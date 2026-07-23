تنسيق إدخال AggregateFunction أثناء عمليات INSERT. القيم الممكنة:
aggregate_function_input_format
state— سلسلة ثنائية تتضمن الحالة المُسلسلة (الافتراضي). وهذا هو السلوك الافتراضي، حيث يُتوقع أن تكون قيم AggregateFunction على هيئة بيانات ثنائية.
value— يتوقع التنسيق قيمة واحدة لوسيط الدالة التجميعية، أو Tuple من القيم في حال وجود عدة وسائط. ويُفك تسلسلها باستخدام IDataType أو DataTypeTuple المقابل، ثم تُجمع لتكوين الحالة.
array— يتوقع التنسيق Array من القيم، كما هو موضح في الخيار
valueأعلاه. وتُجمع جميع عناصر المصفوفة لتكوين الحالة.
عند استخدام
CREATE TABLE example (
user_id UInt64,
avg_session_length AggregateFunction(avg, UInt32)
);
aggregate_function_input_format = 'value':
عند استخدام
INSERT INTO example FORMAT CSV
123,456
aggregate_function_input_format = 'array':
ملاحظة: إن تنسيقي
INSERT INTO example FORMAT CSV
123,"[456,789,101]"
value و
array أبطأ من تنسيق
state الافتراضي، لأنهما يتطلبان إنشاء القيم وتجميعها أثناء الإدراج.
يُمكّن أو يعطّل إعادة كتابة جميع الدوال التجميعية في الاستعلام عبر إضافة اللاحقة -OrNull إليها. فعِّله لتحقيق التوافق مع معيار SQL. ويُنفَّذ ذلك من خلال إعادة كتابة الاستعلام (على غرار الإعداد count_distinct_implementation) للحصول على نتائج متسقة في الاستعلامات الموزعة. القيم الممكنة:
aggregate_functions_null_for_empty
- 0 — معطّل.
- 1 — مفعّل.
عند ضبط
SELECT SUM(-1), MAX(0) FROM system.one WHERE 0;
aggregate_functions_null_for_empty = 0، سينتج:
مع
┌─SUM(-1)─┬─MAX(0)─┐
│ 0 │ 0 │
└─────────┴────────┘
aggregate_functions_null_for_empty = 1 ستكون النتيجة كما يلي:
┌─SUMOrNull(-1)─┬─MAXOrNull(0)─┐
│ NULL │ NULL │
└───────────────┴──────────────┘