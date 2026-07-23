إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة min_count_*.

الحد الأدنى لعدد التعبيرات التجميعية المتطابقة اللازمة لبدء التجميع الفوري. لا يعمل هذا إلا إذا كان الإعداد compile_aggregate_expressions مُفعّلًا.

القيم الممكنة:

عدد صحيح موجب.

0 — تُصرَّف التعبيرات التجميعية المتطابقة دائمًا بالتجميع الفوري.

الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير نفسه قبل تصريفه.

الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير النمطي نفسه قبل أن يُصرَّف بالتجميع الفوري.

عدد أوصاف الفرز المتطابقة قبل أن يجري تصريفها بالتجميع الفوري