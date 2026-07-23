الأسماء البديلة: distributed_directory_monitor_batch_inserts

يُمكّن/يعطّل إرسال البيانات المُدخلة على دفعات.

عند تمكين الإرسال على دفعات، يحاول محرك الجدول إرسال عدة ملفات من البيانات المُدخلة ضمن عملية واحدة بدلًا من إرسالها كلٌّ على حدة. ويُحسّن الإرسال على دفعات أداء العنقود من خلال الاستفادة بشكل أفضل من موارد الخادم والشبكة.

القيم الممكنة:

1 — مُمكّن.

0 — مُعطّل.

الأسماء البديلة: distributed_directory_monitor_max_sleep_time_ms

الحد الأقصى للفاصل الزمني الذي يستخدمه محرك الجدول لإرسال البيانات. ويحدّ من الزيادة الأُسية للفاصل الزمني المحدد في إعداد distributed_background_insert_sleep_time_ms

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب من المللي ثانية.

الأسماء البديلة: distributed_directory_monitor_sleep_time_ms

الفاصل الزمني الأساسي الذي يستخدمه محرك الجدول لإرسال البيانات. ويزداد الفاصل الزمني الفعلي أُسّيًا في حال حدوث أخطاء.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب بالمللي ثانية.

الأسماء البديلة: distributed_directory_monitor_split_batch_on_failure

يُمكّن/يعطّل تقسيم الدُفعات عند حدوث فشل.

أحيانًا قد يفشل إرسال دفعة معيّنة إلى الشارد البعيد بسبب مسار معالجة معقّد لاحقًا (مثل MATERIALIZED VIEW مع GROUP BY ) نتيجة الخطأ Memory limit exceeded أو أخطاء مشابهة. في هذه الحالة، لن تفيد إعادة المحاولة (وقد يؤدي ذلك إلى تعطّل عمليات الإرسال الموزعة لهذا الجدول)، لكن إرسال ملفات تلك الدفعة واحدًا تلو الآخر قد ينجح في تنفيذ INSERT.

لذلك، فإن تعيين هذا الإعداد إلى 1 سيعطّل التجميع لهذه الدُفعات (أي سيعطّل مؤقتًا distributed_background_insert_batch للدُفعات الفاشلة).

القيم الممكنة:

1 — ممكّن.

0 — معطّل.

يؤثر هذا الإعداد أيضًا في الدُفعات التالفة (التي قد تظهر بسبب إنهاء غير طبيعي للخادم (الآلة) وعدم استخدام fsync_after_insert / fsync_directories مع محرك الجدول).

يجب عدم الاعتماد على التقسيم التلقائي للدُفعات، لأن ذلك قد يضر بالأداء.

الأسماء البديلة: insert_distributed_timeout

المهلة الزمنية لاستعلام insert إلى Distributed. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا عند تفعيل insert_distributed_sync. وتعني القيمة صفر عدم وجود مهلة زمنية.