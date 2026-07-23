الحد الأدنى لعدد الأجزاء التي يجب قراءتها لتشغيل خطوة دمج أوّلي أثناء القراءة متعددة الخيوط بترتيب المفتاح الأساسي.
read_in_order_two_level_merge_threshold
استخدم التخزين المؤقت قبل الدمج عند القراءة وفق ترتيب المفتاح الأساسي. يزيد ذلك من التوازي في تنفيذ الاستعلام
read_in_order_use_buffering
استخدم الصف الافتراضي أثناء القراءة وفق ترتيب المفتاح الأساسي أو دالته الرتيبة. يفيد ذلك عند البحث عبر عدة أجزاء، إذ لا تُفحَص إلا الأجزاء ذات الصلة.
read_in_order_use_virtual_row
عند تمكينه مع
read_in_order_use_virtual_row_per_block
read_in_order_use_virtual_row، يُصدر صفًا افتراضيًا بعد كل كتلة تتم قراءتها (وليس فقط في بداية كل جزء).
ويتيح ذلك لـ
MergingSortedTransform إعادة تحديد أولوية المصادر بوتيرة أكثر تكرارًا، وهو ما يفيد عندما تستبعد عوامل التصفية اللاحقة عددًا كبيرًا من الصفوف وتكون البيانات موزعة بشكل غير متساوٍ عبر الأجزاء.
لاحظ أن هذا يعطّل تحسين
read_in_order_use_buffering والدمج الأوّلي (
read_in_order_two_level_merge_threshold) أثناء القراءة.