يسمح بإضافة معرّفات مركّبة إلى Nested. هذا إعداد توافق لأنه يغيّر نتيجة الاستعلام. عند تعطيله، لا يعمل
analyzer_compatibility_allow_compound_identifiers_in_unflatten_nested
SELECT a.b.c FROM table ARRAY JOIN a، ولا يضمّن
SELECT a FROM table العمود
a.b.c ضمن نتيجة
Nested a.
عند تمكينه، يحاكي المحلّل السلوك القديم المتمثل في نقل الأجزاء غير التجميعية المرتبطة بـ AND من
analyzer_compatibility_allow_non_aggregate_in_having
HAVING إلى
WHERE بدلًا من إصدار
NOT_AN_AGGREGATE. ويكون الرفض المتوافق مع المعيار هو السلوك الافتراضي؛ وهذا الإعداد وسيلة مساعدة في الترحيل للاستعلامات التي كان المحلّل القديم يقبلها بصمت (
enable_analyzer = 0). وتبقى الأجزاء المرتبطة التي تحتوي على دوال aggregate أو
grouping أو دوال غير حتمية في
HAVING. وإذا احتوى أي جزء مرتبط على دالة window function أو دالة ذات حالة (مثل
rowNumberInBlock)، تُعطَّل إعادة الكتابة لكامل
HAVING، بما يطابق سلوك
PredicateExpressionsOptimizer القديم. كما يتم تجاهل هذا الإعداد عندما يستخدم
GROUP BY
WITH CUBE أو
WITH ROLLUP أو
WITH TOTALS أو
GROUPING SETS.
يفرض حلّ المعرّف في JOIN USING انطلاقًا من الإسقاط (على سبيل المثال، في
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier
SELECT a + 1 AS b FROM t1 JOIN t2 USING (b) سيُجرى join باستخدام
t1.a + 1 = t2.b بدلًا من
t1.b = t2.b).
عندما يمكن أن يشير معرّف متعدد الأجزاء مثل
analyzer_compatibility_prefer_alias_over_subcolumn
b.id إما إلى العمود
id في جدول ذي الاسم المستعار
b أو إلى عمود فرعي من نوع Tuple هو
b.id لعمود آخر، فامنح الأفضلية لتفسير بادئة الاسم المستعار (أي العمود
id في
b). افتراضيًا، يفضّل المُحلِّل العمود الفرعي. فعِّل هذا الخيار لمطابقة آلية التحليل في المُحلِّل القديم.