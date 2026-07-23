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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري إنشاؤها تلقائيًا من ملف المصدر.

force_optimize_projection

يُفعّل أو يعطّل الاستخدام الإلزامي لـ الإسقاطات في استعلامات SELECT عند تمكين تحسين الإسقاط (راجع الإعداد optimize_use_projections). القيم الممكنة:
  • 0 — تحسين الإسقاط غير إلزامي.
  • 1 — تحسين الإسقاط إلزامي.

force_optimize_projection_name

إذا ضُبط على سلسلة غير فارغة، فتحقّق من استخدام هذا الإسقاط في الاستعلام مرة واحدة على الأقل. القيم الممكنة:
  • string: اسم الإسقاط المستخدم في استعلام

force_optimize_skip_unused_shards

يُمكِّن هذا الإعداد أو يعطِّل تنفيذ الاستعلام إذا كان optimize_skip_unused_shards مفعّلًا وكان تخطي الشظايا غير المستخدمة غير ممكن. وإذا تعذّر التخطي وكان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيتم طرح استثناء. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل. لا يطرح ClickHouse استثناءً.
  • 1 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام فقط إذا كان للجدول مفتاح توزيع.
  • 2 — مفعّل. يُعطَّل تنفيذ الاستعلام بغض النظر عمّا إذا كان مفتاح التوزيع معرّفًا للجدول أم لا.

force_optimize_skip_unused_shards_nesting

يتحكم في force_optimize_skip_unused_shards وفقًا لمستوى تداخل الاستعلام الموزّع (أي في الحالة التي يكون لديك فيها جدول Distributed يشير إلى جدول Distributed آخر)، ولذلك فإنه لا يزال يتطلب force_optimize_skip_unused_shards. القيم الممكنة:
  • 0 - معطّل، ويعمل force_optimize_skip_unused_shards دائمًا.
  • 1 — يفعّل force_optimize_skip_unused_shards للمستوى الأول فقط.
  • 2 — يفعّل force_optimize_skip_unused_shards حتى المستوى الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦