إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة check_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

تحقّق من أن DROP NAMED COLLECTION لن يؤدي إلى تعطّل الجداول التي تعتمد عليها

MergeTree . يحدّد مستوى التفصيل في نتيجة استعلام CHECK TABLE لمحركات عائلة

القيم الممكنة:

0 — يعرض الاستعلام حالة الفحص لكل data part على حدة في الجدول.

1 — يعرض الاستعلام الحالة العامة لفحص الجدول.

تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يتسبب في تعطيل التبعيات المرجعية

تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يؤدي إلى تعطيل التبعيات