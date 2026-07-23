الحد الأدنى لعدد التعبيرات التجميعية المتطابقة اللازمة لبدء التجميع الفوري. لا يعمل هذا إلا إذا كان الإعداد compile_aggregate_expressions مُفعّلًا. القيم الممكنة:
min_count_to_compile_aggregate_expression
- عدد صحيح موجب.
- 0 — تُصرَّف التعبيرات التجميعية المتطابقة دائمًا بالتجميع الفوري.
الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير نفسه قبل تصريفه.
min_count_to_compile_expression
الحد الأدنى لعدد مرات تنفيذ التعبير النمطي نفسه قبل أن يُصرَّف بالتجميع الفوري.
min_count_to_compile_regular_expression
عدد أوصاف الفرز المتطابقة قبل أن يجري تصريفها بالتجميع الفوري