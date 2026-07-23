LIMIT في عدد الصفوف المُعادة في نتائج الاستعلام.
اختيار الصفوف الأولى:
صياغة أساسية
يعيد أول
LIMIT m
m صفوف من النتيجة، أو كل السجلات إذا كان عددها أقل من
m.
صياغة TOP البديلة (متوافقة مع MS SQL Server):
وهذا يعادل
-- SELECT TOP number|percent column_name(s) FROM table_name
SELECT TOP 10 * FROM numbers(100);
SELECT TOP 0.1 * FROM numbers(100);
LIMIT m، ويمكن استخدامه للتوافق مع استعلامات Microsoft SQL Server.
الاختيار مع الإزاحة:
يتجاوز أول
LIMIT m OFFSET n
-- or equivalently:
LIMIT n, m
n من الصفوف، ثم يعيد الصفوف
m التالية.
في كلتا الصيغتين، يجب أن يكون
n و
m عددين صحيحين غير سالبين.
حدِّد الصفوف من نهاية مجموعة النتائج باستخدام قيم سالبة:
الحدود السالبة
صيغة
|الصيغة
|النتيجة
LIMIT -m
|آخر
m صفوف
LIMIT -m OFFSET -n
|آخر
m صفوف بعد تخطي آخر
n صفوف
LIMIT m OFFSET -n
|أول
m صفوف بعد تخطي آخر
n صفوف
LIMIT -m OFFSET n
|آخر
m صفوف بعد تخطي أول
n صفوف
LIMIT -n, -m مكافئة لـ
LIMIT -m OFFSET -n.
استخدم قيمًا عشرية بين 0 و1 لتحديد نسبة مئوية من الصفوف:
حدود LIMIT الكسرية
|الصياغة
|النتيجة
LIMIT 0.1
|أول 10% من الصفوف
LIMIT 1 OFFSET 0.5
|الصف الوسيط
LIMIT 0.25 OFFSET 0.5
|الربيع الثالث (25% من الصفوف بعد تجاوز أول 50%)
- يجب أن تكون القيم الكسرية من النوع Float64، وأكبر من 0 وأقل من 1.
- تُقرَّب أعداد الصفوف الكسرية إلى العدد الصحيح التالي.
يمكنك الجمع بين الأعداد الصحيحة العادية والإزاحات الكسرية أو السالبة:
الجمع بين أنواع LIMIT
LIMIT 10 OFFSET 0.5 -- 10 rows starting from the halfway point
LIMIT 10 OFFSET -20 -- 10 rows after skipping the last 20
يضمّ المعدِّل
LIMIT … WITH TIES
WITH TIES صفوفًا إضافية تحمل قيم
ORDER BY نفسها التي يحملها الصف الأخير ضمن الحد.
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0, 5
عند استخدام
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
WITH TIES، تُدرَج جميع الصفوف التي تطابق القيمة الأخيرة:
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0, 5 WITH TIES
يُدرج الصف 6 لأنه يحمل القيمة نفسها (
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
2) التي في الصف 5.
وينطبق الأمر نفسه عند تحديد الإزاحة باستخدام الكلمة المفتاحية
OFFSET:
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 3 OFFSET 2 WITH TIES
يؤدي عادةً تخطي أول صفّين وأخذ 3 إلى إرجاع
┌─n─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
1, 1, 2، لكن أُدرِجت القيمة
2 الثانية أيضًا لأنها مساوية للصف الأخير.
يعمل
WITH TIES أيضًا مع القيم السالبة في
LIMIT و
OFFSET. ويضمّ صفوفًا إضافية تحمل قيم
ORDER BY نفسها التي يحملها أول صف محدد:
SELECT number % 3 AS n FROM numbers(15)
ORDER BY n LIMIT -4 OFFSET -3 WITH TIES
من دون
┌─n─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
WITH TIES، ستكون النتيجة
1, 1, 2, 2. وعند استخدام
WITH TIES، تُدرَج ثلاثة صفوف إضافية بالقيمة
1 لأنها تتساوى مع أول صف مُحدَّد.
يمكن دمج هذا المُعدِّل مع المُعدِّل
ORDER BY ... WITH FILL.
نتائج غير حتمية: من دون عبارة
اعتبارات
ORDER BY، قد تكون الصفوف المُعادة عشوائية وقد تختلف من تنفيذ استعلام إلى آخر.
حدّ على مستوى الخادم: يمكن أيضًا أن يتأثر عدد الصفوف المُعادة بإعداد limit.
انظر أيضًا
- LIMIT BY — يحدّ عدد الصفوف لكل مجموعة من القيم، وهو مفيد للحصول على أعلى N من النتائج ضمن كل فئة.