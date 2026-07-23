تتحكم عبارة LIMIT في عدد الصفوف المُعادة في نتائج الاستعلام.

​ صياغة أساسية

اختيار الصفوف الأولى:

LIMIT m

يعيد أول m صفوف من النتيجة، أو كل السجلات إذا كان عددها أقل من m .

صياغة TOP البديلة (متوافقة مع MS SQL Server):

-- SELECT TOP number|percent column_name(s) FROM table_name SELECT TOP 10 * FROM numbers( 100 ); SELECT TOP 0 . 1 * FROM numbers( 100 );

وهذا يعادل LIMIT m ، ويمكن استخدامه للتوافق مع استعلامات Microsoft SQL Server.

الاختيار مع الإزاحة:

LIMIT m OFFSET n -- or equivalently: LIMIT n, m

يتجاوز أول n من الصفوف، ثم يعيد الصفوف m التالية.

في كلتا الصيغتين، يجب أن يكون n و m عددين صحيحين غير سالبين.

​ الحدود السالبة

حدِّد الصفوف من نهاية مجموعة النتائج باستخدام قيم سالبة:

الصيغة النتيجة LIMIT -m آخر m صفوف LIMIT -m OFFSET -n آخر m صفوف بعد تخطي آخر n صفوف LIMIT m OFFSET -n أول m صفوف بعد تخطي آخر n صفوف LIMIT -m OFFSET n آخر m صفوف بعد تخطي أول n صفوف

صيغة LIMIT -n, -m مكافئة لـ LIMIT -m OFFSET -n .

​ حدود LIMIT الكسرية

استخدم قيمًا عشرية بين 0 و1 لتحديد نسبة مئوية من الصفوف:

الصياغة النتيجة LIMIT 0.1 أول 10% من الصفوف LIMIT 1 OFFSET 0.5 الصف الوسيط LIMIT 0.25 OFFSET 0.5 الربيع الثالث (25% من الصفوف بعد تجاوز أول 50%)

يجب أن تكون القيم الكسرية من النوع Float64، وأكبر من 0 وأقل من 1.

تُقرَّب أعداد الصفوف الكسرية إلى العدد الصحيح التالي.

​ الجمع بين أنواع LIMIT

يمكنك الجمع بين الأعداد الصحيحة العادية والإزاحات الكسرية أو السالبة:

LIMIT 10 OFFSET 0 . 5 -- 10 rows starting from the halfway point LIMIT 10 OFFSET - 20 -- 10 rows after skipping the last 20

​ LIMIT … WITH TIES

يضمّ المعدِّل WITH TIES صفوفًا إضافية تحمل قيم ORDER BY نفسها التي يحملها الصف الأخير ضمن الحد.

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 0 , 5

┌─n─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ └───┘

عند استخدام WITH TIES ، تُدرَج جميع الصفوف التي تطابق القيمة الأخيرة:

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 0 , 5 WITH TIES

┌─n─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

يُدرج الصف 6 لأنه يحمل القيمة نفسها ( 2 ) التي في الصف 5.

وينطبق الأمر نفسه عند تحديد الإزاحة باستخدام الكلمة المفتاحية OFFSET :

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 3 OFFSET 2 WITH TIES

┌─n─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

يؤدي عادةً تخطي أول صفّين وأخذ 3 إلى إرجاع 1, 1, 2 ، لكن أُدرِجت القيمة 2 الثانية أيضًا لأنها مساوية للصف الأخير.

يعمل WITH TIES أيضًا مع القيم السالبة في LIMIT و OFFSET . ويضمّ صفوفًا إضافية تحمل قيم ORDER BY نفسها التي يحملها أول صف محدد:

SELECT number % 3 AS n FROM numbers( 15 ) ORDER BY n LIMIT - 4 OFFSET - 3 WITH TIES

┌─n─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

من دون WITH TIES ، ستكون النتيجة 1, 1, 2, 2 . وعند استخدام WITH TIES ، تُدرَج ثلاثة صفوف إضافية بالقيمة 1 لأنها تتساوى مع أول صف مُحدَّد.

نتائج غير حتمية: من دون عبارة من دون عبارة ORDER BY ، قد تكون الصفوف المُعادة عشوائية وقد تختلف من تنفيذ استعلام إلى آخر.

حدّ على مستوى الخادم: يمكن أيضًا أن يتأثر عدد الصفوف المُعادة بإعداد يمكن أيضًا أن يتأثر عدد الصفوف المُعادة بإعداد limit