدام عبارة، وهي موصوفة بشكل منفصل

​ صيغة بناء الجملة

​ مع تحديد المخطط صراحةً

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [NULL|NOT NULL] [DEFAULT|MATERIALIZED|EPHEMERAL|ALIAS expr1] [COMMENT 'comment for column'] [compression_codec] [TTL expr1], name2 [type2] [NULL|NOT NULL] [DEFAULT|MATERIALIZED|EPHEMERAL|ALIAS expr2] [COMMENT 'comment for column'] [compression_codec] [TTL expr2], ... ) ENGINE = engine [COMMENT 'comment for table']

table_name في قاعدة البيانات db أو في قاعدة البيانات الحالية إذا لم يتم تعيين db ، بالبنية المحددة بين الأقواس وباستخدام محرّك engine . تتكون بنية الجدول من قائمة بأوصاف الأعمدة، والفهارس الثانوية، والإسقاطات، والقيود. إذا كان ينشئ جدولًا باسمفي قاعدة البياناتأو في قاعدة البيانات الحالية إذا لم يتم تعيين، بالبنية المحددة بين الأقواس وباستخدام محرّك. تتكون بنية الجدول من قائمة بأوصاف الأعمدة، والفهارس الثانوية، والإسقاطات، والقيود. إذا كان المفتاح الأساسي مدعومًا من قِبل المحرّك، فسيُشار إليه على أنه معلمة لمحرّك الجدول.

يكون وصف العمود، في أبسط الحالات، على الشكل name type . مثال: RegionID UInt32 .

يمكن أيضًا تعريف تعبيرات للقيم الافتراضية (انظر أدناه).

عند الحاجة، يمكن تحديد المفتاح الأساسي باستخدام تعبير مفتاح واحد أو أكثر.

يمكن إضافة تعليقات إلى الأعمدة وإلى الجدول.

​ مع مخطط جدول موجود

يدعم ClickHouse نسخ مخطط جدول موجود وبياناته.

لاستنساخ مخطط جدول موجود:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db2.]table_clone AS [db.] table [ENGINE = engine]

ينشئ هذا جدولًا له نفس بنية جدول آخر.

​ باستخدام مخطط وبيانات جدول موجود

لاستنساخ مخطط وبيانات جدول موجود:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db2.]table_clone CLONE AS [db.] table [ENGINE = engine]

يؤدي هذا إلى إنشاء جدول له نفس المخطط والبيانات لجدول موجود. وبعد إنشاء الجدول الجديد، تُرفق به جميع التقسيمات من db.table . وبعبارة أخرى، تُستنسخ بيانات db.table إلى db2.table_clone عند إنشائه. وهذا الاستعلام مكافئ لما يلي:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db2.]table_clone AS [db.] table [ENGINE = engine]; ALTER TABLE [db2.]table_clone ATTACH PARTITION ALL FROM [db.] table ;

بالنسبة إلى كلتا الخاصيتين، يمكنك تحديد محرك مختلف للجدول. وإذا لم يُحدَّد المحرك، فسيُستخدَم المحرك نفسه المستخدَم للجدول الأصلي ( db.table ).

​ من table function

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name AS table_function()

ينشئ جدولًا يعطي النتيجة نفسها التي تعطيها دالة الجدول المحددة. كما سيعمل الجدول المُنشأ بالطريقة نفسها التي تعمل بها دالة الجدول المقابلة المحددة.

​ باستخدام استعلام SELECT

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name[(name1 [type1], name2 [type2], ...)] ENGINE = engine AS SELECT ...

ينشئ جدولًا ببنية مماثلة لنتيجة استعلام SELECT ، باستخدام المحرك engine ، ويملؤه ببيانات من SELECT . ويمكنك أيضًا تحديد وصف الأعمدة بشكل صريح.

إذا كان الجدول موجودًا بالفعل وتم تحديد IF NOT EXISTS ، فلن ينفّذ الاستعلام أي إجراء.

ENGINE . راجع الوثائق التفصيلية حول كيفية إنشاء الجداول في أوصاف يمكن أن تتضمن العبارة بنودًا أخرى بعد بند. راجع الوثائق التفصيلية حول كيفية إنشاء الجداول في أوصاف محركات الجداول

مثال

Query CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory AS SELECT 1 ; SELECT x, toTypeName(x) FROM t1;

Response ┌─x─┬─toTypeName(x)─┐ │ 1 │ String │ └───┴───────────────┘

​ معدِّلات NULL أو NOT NULL

NULL و NOT NULL ، اللذان يأتيان بعد نوع البيانات في تعريف العمود، بجعل النوع يسمح المعدِّلان، اللذان يأتيان بعد نوع البيانات في تعريف العمود، بجعل النوع Nullable أو بعدم جعله كذلك.

إذا لم يكن النوع Nullable وتم تحديد NULL ، فسيُعامل على أنه Nullable ؛ أما إذا تم تحديد NOT NULL ، فلن يُعامل كذلك. على سبيل المثال، INT NULL تعادل Nullable(INT) . وإذا كان النوع Nullable وتم تحديد المعدِّلين NULL أو NOT NULL ، فسيتم طرح استثناء.

انظر أيضًا إلى الإعداد data_type_default_nullable

​ القيم الافتراضية

يمكن أن يحدّد وصف العمود تعبيرًا لقيمة افتراضية بصيغة DEFAULT expr أو MATERIALIZED expr أو ALIAS expr . مثال: URLDomain String DEFAULT domain(URL) .

يكون التعبير expr اختياريًا. وإذا أُهمل، فيجب تحديد نوع العمود صراحةً، وتكون القيمة الافتراضية 0 للأعمدة الرقمية، و '' (السلسلة الفارغة) لأعمدة السلاسل النصية، و [] (المصفوفة الفارغة) لأعمدة المصفوفات، و 1970-01-01 لأعمدة التاريخ، أو NULL للأعمدة Nullable.

يمكن حذف نوع العمود في عمود ذي قيمة افتراضية، وفي هذه الحالة يُستدل عليه من نوع expr . على سبيل المثال، سيكون نوع العمود EventDate DEFAULT toDate(EventTime) هو التاريخ.

إذا جرى تحديد كلٍّ من نوع بيانات وتعبير قيمة افتراضية، فستُدرج دالة ضمنية لتحويل النوع تقوم بتحويل التعبير إلى النوع المحدد. مثال: Hits UInt32 DEFAULT 0 تُمثَّل داخليًا على النحو Hits UInt32 DEFAULT toUInt32(0) .

يمكن أن يشير تعبير القيمة الافتراضية expr إلى أي أعمدة في الجدول وإلى الثوابت. ويتحقق ClickHouse من أن التغييرات في بنية الجدول لا تؤدي إلى ظهور حلقات في حساب التعبير. وبالنسبة إلى INSERT، فإنه يتحقق من أن التعابير قابلة للحل — أي إن جميع الأعمدة التي يمكن حسابها انطلاقًا منها قد تم تمريرها.

DEFAULT expr

القيمة الافتراضية العادية. إذا لم تُحدَّد قيمة هذا العمود في استعلام INSERT، فستُحتسب من expr .

مثال:

CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, updated_at DateTime DEFAULT now (), updated_at_date Date DEFAULT toDate(updated_at) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test (id) VALUES ( 1 ); SELECT * FROM test; ┌─id─┬──────────updated_at─┬─updated_at_date─┐ │ 1 │ 2023 - 02 - 24 17 : 06 : 46 │ 2023 - 02 - 24 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┘

MATERIALIZED expr

تعبير MATERIALIZED. تُحتسب قيم هذه الأعمدة تلقائيًا وفقًا لتعبير MATERIALIZED المحدد عند إدراج الصفوف. ولا يمكن تحديد هذه القيم صراحةً أثناء عمليات INSERT .

كذلك، لا تُدرج الأعمدة ذات القيم الافتراضية من هذا النوع في نتيجة SELECT * . والغرض من ذلك هو الحفاظ على الثابت الذي ينص على أن نتيجة SELECT * يمكن دائمًا إدراجها مرة أخرى في الجدول باستخدام INSERT . ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد asterisk_include_materialized_columns .

مثال:

CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, updated_at DateTime MATERIALIZED now (), updated_at_date Date MATERIALIZED toDate(updated_at) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test VALUES ( 1 ); SELECT * FROM test; ┌─id─┐ │ 1 │ └────┘ SELECT id, updated_at, updated_at_date FROM test; ┌─id─┬──────────updated_at─┬─updated_at_date─┐ │ 1 │ 2023 - 02 - 24 17 : 08 : 08 │ 2023 - 02 - 24 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┘ SELECT * FROM test SETTINGS asterisk_include_materialized_columns = 1 ; ┌─id─┬──────────updated_at─┬─updated_at_date─┐ │ 1 │ 2023 - 02 - 24 17 : 08 : 08 │ 2023 - 02 - 24 │ └────┴─────────────────────┴─────────────────┘

EPHEMERAL [expr]

عمود مؤقت. الأعمدة من هذا النوع لا تُخزَّن في الجدول، ولا يمكن إجراء SELECT عليها. والغرض الوحيد من الأعمدة المؤقتة هو إنشاء تعبيرات القيم الافتراضية لأعمدة أخرى بالاعتماد عليها.

أي عملية إدراج لا تُحدَّد فيها الأعمدة صراحةً ستتجاوز الأعمدة من هذا النوع. وذلك للحفاظ على الثابت القائل إن نتيجة SELECT * يمكن دائمًا إدراجها مجددًا في الجدول باستخدام INSERT .

مثال:

CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, unhexed String EPHEMERAL, hexed FixedString( 4 ) DEFAULT unhex(unhexed) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test (id, unhexed) VALUES ( 1 , '5a90b714' ); SELECT id, hexed, hex(hexed) FROM test FORMAT Vertical; Row 1 : ────── id: 1 hexed: Z�� hex(hexed): 5A90B714

ALIAS expr

الأعمدة المحسوبة (مرادف). الأعمدة من هذا النوع لا تُخزَّن في الجدول، ولا يمكن إدراج قيم فيها باستخدام INSERT .

عندما تشير استعلامات SELECT صراحةً إلى أعمدة من هذا النوع، تُحتسَب القيمة وقت الاستعلام من expr . افتراضيًا، يستبعد SELECT * أعمدة ALIAS. ويمكن تعطيل هذا السلوك باستخدام الإعداد asterisk_include_alias_columns .

عند استخدام استعلام ALTER لإضافة أعمدة جديدة، لا تُكتب البيانات القديمة لهذه الأعمدة. وبدلًا من ذلك، عند قراءة البيانات القديمة التي لا تحتوي على قيم للأعمدة الجديدة، تُحتسَب التعبيرات تلقائيًا افتراضيًا. ومع ذلك، إذا كان تقييم هذه التعبيرات يتطلب أعمدة أخرى غير مذكورة في الاستعلام، فستُقرأ هذه الأعمدة أيضًا، ولكن فقط لكتل البيانات التي تحتاج إلى ذلك.

إذا أضفت عمودًا جديدًا إلى جدول ثم غيّرت لاحقًا تعبيره الافتراضي، فستتغيّر القيم المستخدمة للبيانات القديمة (أي البيانات التي لم تُخزَّن قيمها على القرص). لاحظ أنه عند تنفيذ عمليات الدمج في الخلفية، تُكتب بيانات الأعمدة المفقودة في أحد الأجزاء التي يجري دمجها إلى الجزء المدمج.

لا يمكن تعيين قيم افتراضية لعناصر هياكل البيانات المتداخلة.

CREATE OR REPLACE TABLE test ( id UInt64, size_bytes Int64, size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test VALUES ( 1 , 4678899 ); SELECT id, size_bytes, size FROM test; ┌─id─┬─size_bytes─┬─ size ─────┐ │ 1 │ 4678899 │ 4 . 46 MiB │ └────┴────────────┴──────────┘ SELECT * FROM test SETTINGS asterisk_include_alias_columns = 1 ; ┌─id─┬─size_bytes─┬─ size ─────┐ │ 1 │ 4678899 │ 4 . 46 MiB │ └────┴────────────┴──────────┘

​ المفتاح الأساسي

يمكنك تحديد مفتاح أساسي عند إنشاء جدول. ويمكن تحديد المفتاح الأساسي بإحدى طريقتين:

ضمن قائمة الأعمدة

CREATE TABLE [db.]table_name ( name1 type1, name2 type2, ..., PRIMARY KEY (expr1[, expr2,...]) ) ENGINE = engine;

خارج قائمة الأعمدة

CREATE TABLE [db.]table_name ( name1 type1, name2 type2, ... ) ENGINE = engine PRIMARY KEY (expr1[, expr2,...]);

لا يمكنك استخدام كلتا الطريقتين في استعلام واحد.

يمكن أيضًا تعريف قيود إلى جانب أوصاف الأعمدة:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [compression_codec] [TTL expr1], ... CONSTRAINT constraint_name_1 CHECK boolean_expr_1, ... ) ENGINE = engine

يمكن أن يكون boolean_expr_1 أي تعبير Boolean. إذا كانت هناك قيود معرّفة للـ table، فسيتم التحقق من كل واحد منها لكل صف في استعلام INSERT . وإذا لم يُستوفَ أي قيد، فسيرفع server استثناءً يتضمن اسم القيد وتعبير التحقق.

قد تؤثر إضافة عدد كبير من القيود سلبًا في أداء استعلامات INSERT الكبيرة.

يمكن فحص القيود الموجودة في جميع الـ tables من خلال table system.constraints

يُستخدم البند ASSUME لتعريف CONSTRAINT على جدول يُفترض أنها true . ويمكن للمُحسِّن بعد ذلك استخدام هذا القيد لتحسين أداء استعلامات SQL.

خذ هذا المثال الذي يُستخدم فيه ASSUME CONSTRAINT عند إنشاء الجدول users_a :

CREATE TABLE users_a ( uid Int16, name String, age Int16, name_len UInt8 MATERIALIZED length ( name ), CONSTRAINT c1 ASSUME length ( name ) = name_len ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (name_len, name );

هنا، يُستخدم ASSUME CONSTRAINT للتأكيد على أن الدالة length(name) تساوي دائمًا قيمة العمود name_len . وهذا يعني أنه كلما استُدعيت length(name) في استعلام، يمكن لـ ClickHouse استبدالها بـ name_len ، ومن المفترض أن يكون ذلك أسرع لأنه يتجنب استدعاء الدالة length() .

بعد ذلك، عند تنفيذ الاستعلام SELECT name FROM users_a WHERE length(name) < 5; ، يمكن لـ ClickHouse تحسينه إلى SELECT name FROM users_a WHERE name_len < 5 ; بفضل ASSUME CONSTRAINT . وقد يجعل ذلك تنفيذ الاستعلام أسرع لأنه يتجنب حساب طول name لكل صف.

ASSUME CONSTRAINT لا يفرض القيد، بل يقتصر على إبلاغ المُحسِّن بأن القيد صحيح. وإذا لم يكن القيد صحيحًا بالفعل، فقد تكون نتائج الاستعلامات غير صحيحة. لذلك، ينبغي ألا تستخدم ASSUME CONSTRAINT إلا إذا كنت متأكدًا من صحة هذا القيد.

​ تعبير TTL

يحدّد مدة احتفاظ القيم في التخزين. لا يمكن تحديده إلا للجداول من عائلة MergeTree. للاطلاع على وصف مفصل، راجع TTL للأعمدة والجداول

​ ترميزات ضغط الأعمدة

بشكل افتراضي، يستخدم ClickHouse ضغط lz4 في الإصدار المُدار ذاتيًا، و zstd في ClickHouse Cloud.

MergeTree ، يمكنك تغيير طريقة الضغط الافتراضية في قسم بالنسبة إلى عائلة المحرك، يمكنك تغيير طريقة الضغط الافتراضية في قسم compression من تهيئة الخادم.

يمكنك أيضًا تحديد طريقة الضغط لكل عمود على حدة في استعلام CREATE TABLE .

CREATE TABLE codec_example ( dt Date CODEC(ZSTD), ts DateTime CODEC(LZ4HC), float_value Float32 CODEC( NONE ), double_value Float64 CODEC(LZ4HC( 9 )), value Float32 CODEC(Delta, ZSTD) ) ENGINE = < Engine > ...

يمكن تحديد ترميز ‏ Default للإشارة إلى الضغط الافتراضي، والذي قد يعتمد على إعدادات مختلفة (وخصائص البيانات) أثناء وقت التشغيل. مثال: value UInt64 CODEC(Default) — وهو مماثل لعدم تحديد أي ترميز.

يمكنك أيضًا إزالة CODEC الحالي من العمود واستخدام الضغط الافتراضي من config.xml:

ALTER TABLE codec_example MODIFY COLUMN float_value CODEC( Default );

يمكن دمج برامج الترميز في مسار معالجة، على سبيل المثال: CODEC(Delta, Default) .

lz4 . وبدلًا من ذلك، استخدم الأداة الخاصة لا يمكنك فك ضغط ملفات قاعدة بيانات ClickHouse باستخدام أدوات خارجية مثل. وبدلًا من ذلك، استخدم الأداة الخاصة clickhouse-compressor

الضغط مدعوم لمحركات الجداول التالية:

عائلة MergeTree. تدعم برامج ترميز ضغط الأعمدة وإمكانية اختيار طريقة الضغط الافتراضية عبر إعدادات compression.

عائلة Log. تستخدم طريقة الضغط lz4 افتراضيًا، وتدعم برامج ترميز ضغط الأعمدة.

افتراضيًا، وتدعم برامج ترميز ضغط الأعمدة. Set. يدعم الضغط الافتراضي فقط.

Join. يدعم الضغط الافتراضي فقط.

يدعم ClickHouse برامج ترميز للأغراض العامة وبرامج ترميز متخصصة.

​ برامج الترميز للأغراض العامة

NONE — بدون ضغط.

LZ4 — خوارزمية ضغط بيانات بلا فقدان تُستخدم افتراضيًا. تطبّق ضغط LZ4 السريع.

LZ4HC[(level)] — خوارزمية LZ4 HC (ضغط عالٍ) بمستوى قابل للضبط. المستوى الافتراضي: 9. يطبّق ضبط level <= 0 المستوى الافتراضي. المستويات الممكنة: [1, 12]. النطاق الموصى به للمستوى: [4, 9].

ZSTD[(level)] — level قابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 22]. المستوى الافتراضي: 1. خوارزمية ضغط ZSTD معقابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 22]. المستوى الافتراضي: 1.

تكون مستويات الضغط العالية مفيدة في السيناريوهات غير المتناظرة، مثل الضغط مرة واحدة وفك الضغط مرارًا. وتعني المستويات الأعلى ضغطًا أفضل وزيادة في استخدام CPU.

ZXC[(level)] — خوارزمية الضغط level قابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 7]. المستوى الافتراضي: 3. — خوارزمية الضغط zxc غير المتماثلة معقابل للضبط. المستويات الممكنة: [1, 7]. المستوى الافتراضي: 3.

تُقايض ZXC بطء الضغط بسرعة فائقة في فك الضغط، مع نسبة ضغط تقع بين LZ4 و ZSTD . وهي مناسبة لنمط الضغط مرة واحدة وفك الضغط مرات عديدة، وتوفر أسرع أداء لفك الضغط على أنوية ARM الحديثة. وتعني المستويات الأعلى ضغطًا أفضل وسرعة ضغط أقل، بينما يظل فك الضغط سريعًا.

​ برامج الترميز المتخصصة

صُممت برامج الترميز هذه لجعل الضغط أكثر فعاليةً من خلال استغلال خصائص معيّنة في البيانات. بعض برامج الترميز هذه لا تضغط البيانات بحد ذاتها، بل تُجري عليها معالجةً مسبقة، بحيث يمكن لمرحلة ضغط ثانية تستخدم برنامج ترميز للأغراض العامة أن تحقق معدل ضغط أعلى.

Delta(delta_bytes) — أسلوب ضغط تُستبدل فيه القيم الخام بالفارق بين قيمتين متجاورتين، باستثناء القيمة الأولى التي تبقى دون تغيير. يمثّل delta_bytes الحد الأقصى لحجم القيم الخام، والقيمة الافتراضية هي sizeof(type) . لم يعد يُنصح بتحديد delta_bytes كـ argument ، وسيُزال الدعم له في إصدار مستقبلي. يُعد Delta ترميزًا لإعداد البيانات، أي لا يمكن استخدامه بصورة مستقلة.

DoubleDelta(bytes_size) — يحسب فروق الفروق (delta of deltas) ويكتبها بصيغة ثنائية مضغوطة. يحمل bytes_size معنى مشابهًا لـ delta_bytes في ترميز bytes_size كوسيط، وستُزال هذه الإمكانية في إصدار مستقبلي. تتحقق أفضل معدلات الضغط مع المتتاليات الرتيبة ذات الخطوة الثابتة، مثل بيانات السلاسل الزمنية. ويمكن استخدامه مع أي نوع رقمي. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. ويستخدم 1 بت إضافيًا لفروق 32 بت: بادئات من 5 بت بدلًا من بادئات من 4 بت. لمزيد من المعلومات، راجع Compressing Time Stamps في — يحسب فروق الفروق (delta of deltas) ويكتبها بصيغة ثنائية مضغوطة. يحملمعنى مشابهًا لـفي ترميز Delta . لم يعد يُنصح بتحديدكوسيط، وستُزال هذه الإمكانية في إصدار مستقبلي. تتحقق أفضل معدلات الضغط مع المتتاليات الرتيبة ذات الخطوة الثابتة، مثل بيانات السلاسل الزمنية. ويمكن استخدامه مع أي نوع رقمي. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. ويستخدم 1 بت إضافيًا لفروق 32 بت: بادئات من 5 بت بدلًا من بادئات من 4 بت. لمزيد من المعلومات، راجع Compressing Time Stamps في Gorilla: A Fast, Scalable, In-Memory Time Series Database . يُعد DoubleDelta ترميزًا لإعداد البيانات، أي لا يمكن استخدامه بصورة مستقلة.

GCD() - - يحسب القاسم المشترك الأكبر (GCD) للقيم في العمود، ثم يقسم كل قيمة على GCD. يمكن استخدامه مع الأعمدة ذات القيم الصحيحة والعشرية وأعمدة التاريخ/الوقت. هذا الترميز مناسب جدًا للأعمدة التي تتغير قيمها (زيادةً أو نقصانًا) بمضاعفات GCD، مثل 24 و28 و16 و24 و8 و24 ‏(GCD = 4). ‏GCD هو ترميز لتهيئة البيانات، أي لا يمكن استخدامه بشكل مستقل.

Gorilla(bytes_size) — يحسب عملية XOR بين قيمة الفاصلة العائمة الحالية والسابقة، ويكتب النتيجة بصيغة ثنائية مدمجة. وكلما كان الفرق بين القيم المتتالية أصغر، أي كلما تغيّرت قيم السلسلة ببطء أكبر، كان معدل الضغط أفضل. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. قيم bytes_size الممكنة هي: 1 و2 و4 و8، وتكون القيمة الافتراضية sizeof(type) إذا كانت مساوية لـ 1 أو 2 أو 4 أو 8. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 1. لمزيد من المعلومات، راجع القسم 4.1 من — يحسب عملية XOR بين قيمة الفاصلة العائمة الحالية والسابقة، ويكتب النتيجة بصيغة ثنائية مدمجة. وكلما كان الفرق بين القيم المتتالية أصغر، أي كلما تغيّرت قيم السلسلة ببطء أكبر، كان معدل الضغط أفضل. يطبّق الخوارزمية المستخدمة في Gorilla TSDB، مع توسيعها لدعم الأنواع ذات 64 بت. قيمالممكنة هي: 1 و2 و4 و8، وتكون القيمة الافتراضيةإذا كانت مساوية لـ 1 أو 2 أو 4 أو 8. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 1. لمزيد من المعلومات، راجع القسم 4.1 من Gorilla: A Fast, Scalable, In-Memory Time Series Database

ALP(variant) — ضغط تكيفي عديم الفقد للبيانات ذات الفاصلة العائمة. يدعم Float32 و Float64 . للتفاصيل، راجع — ضغط تكيفي عديم الفقد للبيانات ذات الفاصلة العائمة. يدعم. للتفاصيل، راجع ALP: Adaptive lossless floating-point compression

يقبل هذا الـ ترميز وسيطة variant اختيارية:

ALP() أو ALP(AUTO) (الافتراضي) — يستخدم STD ويعود إلى RD بناءً على الحجم المضغوط المُقدَّر.

أو (الافتراضي) — يستخدم STD ويعود إلى RD بناءً على الحجم المضغوط المُقدَّر. ALP(STD) — متغير ALP القياسي. يمثّل كل قيمة كعدد صحيح مضبوط المقياس بدقة باستخدام قوى العشرة، ثم يضغط الأعداد الصحيحة الناتجة باستخدام Frame-of-Reference وbit-packing. وتُخزَّن القيم غير القابلة للتمثيل كاستثناءات خام. يعمل بأفضل صورة مع الأرقام الناتجة من أعداد عشرية (مثل القياسات والأسعار).

— متغير ALP القياسي. يمثّل كل قيمة كعدد صحيح مضبوط المقياس بدقة باستخدام قوى العشرة، ثم يضغط الأعداد الصحيحة الناتجة باستخدام Frame-of-Reference وbit-packing. وتُخزَّن القيم غير القابلة للتمثيل كاستثناءات خام. يعمل بأفضل صورة مع الأرقام الناتجة من أعداد عشرية (مثل القياسات والأسعار). ALP(RD) — متغير Real Doubles. يعيد تفسير نمط البتات لكل قيمة ويقسّمه إلى جزء علوي (الإشارة + الأسّ + البتات العليا من المانتيسا) وجزء سفلي. تُرمَّز الأجزاء العليا باستخدام القاموس (حتى 8 مدخلات)، وتُحزَّم الأجزاء السفلى على مستوى البتات. يعمل بأفضل صورة عندما تشترك قيم كثيرة في البتات العليا نفسها.

هذا الـ ترميز تجريبي، ويتطلب استخدام SET allow_experimental_codecs = 1 .

FPC(level, float_size) - يتنبأ بشكل متكرر بالقيمة التالية ذات الفاصلة العائمة في التسلسل باستخدام الأفضل من بين متنبئين، ثم يُجري XOR بين القيمة الفعلية والقيمة المتنبأ بها، ويضغط النتيجة باستخدام ضغط الأصفار البادئة. وعلى غرار Gorilla، يكون هذا فعالًا عند تخزين سلسلة من القيم ذات الفاصلة العائمة التي تتغير ببطء. بالنسبة إلى القيم ذات 64 بت ( double )، يكون FPC أسرع من Gorilla، أما بالنسبة إلى القيم ذات 32 بت فقد يختلف الأداء. قيم level الممكنة هي: 1-28، والقيمة الافتراضية هي 12. قيم float_size الممكنة هي: 4، 8، والقيمة الافتراضية هي sizeof(type) إذا كان النوع Float. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 4. للاطلاع على وصف مفصل للخوارزمية، انظر - يتنبأ بشكل متكرر بالقيمة التالية ذات الفاصلة العائمة في التسلسل باستخدام الأفضل من بين متنبئين، ثم يُجري XOR بين القيمة الفعلية والقيمة المتنبأ بها، ويضغط النتيجة باستخدام ضغط الأصفار البادئة. وعلى غرار Gorilla، يكون هذا فعالًا عند تخزين سلسلة من القيم ذات الفاصلة العائمة التي تتغير ببطء. بالنسبة إلى القيم ذات 64 بت ()، يكون FPC أسرع من Gorilla، أما بالنسبة إلى القيم ذات 32 بت فقد يختلف الأداء. قيمالممكنة هي: 1-28، والقيمة الافتراضية هي 12. قيمالممكنة هي: 4، 8، والقيمة الافتراضية هيإذا كان النوع Float. وفي جميع الحالات الأخرى، تكون 4. للاطلاع على وصف مفصل للخوارزمية، انظر High Throughput Compression of Double-Precision Floating-Point Data

SZ3 or SZ3(algorithm, error_bound_mode, error_bound) - ترميز ضياعي مع حدّ أقصى للخطأ ( algorithm هي ALGO_LORENZO_REG و ALGO_INTERP_LORENZO و ALGO_INTERP . والقيم المدعومة لـ error_bound_mode هي ABS و REL و PSNR و ABS_AND_REL . والوسيط error_bound هو الحد الأقصى للخطأ ومن النوع Float64. or- ترميز ضياعي مع حدّ أقصى للخطأ ( SZ3 Lossy Compressor ) للأعمدة من النوع Float32 أو Float64 أو Array(Float32) أو Array(Float64). بالنسبة إلى أعمدة المصفوفات، يكون الضغط أكثر فعالية عندما تكون جميع المصفوفات بالطول نفسه (إذ تُضغط عندها كمتجهات ثابتة العرض)؛ كما أن المصفوفات ذات الأطوال المختلفة مدعومة أيضًا، وتُضغط كتسلسل مسطّح من القيم. لا ينطبق هذا الـ ترميز على أعمدة Map، لأن مفاتيحها ستتلف بسبب الضغط الضياعي. القيم المدعومة لـهي. والقيم المدعومة لـهي. والوسيطهو الحد الأقصى للخطأ ومن النوع Float64.

هذا الـ ترميز تجريبي، ويتطلب استخدامه تعيين SET allow_experimental_codecs = 1 .

T64 — أسلوب ضغط يقتطع البتات العليا غير المستخدمة من القيم في أنواع البيانات الصحيحة (بما في ذلك Enum و Date و DateTime ). في كل خطوة من خوارزميته، يأخذ الترميز block من 64 قيمة، ويضعها في مصفوفة بتات 64x64، ثم يجري لها عملية منقول، ويقتطع البتات غير المستخدمة من القيم، ويُرجع الباقي على شكل sequence. والبتات غير المستخدمة هي البتات التي لا تختلف بين القيمتين العظمى والدنيا في data part بالكامل الذي يُستخدم له الضغط.

يُستخدم ترميزا DoubleDelta و Gorilla في Gorilla TSDB بوصفهما جزءًا من خوارزمية الضغط الخاصة به. ويكون نهج Gorilla فعّالًا في الحالات التي توجد فيها sequence من القيم التي تتغير ببطء مع timestamps الخاصة بها. وتُضغط timestamps بكفاءة باستخدام ترميز DoubleDelta ، كما تُضغط القيم بكفاءة باستخدام ترميز Gorilla . على سبيل المثال، للحصول على table مخزّن بكفاءة، يمكنك إنشاؤه بالconfiguration التالية:

CREATE TABLE codec_example ( timestamp DateTime CODEC(DoubleDelta), slow_values Float32 CODEC(Gorilla) ) ENGINE = MergeTree()

​ ترميزات التشفير

هذه الترميزات لا تضغط البيانات فعليًا، بل تُشفّر البيانات على القرص. ولا تتوفر إلا عند تحديد مفتاح تشفير عبر إعدادات التشفير . لاحظ أن التشفير لا يكون مناسبًا إلا في نهاية سلاسل الترميز، لأن البيانات المشفّرة لا يمكن عادةً ضغطها بأي طريقة مجدية.

ترميزات التشفير:

CODEC('AES-128-GCM-SIV') — يشفّر البيانات باستخدام AES-128 في وضع GCM-SIV المحدد في — يشفّر البيانات باستخدام AES-128 في وضع GCM-SIV المحدد في RFC 8452

CODEC('AES-256-GCM-SIV') — يشفّر البيانات باستخدام AES-256 في وضع GCM-SIV.

nonce ثابتة، ولذلك يكون التشفير حتميًا. وهذا يجعله متوافقًا مع المحركات التي تدعم إزالة التكرار مثل تستخدم هذه الترميزات قيمةثابتة، ولذلك يكون التشفير حتميًا. وهذا يجعله متوافقًا مع المحركات التي تدعم إزالة التكرار مثل ReplicatedMergeTree ، لكنه ينطوي على نقطة ضعف: فعند تشفير كتلة البيانات نفسها مرتين، سيكون النص المشفّر الناتج متطابقًا تمامًا، ما يتيح لجهة مهاجمة يمكنها قراءة القرص ملاحظة هذا التطابق (مع أنها لا ترى سوى التطابق نفسه من دون الوصول إلى المحتوى).

معظم المحركات، بما في ذلك عائلة “*MergeTree”، تنشئ ملفات الفهرسة على القرص من دون تطبيق الترميزات. وهذا يعني أن النص الصريح سيظهر على القرص إذا تمت فهرسة عمود مشفّر.

إذا نفّذت استعلام SELECT يذكر قيمة محددة في عمود مشفّر (مثلًا في عبارة WHERE الخاصة به)، فقد تظهر هذه القيمة في system.query_log . وقد ترغب في تعطيل التسجيل.

مثال

CREATE TABLE mytable ( x String CODEC(AES_128_GCM_SIV) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x;

إذا لزم تطبيق الضغط، فيجب النصّ عليه صراحةً. وإلا فسيُطبَّق التشفير فقط على البيانات.

مثال

CREATE TABLE mytable ( x String CODEC(Delta, LZ4, AES_128_GCM_SIV) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x;

​ الجداول المؤقتة

يُرجى ملاحظة أن الجداول المؤقتة غير مكرّرة. ونتيجةً لذلك، لا يوجد ما يضمن أن تكون البيانات المُدرجة في جدول مؤقت متاحةً في النُسخ المتماثلة الأخرى. وتكون الجداول المؤقتة مفيدةً أساسًا عند الاستعلام عن مجموعات بيانات خارجية صغيرة أو ربطها خلال جلسة واحدة.

يدعم ClickHouse الجداول المؤقتة التي تتسم بالخصائص التالية:

تختفي الجداول المؤقتة عند انتهاء الجلسة، بما في ذلك عند فقدان الاتصال.

يستخدم الجدول المؤقت محرك الجدول Memory إذا لم يتم تحديد engine، ويمكنه استخدام أي محرك جدول باستثناء Replicated و KeeperMap .

. لا يمكن تحديد DB لجدول مؤقت، إذ يُنشأ خارج databases.

يستحيل إنشاء جدول مؤقت باستخدام استعلام DDL موزّع على جميع خوادم العنقود (باستخدام ON CLUSTER )، لأن هذا الجدول لا يوجد إلا في الجلسة الحالية.

)، لأن هذا الجدول لا يوجد إلا في الجلسة الحالية. إذا كان لجدول مؤقت الاسم نفسه لجدول آخر، وكان الاستعلام يحدد اسم الجدول من دون تحديد DB، فسيُستخدم الجدول المؤقت.

في معالجة الاستعلامات الموزعة، تُمرَّر الجداول المؤقتة ذات المحرك Memory المستخدمة في الاستعلام إلى الخوادم البعيدة.

لإنشاء جدول مؤقت، استخدم الصيغة التالية:

CREATE [OR REPLACE] TEMPORARY TABLE [IF NOT EXISTS] table_name ( name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1], name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2], ... ) [ENGINE = engine]

في معظم الحالات، لا تُنشأ الجداول المؤقتة يدويًا، وإنما عند استخدام بيانات خارجية في استعلام، أو عند استخدام (GLOBAL) IN الموزّع. لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام ذات الصلة.

يمكن استخدام جداول ذات ENGINE = Memory بدلًا من الجداول المؤقتة.

​ REPLACE TABLE

REPLACE تحديث جدول تتيح لك عبارةتحديث جدول ذرّياً

هذه العبارة مدعومة لمحركَي قاعدة البيانات Atomic Replicated ، وهما محركا قاعدة البيانات الافتراضيان في ClickHouse وClickHouse Cloud على التوالي.

عادةً، إذا كنت بحاجة إلى حذف بعض البيانات من جدول، فيمكنك إنشاء جدول جديد وملأه بعبارة SELECT لا تجلب البيانات غير المرغوب فيها، ثم حذف الجدول القديم وإعادة تسمية الجدول الجديد. يوضح المثال أدناه هذا الأسلوب:

CREATE TABLE myNewTable AS myOldTable; INSERT INTO myNewTable SELECT * FROM myOldTable WHERE CounterID < 12345 ; DROP TABLE myOldTable; RENAME TABLE myNewTable TO myOldTable;

بدلًا من الأسلوب أعلاه، يمكن أيضًا استخدام REPLACE (إذا كنت تستخدم محركات قواعد البيانات الافتراضية) للحصول على النتيجة نفسها:

REPLACE TABLE myOldTable ENGINE = MergeTree() ORDER BY CounterID AS SELECT * FROM myOldTable WHERE CounterID < 12345 ;

{ CREATE [OR REPLACE] | REPLACE } TABLE [db.]table_name

تعمل جميع صيغ بناء الجملة الخاصة بعبارة CREATE أيضًا مع هذه العبارة. وسيؤدي استدعاء REPLACE على جدول غير موجود إلى حدوث خطأ.

محلي

Cloud لنفترض الجدول التالي: CREATE DATABASE base ENGINE = Atomic ; CREATE OR REPLACE TABLE base .t1 ( n UInt64, s String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 1 , 'test' ); SELECT * FROM base . t1 ; ┌─n─┬─s────┐ │ 1 │ test │ └───┴──────┘ يمكننا استخدام عبارة REPLACE لمسح جميع البيانات: CREATE OR REPLACE TABLE base .t1 ( n UInt64, s Nullable(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 2 , null ); SELECT * FROM base . t1 ; ┌─n─┬─s──┐ │ 2 │ \N │ └───┴────┘ أو يمكننا استخدام عبارة REPLACE لتغيير بنية الجدول: REPLACE TABLE base . t1 (n UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 3 ); SELECT * FROM base . t1 ; ┌─n─┐ │ 3 │ └───┘ لنفترض الجدول التالي في ClickHouse Cloud: CREATE DATABASE base ; CREATE OR REPLACE TABLE base .t1 ( n UInt64, s String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 1 , 'test' ); SELECT * FROM base . t1 ; 1 test يمكننا استخدام عبارة REPLACE لمسح جميع البيانات: CREATE OR REPLACE TABLE base .t1 ( n UInt64, s Nullable(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 2 , null ); SELECT * FROM base . t1 ; 2 أو يمكننا استخدام عبارة REPLACE لتغيير بنية الجدول: REPLACE TABLE base . t1 (n UInt64) ENGINE = MergeTree ORDER BY n; INSERT INTO base . t1 VALUES ( 3 ); SELECT * FROM base . t1 ; 3

يمكنك إضافة تعليق إلى الجدول عند إنشائه.

الصيغة

CREATE TABLE [db.]table_name ( name1 type1, name2 type2, ... ) ENGINE = engine COMMENT 'Comment'

يجب تحديد بند COMMENT بعد أي بنود خاصة بالتخزين، مثل PARTITION BY و ORDER BY و SETTINGS الخاصة بالتخزين. بعد بند COMMENT ، لن تُحلَّل إلا SETTINGS الخاصة بالاستعلام (مثل max_threads وما إلى ذلك)، وليس الإعدادات المرتبطة بالتخزين. وهذا يعني أن الترتيب الصحيح للبنود هو: ENGINE

بنود التخزين

COMMENT

إعدادات الاستعلام (إن وجدت)

مثال

Query CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory COMMENT 'The temporary table' ; SELECT name , comment FROM system . tables WHERE name = 't1' ;

Response ┌─name─┬─comment─────────────┐ │ t1 │ The temporary table │ └──────┴─────────────────────┘