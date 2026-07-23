إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة max_distributed_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

الحد الأقصى لعدد الاتصالات المتزامنة بالخوادم البعيدة من أجل المعالجة الموزعة لاستعلام واحد على جدول Distributed واحد. نوصي بتعيين قيمة لا تقل عن عدد الخوادم في العنقود.

لا تُستخدَم المعلمات التالية إلا عند إنشاء جداول Distributed (وعند تشغيل الخادم)، لذلك لا يوجد ما يدعو إلى تغييرها أثناء وقت التشغيل.

يحدّد الحد الأقصى لعمق الاستعلامات التكرارية لجداول Distributed

إذا تم تجاوز هذه القيمة، يُطلق الخادم استثناءً.

القيم الممكنة: