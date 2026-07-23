هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري إنشاؤها تلقائيًا من ملف المصدر

SELECT عند تمكين تحسين الإسقاط (راجع الإعداد يُفعّل أو يعطّل الاستخدام الإلزامي لـ الإسقاطات في استعلاماتعند تمكين تحسين الإسقاط (راجع الإعداد optimize_use_projections ).

القيم الممكنة:

0 — تحسين الإسقاط غير إلزامي.

1 — تحسين الإسقاط إلزامي.

إذا ضُبط على سلسلة غير فارغة، فتحقّق من استخدام هذا الإسقاط في الاستعلام مرة واحدة على الأقل.

القيم الممكنة:

string: اسم الإسقاط المستخدم في استعلام

يُمكِّن هذا الإعداد أو يعطِّل تنفيذ الاستعلام إذا كان optimize_skip_unused_shards مفعّلًا وكان تخطي الشظايا غير المستخدمة غير ممكن. وإذا تعذّر التخطي وكان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم طرح استثناء.

القيم الممكنة:

0 — معطّل. لا يطرح ClickHouse استثناءً.

1 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام فقط إذا كان للجدول مفتاح توزيع.

2 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام بغض النظر عمّا إذا كان مفتاح التوزيع معرّفًا للجدول أم لا.

Distributed يشير إلى جدول Distributed آخر)، ولذلك فإنه لا يزال يتطلب يتحكم في force_optimize_skip_unused_shards وفقًا لمستوى تداخل الاستعلام الموزّع (أي في الحالة التي يكون لديك فيها جدوليشير إلى جدولآخر)، ولذلك فإنه لا يزال يتطلب force_optimize_skip_unused_shards

القيم الممكنة: