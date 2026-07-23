إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة aggregate_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من المصدر

تنسيق إدخال AggregateFunction أثناء عمليات INSERT.

القيم الممكنة:

state — سلسلة ثنائية تتضمن الحالة المُسلسلة (الافتراضي). وهذا هو السلوك الافتراضي، حيث يُتوقع أن تكون قيم AggregateFunction على هيئة بيانات ثنائية.

— سلسلة ثنائية تتضمن الحالة المُسلسلة (الافتراضي). وهذا هو السلوك الافتراضي، حيث يُتوقع أن تكون قيم AggregateFunction على هيئة بيانات ثنائية. value — يتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيط الدالة التجميعية، أو Tuple من القيم في حال وجود عدة وسائط. ويُفك تسلسلها باستخدام IDataType أو DataTypeTuple المقابل، ثم تُجمع لتكوين الحالة.

— يتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيط الدالة التجميعية، أو Tuple من القيم في حال وجود عدة وسائط. ويُفك تسلسلها باستخدام IDataType أو DataTypeTuple المقابل، ثم تُجمع لتكوين الحالة. array — يتوقع التنسيق Array من القيم، كما هو موضح في الخيار value أعلاه. وتُجمع جميع عناصر المصفوفة لتكوين الحالة.

أمثلة

لجدول ذي بنية:

CREATE TABLE example ( user_id UInt64, avg_session_length AggregateFunction(avg, UInt32) );

عند استخدام aggregate_function_input_format = 'value' :

INSERT INTO example FORMAT CSV 123 , 456

عند استخدام aggregate_function_input_format = 'array' :

INSERT INTO example FORMAT CSV 123 , "[456,789,101]"

ملاحظة: إن تنسيقي value و array أبطأ من تنسيق state الافتراضي، لأنهما يتطلبان إنشاء القيم وتجميعها أثناء الإدراج.

يُمكّن أو يعطّل إعادة كتابة جميع الدوال التجميعية في الاستعلام عبر إضافة اللاحقة -OrNull إليها. فعِّله لتحقيق التوافق مع معيار SQL. ويُنفَّذ ذلك من خلال إعادة كتابة الاستعلام (على غرار الإعداد count_distinct_implementation ) للحصول على نتائج متسقة في الاستعلامات الموزعة.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

مثال

انظر إلى الاستعلام التالي الذي يتضمن دوال تجميعية:

SELECT SUM ( - 1 ), MAX ( 0 ) FROM system . one WHERE 0 ;

عند ضبط aggregate_functions_null_for_empty = 0 ، سينتج:

┌─SUM(-1)─┬─MAX(0)─┐ │ 0 │ 0 │ └─────────┴────────┘

مع aggregate_functions_null_for_empty = 1 ستكون النتيجة كما يلي: