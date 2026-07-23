يُفعّل أو يعطّل الاستخدام الإلزامي لـ الإسقاطات في استعلامات
force_optimize_projection
SELECT عند تمكين تحسين الإسقاط (راجع الإعداد optimize_use_projections).
القيم الممكنة:
- 0 — تحسين الإسقاط غير إلزامي.
- 1 — تحسين الإسقاط إلزامي.
إذا ضُبط على سلسلة غير فارغة، فتحقّق من استخدام هذا الإسقاط في الاستعلام مرة واحدة على الأقل. القيم الممكنة:
force_optimize_projection_name
- string: اسم الإسقاط المستخدم في استعلام
يُمكِّن هذا الإعداد أو يعطِّل تنفيذ الاستعلام إذا كان optimize_skip_unused_shards مفعّلًا وكان تخطي الشظايا غير المستخدمة غير ممكن. وإذا تعذّر التخطي وكان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم طرح استثناء. القيم الممكنة:
force_optimize_skip_unused_shards
- 0 — معطّل. لا يطرح ClickHouse استثناءً.
- 1 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام فقط إذا كان للجدول مفتاح توزيع.
- 2 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام بغض النظر عمّا إذا كان مفتاح التوزيع معرّفًا للجدول أم لا.
يتحكم في
force_optimize_skip_unused_shards_nesting
force_optimize_skip_unused_shards وفقًا لمستوى تداخل الاستعلام الموزّع (أي في الحالة التي يكون لديك فيها جدول
Distributed يشير إلى جدول
Distributed آخر)، ولذلك فإنه لا يزال يتطلب
force_optimize_skip_unused_shards.
القيم الممكنة:
- 0 - معطّل، ويعمل
force_optimize_skip_unused_shardsدائمًا.
- 1 — يفعّل
force_optimize_skip_unused_shardsللمستوى الأول فقط.
- 2 — يفعّل
force_optimize_skip_unused_shardsحتى المستوى الثاني.