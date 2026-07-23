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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من ملف المصدر.

use_variant_as_common_type

يسمح باستخدام النوع Variant كنوع ناتج لدوال if/multiIf/array/map عندما لا يوجد نوع مشترك لأنواع المُعاملات. مثال:

use_variant_default_implementation_for_comparisons

يُفعِّل أو يعطِّل التطبيق الافتراضي للنوع Variant في دوال المقارنة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦