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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

max_distributed_connections

الحد الأقصى لعدد الاتصالات المتزامنة بالخوادم البعيدة من أجل المعالجة الموزعة لاستعلام واحد على جدول Distributed واحد. نوصي بتعيين قيمة لا تقل عن عدد الخوادم في العنقود. لا تُستخدَم المعلمات التالية إلا عند إنشاء جداول Distributed (وعند تشغيل الخادم)، لذلك لا يوجد ما يدعو إلى تغييرها أثناء وقت التشغيل.

max_distributed_depth

يحدّد الحد الأقصى لعمق الاستعلامات التكرارية لجداول Distributed. إذا تم تجاوز هذه القيمة، يُطلق الخادم استثناءً. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — عمق غير محدود.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦