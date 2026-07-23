تحقّق من أن DROP NAMED COLLECTION لن يؤدي إلى تعطّل الجداول التي تعتمد عليها
check_named_collection_dependencies
يحدّد مستوى التفصيل في نتيجة استعلام CHECK TABLE لمحركات عائلة
check_query_single_value_result
MergeTree.
القيم الممكنة:
- 0 — يعرض الاستعلام حالة الفحص لكل data part على حدة في الجدول.
- 1 — يعرض الاستعلام الحالة العامة لفحص الجدول.
تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يتسبب في تعطيل التبعيات المرجعية
check_referential_table_dependencies
تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يؤدي إلى تعطيل التبعيات