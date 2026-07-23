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تتحكم عبارة LIMIT في عدد الصفوف المُعادة في نتائج الاستعلام.

صياغة أساسية

اختيار الصفوف الأولى:
يعيد أول m صفوف من النتيجة، أو كل السجلات إذا كان عددها أقل من m. صياغة TOP البديلة (متوافقة مع MS SQL Server):
وهذا يعادل LIMIT m، ويمكن استخدامه للتوافق مع استعلامات Microsoft SQL Server. الاختيار مع الإزاحة:
يتجاوز أول n من الصفوف، ثم يعيد الصفوف m التالية. في كلتا الصيغتين، يجب أن يكون n و m عددين صحيحين غير سالبين.

الحدود السالبة

حدِّد الصفوف من نهاية مجموعة النتائج باستخدام قيم سالبة: صيغة LIMIT -n, -m مكافئة لـ LIMIT -m OFFSET -n.

حدود LIMIT الكسرية

استخدم قيمًا عشرية بين 0 و1 لتحديد نسبة مئوية من الصفوف:
  • يجب أن تكون القيم الكسرية من النوع Float64، وأكبر من 0 وأقل من 1.
  • تُقرَّب أعداد الصفوف الكسرية إلى العدد الصحيح التالي.

الجمع بين أنواع LIMIT

يمكنك الجمع بين الأعداد الصحيحة العادية والإزاحات الكسرية أو السالبة:

LIMIT … WITH TIES

يضمّ المعدِّل WITH TIES صفوفًا إضافية تحمل قيم ORDER BY نفسها التي يحملها الصف الأخير ضمن الحد.
عند استخدام WITH TIES، تُدرَج جميع الصفوف التي تطابق القيمة الأخيرة:
يُدرج الصف 6 لأنه يحمل القيمة نفسها (2) التي في الصف 5. وينطبق الأمر نفسه عند تحديد الإزاحة باستخدام الكلمة المفتاحية OFFSET:
يؤدي عادةً تخطي أول صفّين وأخذ 3 إلى إرجاع 1, 1, 2، لكن أُدرِجت القيمة 2 الثانية أيضًا لأنها مساوية للصف الأخير. يعمل WITH TIES أيضًا مع القيم السالبة في LIMIT وOFFSET. ويضمّ صفوفًا إضافية تحمل قيم ORDER BY نفسها التي يحملها أول صف محدد:
من دون WITH TIES، ستكون النتيجة 1, 1, 2, 2. وعند استخدام WITH TIES، تُدرَج ثلاثة صفوف إضافية بالقيمة 1 لأنها تتساوى مع أول صف مُحدَّد. يمكن دمج هذا المُعدِّل مع المُعدِّل ORDER BY ... WITH FILL.

اعتبارات

نتائج غير حتمية: من دون عبارة ORDER BY، قد تكون الصفوف المُعادة عشوائية وقد تختلف من تنفيذ استعلام إلى آخر. حدّ على مستوى الخادم: يمكن أيضًا أن يتأثر عدد الصفوف المُعادة بإعداد limit.

انظر أيضًا

  • LIMIT BY — يحدّ عدد الصفوف لكل مجموعة من القيم، وهو مفيد للحصول على أعلى N من النتائج ضمن كل فئة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦