إعدادات جلسة ClickHouse ضمن مجموعة url_* المُنشأة.

عنوان URL الأساسي المستخدم في resolving عناوين URL نسبية ضمن دالة الجدول url ومحرك الجدول URL

عند تعيينه، تُفسَّر عناوين URL النسبية على النحو التالي:

عنوان URL نسبي للمسار (مثل data.csv ): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي وفقًا للمواصفة RFC 3986. ويُستبدل كل ما بعد آخر / في المسار الأساسي بعنوان URL النسبي، لذا فوجود الشرطة المائلة الختامية مهم: https://example.com/dir/ + data.csv = https://example.com/dir/data.csv ، بينما https://example.com/dir + data.csv = https://example.com/data.csv . وإذا لم يكن للعنوان الأساسي مسار (مثل https://example.com )، فستُدرج / : https://example.com/data.csv . كما تُطبَّع مقاطع النقطة ( ./ و ../ ) في عنوان URL النسبي: https://example.com/dir/ + ../a.csv = https://example.com/a.csv .

): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي وفقًا للمواصفة RFC 3986. ويُستبدل كل ما بعد آخر في المسار الأساسي بعنوان URL النسبي، لذا فوجود الشرطة المائلة الختامية مهم: + = ، بينما + = . وإذا لم يكن للعنوان الأساسي مسار (مثل )، فستُدرج : . كما تُطبَّع مقاطع النقطة ( و ) في عنوان URL النسبي: + = . عنوان URL نسبي للمضيف (مثل /test/data.csv ): يُفسَّر استنادًا إلى scheme والمضيف في عنوان URL الأساسي.

): يُفسَّر استنادًا إلى scheme والمضيف في عنوان URL الأساسي. عنوان URL نسبي للمخطط (مثل //other.com/test/data.csv ): يُفسَّر باستخدام scheme الخاص بعنوان URL الأساسي.

): يُفسَّر باستخدام scheme الخاص بعنوان URL الأساسي. مرجع يقتصر على query string (مثل ?x=1 ): يُلحَق بمسار عنوان URL الأساسي (مع استبدال أي query string/جزء موجود).

): يُلحَق بمسار عنوان URL الأساسي (مع استبدال أي query string/جزء موجود). مرجع يقتصر على الجزء (مثل #frag ): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الحفاظ على query string إن وجد (مع استبدال أي جزء موجود).

): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الحفاظ على query string إن وجد (مع استبدال أي جزء موجود). مرجع فارغ: يعيد عنوان URL الأساسي بدون جزء.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة url_base هي https://example.com/def/ ، فسيكون الناتج كما يلي:

data.csv يُفسَّر إلى https://example.com/def/data.csv

يُفسَّر إلى /test/data.csv يُفسَّر إلى https://example.com/test/data.csv

يُفسَّر إلى //other.com/test/data.csv يُفسَّر إلى https://other.com/test/data.csv

الحد الأقصى لعدد الأدلة التي يمكن اجتيازها أثناء توسيع أحرف البدل في URL انطلاقًا من صفحات الفهرس.