هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، ويتم توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

يسمح بإضافة معرّفات مركّبة إلى Nested. هذا إعداد توافق لأنه يغيّر نتيجة الاستعلام. عند تعطيله، لا يعمل SELECT a.b.c FROM table ARRAY JOIN a ، ولا يضمّن SELECT a FROM table العمود a.b.c ضمن نتيجة Nested a .

عند تمكينه، يحاكي المحلّل السلوك القديم المتمثل في نقل الأجزاء غير التجميعية المرتبطة بـ AND من HAVING إلى WHERE بدلًا من إصدار NOT_AN_AGGREGATE . ويكون الرفض المتوافق مع المعيار هو السلوك الافتراضي؛ وهذا الإعداد وسيلة مساعدة في الترحيل للاستعلامات التي كان المحلّل القديم يقبلها بصمت ( enable_analyzer = 0 ). وتبقى الأجزاء المرتبطة التي تحتوي على دوال aggregate أو grouping أو دوال غير حتمية في HAVING . وإذا احتوى أي جزء مرتبط على دالة window function أو دالة ذات حالة (مثل rowNumberInBlock )، تُعطَّل إعادة الكتابة لكامل HAVING ، بما يطابق سلوك PredicateExpressionsOptimizer القديم. كما يتم تجاهل هذا الإعداد عندما يستخدم GROUP BY WITH CUBE أو WITH ROLLUP أو WITH TOTALS أو GROUPING SETS .

يفرض حلّ المعرّف في JOIN USING انطلاقًا من الإسقاط (على سبيل المثال، في SELECT a + 1 AS b FROM t1 JOIN t2 USING (b) سيُجرى join باستخدام t1.a + 1 = t2.b بدلًا من t1.b = t2.b ).