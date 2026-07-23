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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

analyzer_compatibility_allow_compound_identifiers_in_unflatten_nested

يسمح بإضافة معرّفات مركّبة إلى Nested. هذا إعداد توافق لأنه يغيّر نتيجة الاستعلام. عند تعطيله، لا يعمل SELECT a.b.c FROM table ARRAY JOIN a، ولا يضمّن SELECT a FROM table العمود a.b.c ضمن نتيجة Nested a.

analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having

عند تمكينه، يحاكي المحلّل السلوك القديم المتمثل في نقل الأجزاء غير التجميعية المرتبطة بـ AND من HAVING إلى WHERE بدلًا من إصدار NOT_AN_AGGREGATE. ويكون الرفض المتوافق مع المعيار هو السلوك الافتراضي؛ وهذا الإعداد وسيلة مساعدة في الترحيل للاستعلامات التي كان المحلّل القديم يقبلها بصمت (enable_analyzer = 0). وتبقى الأجزاء المرتبطة التي تحتوي على دوال aggregate أو grouping أو دوال غير حتمية في HAVING. وإذا احتوى أي جزء مرتبط على دالة window function أو دالة ذات حالة (مثل rowNumberInBlock)، تُعطَّل إعادة الكتابة لكامل HAVING، بما يطابق سلوك PredicateExpressionsOptimizer القديم. كما يتم تجاهل هذا الإعداد عندما يستخدم GROUP BY WITH CUBE أو WITH ROLLUP أو WITH TOTALS أو GROUPING SETS.

analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier

يفرض حلّ المعرّف في JOIN USING انطلاقًا من الإسقاط (على سبيل المثال، في SELECT a + 1 AS b FROM t1 JOIN t2 USING (b) سيُجرى join باستخدام t1.a + 1 = t2.b بدلًا من t1.b = t2.b).

analyzer_compatibility_prefer_alias_over_subcolumn

عندما يمكن أن يشير معرّف متعدد الأجزاء مثل b.id إما إلى العمود id في جدول ذي الاسم المستعار b أو إلى عمود فرعي من نوع Tuple هو b.id لعمود آخر، فامنح الأفضلية لتفسير بادئة الاسم المستعار (أي العمود id في b). افتراضيًا، يفضّل المُحلِّل العمود الفرعي. فعِّل هذا الخيار لمطابقة آلية التحليل في المُحلِّل القديم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦