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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

check_named_collection_dependencies

تحقّق من أن DROP NAMED COLLECTION لن يؤدي إلى تعطّل الجداول التي تعتمد عليها

check_query_single_value_result

يحدّد مستوى التفصيل في نتيجة استعلام CHECK TABLE لمحركات عائلة MergeTree. القيم الممكنة:
  • 0 — يعرض الاستعلام حالة الفحص لكل data part على حدة في الجدول.
  • 1 — يعرض الاستعلام الحالة العامة لفحص الجدول.

check_referential_table_dependencies

تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يتسبب في تعطيل التبعيات المرجعية

check_table_dependencies

تحقّق من أن استعلام DDL (مثل DROP TABLE أو RENAME) لن يؤدي إلى تعطيل التبعيات
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦