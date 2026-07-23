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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية.

min_count_to_compile_aggregate_expression

الحد الأدنى لعدد التعبيرات التجميعية المتطابقة اللازمة لبدء التجميع الفوري. لا يعمل هذا إلا إذا كان الإعداد compile_aggregate_expressions مُفعّلًا. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
  • 0 — تُصرَّف التعبيرات التجميعية المتطابقة دائمًا بالتجميع الفوري.

min_count_to_compile_expression

الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير نفسه قبل تصريفه.

min_count_to_compile_regular_expression

الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير النمطي نفسه قبل أن يُصرَّف بالتجميع الفوري.

min_count_to_compile_sort_description

عدد أوصاف الفرز المتطابقة قبل أن يجري تصريفها بالتجميع الفوري
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦