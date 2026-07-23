هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية

الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه أثناء تنفيذ استعلام، بما في ذلك الأعمدة الثابتة. إذا ولّد الاستعلام عددًا من الأعمدة المؤقتة في الذاكرة يتجاوز العدد المحدد نتيجةً لحسابات وسيطة، فسيتم طرح استثناء.

يفيد هذا الإعداد في منع الاستعلامات المعقدة بشكل مفرط.

تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

الحد الأقصى لكمية البيانات التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص، بالبايت، عبر جميع الاستعلامات التي تعمل بالتزامن.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — غير محدود (افتراضي)

الحد الأقصى لكمية البيانات، بالبايت، التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص لجميع استعلامات المستخدم التي تُنفَّذ بالتزامن.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — غير محدود (الافتراضي)

مثل max_temporary_columns ، هذا هو الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه عند تشغيل استعلام، ولكن من دون احتساب الأعمدة الثابتة.