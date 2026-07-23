الحد الأدنى لعدد الأجزاء التي يجب قراءتها لتشغيل خطوة دمج أوّلي أثناء القراءة متعددة الخيوط بترتيب المفتاح الأساسي.

استخدم التخزين المؤقت قبل الدمج عند القراءة وفق ترتيب المفتاح الأساسي. يزيد ذلك من التوازي في تنفيذ الاستعلام

استخدم الصف الافتراضي أثناء القراءة وفق ترتيب المفتاح الأساسي أو دالته الرتيبة. يفيد ذلك عند البحث عبر عدة أجزاء، إذ لا تُفحَص إلا الأجزاء ذات الصلة.