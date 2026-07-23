هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

يضيف المُعدِّل SYNC إلى جميع استعلامات DROP و DETACH .

القيم الممكنة:

0 — ستُنفَّذ الاستعلامات بتأخير.

1 — ستُنفَّذ الاستعلامات دون تأخير.

يحدد ما إذا كان سيتم طرح خطأ أم لا إذا لم تكن لدينا صلاحيات للوصول إلى البيانات الوصفية للجدول في محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.