عنوان URL الأساسي المستخدم في resolving عناوين URL نسبية ضمن دالة الجدول url ومحرك الجدول URL. عند تعيينه، تُفسَّر عناوين URL النسبية على النحو التالي:
url_base
- عنوان URL نسبي للمسار (مثل
data.csv): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي وفقًا للمواصفة RFC 3986. ويُستبدل كل ما بعد آخر
/في المسار الأساسي بعنوان URL النسبي، لذا فوجود الشرطة المائلة الختامية مهم:
https://example.com/dir/+
data.csv=
https://example.com/dir/data.csv، بينما
https://example.com/dir+
data.csv=
https://example.com/data.csv. وإذا لم يكن للعنوان الأساسي مسار (مثل
https://example.com)، فستُدرج
/:
https://example.com/data.csv. كما تُطبَّع مقاطع النقطة (
./و
../) في عنوان URL النسبي:
https://example.com/dir/+
../a.csv=
https://example.com/a.csv.
- عنوان URL نسبي للمضيف (مثل
/test/data.csv): يُفسَّر استنادًا إلى scheme والمضيف في عنوان URL الأساسي.
- عنوان URL نسبي للمخطط (مثل
//other.com/test/data.csv): يُفسَّر باستخدام scheme الخاص بعنوان URL الأساسي.
- مرجع يقتصر على query string (مثل
?x=1): يُلحَق بمسار عنوان URL الأساسي (مع استبدال أي query string/جزء موجود).
- مرجع يقتصر على الجزء (مثل
#frag): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الحفاظ على query string إن وجد (مع استبدال أي جزء موجود).
- مرجع فارغ: يعيد عنوان URL الأساسي بدون جزء.
url_base هي
https://example.com/def/، فسيكون الناتج كما يلي:
data.csvيُفسَّر إلى
https://example.com/def/data.csv
/test/data.csvيُفسَّر إلى
https://example.com/test/data.csv
//other.com/test/data.csvيُفسَّر إلى
https://other.com/test/data.csv
الحد الأقصى لعدد الأدلة التي يمكن اجتيازها أثناء توسيع أحرف البدل في URL انطلاقًا من صفحات الفهرس.