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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

max_temporary_columns

الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه أثناء تنفيذ استعلام، بما في ذلك الأعمدة الثابتة. إذا ولّد الاستعلام عددًا من الأعمدة المؤقتة في الذاكرة يتجاوز العدد المحدد نتيجةً لحسابات وسيطة، فسيتم طرح استثناء.
يفيد هذا الإعداد في منع الاستعلامات المعقدة بشكل مفرط.
تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

max_temporary_data_on_disk_size_for_query

الحد الأقصى لكمية البيانات التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص، بالبايت، عبر جميع الاستعلامات التي تعمل بالتزامن. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — غير محدود (افتراضي)

max_temporary_data_on_disk_size_for_user

الحد الأقصى لكمية البيانات، بالبايت، التي تستهلكها الملفات المؤقتة على القرص لجميع استعلامات المستخدم التي تُنفَّذ بالتزامن. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — غير محدود (الافتراضي)

max_temporary_non_const_columns

مثل max_temporary_columns، هذا هو الحد الأقصى لعدد الأعمدة المؤقتة التي يجب الاحتفاظ بها في RAM في الوقت نفسه عند تشغيل استعلام، ولكن من دون احتساب الأعمدة الثابتة.
تتكوّن الأعمدة الثابتة كثيرًا أثناء تشغيل الاستعلام، لكنها لا تتطلب عمليًا أي موارد حوسبة تُذكر.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦