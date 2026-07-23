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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously

يضيف المُعدِّل SYNC إلى جميع استعلامات DROP وDETACH. القيم الممكنة:
  • 0 — ستُنفَّذ الاستعلامات بتأخير.
  • 1 — ستُنفَّذ الاستعلامات دون تأخير.

database_datalake_require_metadata_access

يحدد ما إذا كان سيتم طرح خطأ أم لا إذا لم تكن لدينا صلاحيات للوصول إلى البيانات الوصفية للجدول في محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog.

database_shared_drop_table_delay_seconds

التأخير، بالثواني، قبل إزالة جدول تم إسقاطه فعليًا من قاعدة بيانات Shared. يتيح ذلك استعادة الجدول خلال هذه المدة باستخدام تعليمة UNDROP TABLE.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦