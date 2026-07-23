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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من المصدر.

aggregate_function_input_format

تنسيق إدخال AggregateFunction أثناء عمليات INSERT. القيم الممكنة:
  • state — سلسلة ثنائية تتضمن الحالة المُسلسلة (الافتراضي). وهذا هو السلوك الافتراضي، حيث يُتوقع أن تكون قيم AggregateFunction على هيئة بيانات ثنائية.
  • value — يتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيط الدالة التجميعية، أو Tuple من القيم في حال وجود عدة وسائط. ويُفك تسلسلها باستخدام IDataType أو DataTypeTuple المقابل، ثم تُجمع لتكوين الحالة.
  • array — يتوقع التنسيق Array من القيم، كما هو موضح في الخيار value أعلاه. وتُجمع جميع عناصر المصفوفة لتكوين الحالة.
أمثلة لجدول ذي بنية:
عند استخدام aggregate_function_input_format = 'value':
عند استخدام aggregate_function_input_format = 'array':
ملاحظة: إن تنسيقي value وarray أبطأ من تنسيق state الافتراضي، لأنهما يتطلبان إنشاء القيم وتجميعها أثناء الإدراج.

aggregate_functions_null_for_empty

يُمكّن أو يعطّل إعادة كتابة جميع الدوال التجميعية في الاستعلام عبر إضافة اللاحقة -OrNull إليها. فعِّله لتحقيق التوافق مع معيار SQL. ويُنفَّذ ذلك من خلال إعادة كتابة الاستعلام (على غرار الإعداد count_distinct_implementation) للحصول على نتائج متسقة في الاستعلامات الموزعة. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — مفعّل.
مثال انظر إلى الاستعلام التالي الذي يتضمن دوال تجميعية:
عند ضبط aggregate_functions_null_for_empty = 0، سينتج:
مع aggregate_functions_null_for_empty = 1 ستكون النتيجة كما يلي:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦