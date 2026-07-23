هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وتُولَّد تلقائيًا من المصدر

طريقة قراءة البيانات من نظام الملفات المحلي، وإحدى القيم التالية: read، pread، mmap، io_uring، pread_threadpool.

الطريقة ‘io_uring’ تجريبية، ولا تعمل مع Log وTinyLog وStripeLog وFile وSet وJoin، وغيرها من الجداول التي تستخدم ملفات قابلة للإلحاق عند وجود عمليات قراءة وكتابة متزامنة. إذا قرأتَ مقالات مختلفة عن ‘io_uring’ على الإنترنت، فلا تدعها تضللك. فهي ليست طريقة أفضل لقراءة الملفات، إلا في حالة وجود عدد كبير من طلبات IO الصغيرة، وهذا ليس هو الحال في ClickHouse. لا توجد أسباب تدعو إلى تمكين ‘io_uring’.

يجب استخدام القراءة المسبقة عند قراءة البيانات من نظام الملفات المحلي.