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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

url_base

عنوان URL الأساسي المستخدم في resolving عناوين URL نسبية ضمن دالة الجدول url ومحرك الجدول URL. عند تعيينه، تُفسَّر عناوين URL النسبية على النحو التالي:
  • عنوان URL نسبي للمسار (مثل data.csv): يُدمج مع مسار عنوان URL الأساسي وفقًا للمواصفة RFC 3986. ويُستبدل كل ما بعد آخر / في المسار الأساسي بعنوان URL النسبي، لذا فوجود الشرطة المائلة الختامية مهم: https://example.com/dir/ + data.csv = https://example.com/dir/data.csv، بينما https://example.com/dir + data.csv = https://example.com/data.csv. وإذا لم يكن للعنوان الأساسي مسار (مثل https://example.com)، فستُدرج /: https://example.com/data.csv. كما تُطبَّع مقاطع النقطة (./ و ../) في عنوان URL النسبي: https://example.com/dir/ + ../a.csv = https://example.com/a.csv.
  • عنوان URL نسبي للمضيف (مثل /test/data.csv): يُفسَّر استنادًا إلى scheme والمضيف في عنوان URL الأساسي.
  • عنوان URL نسبي للمخطط (مثل //other.com/test/data.csv): يُفسَّر باستخدام scheme الخاص بعنوان URL الأساسي.
  • مرجع يقتصر على query string (مثل ?x=1): يُلحَق بمسار عنوان URL الأساسي (مع استبدال أي query string/جزء موجود).
  • مرجع يقتصر على الجزء (مثل #frag): يُلحَق بعنوان URL الأساسي، مع الحفاظ على query string إن وجد (مع استبدال أي جزء موجود).
  • مرجع فارغ: يعيد عنوان URL الأساسي بدون جزء.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة url_base هي https://example.com/def/، فسيكون الناتج كما يلي:
  • data.csv يُفسَّر إلى https://example.com/def/data.csv
  • /test/data.csv يُفسَّر إلى https://example.com/test/data.csv
  • //other.com/test/data.csv يُفسَّر إلى https://other.com/test/data.csv

url_wildcard_max_directories_to_read

الحد الأقصى لعدد الأدلة التي يمكن اجتيازها أثناء توسيع أحرف البدل في URL انطلاقًا من صفحات الفهرس.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦