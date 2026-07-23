يضيف المُعدِّل
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously
SYNC إلى جميع استعلامات
DROP و
DETACH.
القيم الممكنة:
- 0 — ستُنفَّذ الاستعلامات بتأخير.
- 1 — ستُنفَّذ الاستعلامات دون تأخير.
يحدد ما إذا كان سيتم طرح خطأ أم لا إذا لم تكن لدينا صلاحيات للوصول إلى البيانات الوصفية للجدول في محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog. التأخير، بالثواني، قبل إزالة جدول تم إسقاطه فعليًا من قاعدة بيانات Shared. يتيح ذلك استعادة الجدول خلال هذه المدة باستخدام تعليمة
database_datalake_require_metadata_access
UNDROP TABLE.