clickhousectl هو واجهة سطر الأوامر لـ ClickHouse: المحلي والسحابي.
باستخدام
clickhousectl يمكنك:
- تثبيت إصدارات ClickHouse المحلية وإدارتها
- تشغيل خوادم ClickHouse المحلية وإدارتها
- تشغيل مثيلات Postgres المحلية وإدارتها
- تنفيذ الاستعلامات على خوادم ClickHouse
- إعداد ClickHouse Cloud وإنشاء عناقيد ClickHouse مُدارة سحابيًا
- إنشاء خدمات Postgres في ClickHouse Cloud وإدارتها
- إدارة موارد ClickHouse Cloud
- إنشاء ClickPipes لإدخال البيانات وإدارتها (S3, Kafka, Kinesis, Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery)
- تثبيت ClickHouse agent skills الرسمية في وكلاء البرمجة المدعومين
- نقل بيئة تطوير ClickHouse المحلية إلى السحابة
clickhousectl المستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي على التطوير باستخدام ClickHouse.
التثبيت
التثبيت السريع
يقوم برنامج التثبيت النصي بتنزيل الإصدار المناسب لنظام التشغيل لديك وتثبيته في
curl https://clickhouse.com/cli | sh
~/.local/bin/clickhousectl. كما يُنشئ تلقائيًا أيضًا اسمًا مستعارًا
chctl لتسهيل الاستخدام.
المتطلبات
- macOS (aarch64, x86_64) أو Linux (aarch64, x86_64)
- تتطلب أوامر Cloud مفتاح واجهة برمجة تطبيقات الخاص بـ ClickHouse Cloud
محلي
يقوم
تثبيت إصدارات ClickHouse وإدارتها
clickhousectl بتنزيل الملفات التنفيذية لـ ClickHouse من
builds.clickhouse.com، مع الرجوع إلى
packages.clickhouse.com (Linux) أو إصدارات GitHub (macOS) إذا لم يكن الإصدار متاحًا هناك.
يقوم
# Install a version
clickhousectl local install latest # Latest release (recommended)
clickhousectl local install 26.5 # Latest 26.5.x.x
clickhousectl local install 26.5.2.39 # Exact version
# List versions
clickhousectl local list # Installed versions
clickhousectl local list --remote # Available for download
# Manage default version
clickhousectl local use latest # Latest release (installs if needed, recommended)
clickhousectl local use 26.5 # Latest 26.5.x.x (installs if needed)
clickhousectl local use 26.5.2.39 # Exact version
clickhousectl local use latest --no-global # Set default but don't touch ~/.local/bin/clickhouse
clickhousectl local which # Show current default
# Remove a version
clickhousectl local remove 26.5.2.39
local use أيضًا بإنشاء رابط رمزي في
~/.local/bin/clickhouse يشير إلى الملف التنفيذي للإصدار المحدد، بحيث يصبح الأمر
clickhouse العادي (مثل
clickhouse local و
clickhouse client) متاحًا على
PATH. مرّر
--no-global لتخطي ذلك. إذا كان هناك ملف عادي موجود بالفعل في ذلك المسار، فسيُترك كما هو مع عرض تحذير. كما أن
local remove للإصدار الافتراضي النشط يزيل الرابط الرمزي أيضًا.
تُخزَّن الملفات التنفيذية لـ ClickHouse في مستودع عام، بحيث يمكن لعدة مشاريع استخدامها دون تكرار التخزين. وتُخزَّن هذه الملفات في
تخزين الملفات التنفيذية لـ ClickHouse
~/.clickhouse/:
~/.clickhouse/
├── versions/
│ └── 26.5.2.39/
│ └── clickhouse
└── default # tracks the active version
إعداد مشروع
يُهيِّئ
clickhousectl local init
init دليل العمل الحالي لديك باستخدام بنية مجلدات قياسية لملفات مشروع ClickHouse وPostgres. وهو أمر اختياري؛ إذ يمكنك استخدام بنية المجلدات الخاصة بك إذا كنت تفضّل ذلك.
ينشئ البنية التالية:
clickhouse/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── materialized_views/ # Materialized view definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
postgres/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── views/ # View definitions
├── functions/ # Function definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
تنفيذ الاستعلامات
# Connect to a running server with clickhouse-client
clickhousectl local client # Connects to "default" server
clickhousectl local client --name dev # Connects to "dev" server
clickhousectl local client --query "SHOW DATABASES" # Run a query
clickhousectl local client --queries-file schema.sql # Run queries from a file
clickhousectl local client --host remote-host --port 9000 # Connect to a specific host/port
ابدأ مثيلات خادم ClickHouse وأدرها. يحصل كل خادم على مجلد بيانات معزول خاص به في
إنشاء خوادم ClickHouse وإدارتها
.clickhouse/servers/<name>/data/.
تسمية الخادم: بدون
# Start a server (runs in background by default)
clickhousectl local server start # Named "default"
clickhousectl local server start --name dev # Named "dev"
clickhousectl local server start --version stable # Use a specific version (installs if needed, doesn't change default)
clickhousectl local server start --foreground # Run in foreground (-F / --fg)
clickhousectl local server start --http-port 8124 --tcp-port 9001 # Explicit ports
clickhousectl local server start --config-file querylog # Apply a named custom config
# List all servers (running and stopped)
clickhousectl local server list
clickhousectl local server list --global # List servers across all projects
# Stop servers
clickhousectl local server stop default # Stop by name
clickhousectl local server stop default --global # Stop from any project
clickhousectl local server stop-all # Stop all running servers
# Remove a stopped server and its data
clickhousectl local server remove test
# Write connection env vars to a .env file
clickhousectl local server dotenv # From "default" server → .env
clickhousectl local server dotenv --name dev # From "dev" server → .env
clickhousectl local server dotenv --local # Write to .env.local instead
--name، يُسمّى الخادم الأول “default”. وإذا كان “default” قيد التشغيل بالفعل، فسيُولَّد اسم عشوائي (مثل “bold-crane”). استخدم
--name للحصول على معرّفات ثابتة يمكنك تشغيلها وإيقافها مرارًا.
المنافذ: المنافذ الافتراضية هي HTTP 8123 وTCP 9000. وإذا كانت هذه المنافذ مستخدمة بالفعل، فستُخصَّص منافذ متاحة تلقائيًا وتُعرض في المخرجات. استخدم
--http-port و
--tcp-port لتعيين منافذ محددة صراحةً.
إدارة الخوادم العامة: استخدم
--global مع
list و
stop و
stop-all للعمل على مستوى جميع المشاريع على مستوى النظام. يعرض
server list --global جميع خوادم ClickHouse قيد التشغيل، مع عمود Project يوضّح الدليل الذي ينتمي إليه كل خادم.
تبدأ الخوادم المحلية بإعدادات افتراضية مناسبة، لكنك قد تحتاج أحيانًا إلى تغيير أحد الإعدادات. ضع ملف config في
ملفات config مخصّصة للخوادم المحلية
~/.clickhouse/configs/ وطبّقه بالاسم عند بدء تشغيل خادم:
يُطبَّق الملف المُسمّى فوق الإعدادات الافتراضية المضمّنة في ClickHouse (عبر
mkdir -p ~/.clickhouse/configs
cat > ~/.clickhouse/configs/querylog.yaml <<'EOF'
query_log:
database: system
table: query_log
EOF
# See which configs are available
clickhousectl local server configs
# Start a server with one applied
clickhousectl local server start --config-file querylog
config.d)، لذلك لا يحتاج إلا إلى تضمين الإعدادات التي تريد تغييرها، ولا حاجة إلى إعادة إنشاء ملف config كامل. يمكن أن تكون الملفات بصيغة
.xml أو
.yaml أو
.yml، ويمكنك الإشارة إليها بالاسم سواء مع الامتداد أو بدونه.
توجد جميع بيانات الخادم داخل
مجلد البيانات الخاص بالمشروع
.clickhouse/ في مجلد المشروع:
لكل خادم مُسمّى مجلد بيانات خاص به، لذا تكون الخوادم معزولة تمامًا عن بعضها البعض. تظل البيانات محفوظة بين عمليات إعادة التشغيل. أوقِف الخادم وشغّله بالاسم لمتابعة العمل من حيث توقفت. استخدم
.clickhouse/
├── .gitignore # auto-created, ignores everything
├── credentials.json # cloud API credentials (if configured)
└── servers/
├── default/
│ └── data/ # ClickHouse data files for "default" server
└── dev/
└── data/ # ClickHouse data files for "dev" server
clickhousectl local server remove <name> لحذف بيانات الخادم نهائيًا.
بالإضافة إلى ClickHouse، يمكن لـ
تشغيل Postgres محليًا
clickhousectl تشغيل مثيلات Postgres محلية وإدارتها. ويعتمد Postgres المحلي على Docker، لذا يجب أن يكون Docker مثبّتًا وقيد التشغيل. ويُعرَّف كل مثيل باسمه وإصداره الرئيسي، لذلك يمكن تشغيل عدة إصدارات من Postgres جنبًا إلى جنب، مع أدلة بيانات منفصلة لكل منها.
# Optionally pre-pull a Postgres image (supports 17, 18 and tags like 18-alpine)
clickhousectl local install postgres@18
# Start an instance (defaults to postgres:18 on port 5432)
clickhousectl local postgres start
clickhousectl local postgres start --name dev --version 17 --port 5433
clickhousectl local postgres start --user app --password s3cret --database myapp
clickhousectl local postgres start -e POSTGRES_INITDB_ARGS=--data-checksums
# Connect with psql
clickhousectl local postgres client --name dev
clickhousectl local postgres client --name dev --query "SELECT 1"
# Export connection variables to a .env file
clickhousectl local postgres dotenv --name dev
# Stop (preserves data) and remove (deletes data)
clickhousectl local postgres stop dev
clickhousectl local postgres remove dev
قم بالمصادقة إلى ClickHouse Cloud باستخدام مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات (موصى بها) أو OAuth (عبر المتصفح). إذا لم يكن لديك حساب ClickHouse Cloud بعد، فإن
المصادقة
clickhousectl cloud auth signup يفتح صفحة التسجيل في متصفحك.
تُعد مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات الطريقة الموصى بها للمصادقة، خصوصًا عند تشغيل واجهة سطر الأوامر بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي. يمكنك إنشاء مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات محددة النطاق تمنح فقط الصلاحيات التي تختارها (للقراءة فقط أو للقراءة/الكتابة)، ويرتبط كل مفتاح بمنظمة واحدة. وهذا يجعلها وسيلة آمنة قائمة على مبدأ أقلّ الامتيازات لمنح واجهة سطر الأوامر حق الوصول.
مفتاح/سرّ واجهة برمجة تطبيقات (موصى به)
تُحفَظ بيانات الاعتماد في
# Non-interactive (CI-friendly)
clickhousectl cloud auth login --api-key YOUR_KEY --api-secret YOUR_SECRET
# Interactive prompt
clickhousectl cloud auth login --interactive
.clickhouse/credentials.json (ضمن المشروع فقط).
يمكنك أيضًا استخدام متغيرات البيئة، سواء كانت مُصدَّرة في جلستك:
أو ضعه في ملف
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
.env ضمن دليل العمل الحالي:
أو مرّر بيانات الاعتماد مباشرةً عبر خيارات سطر الأوامر مع أي أمر:
CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
clickhousectl cloud --api-key KEY --api-secret SECRET ...
تسجيل الدخول باستخدام OAuth
سيفتح هذا متصفحك لإجراء المصادقة عبر تدفّق أجهزة OAuth. تُحفَظ الرموز المميّزة في
clickhousectl cloud auth login
.clickhouse/tokens.json (project-local).
إن وصول OAuth حاليًا للقراءة فقط، ويتيح الوصول إلى جميع المؤسسات التي تنتمي إليها. للحصول على حق الكتابة، أو لحصر نطاق واجهة سطر الأوامر في مؤسسة واحدة، أنشئ مفتاح واجهة برمجة تطبيقات مقيّد النطاق بدلًا من ذلك.
حالة المصادقة وتسجيل الخروج
ترتيب البحث عن بيانات الاعتماد: خيارات واجهة سطر الأوامر >
clickhousectl cloud auth status # Show current auth state
clickhousectl cloud auth logout # Clear all saved credentials (credentials.json & tokens.json)
.clickhouse/credentials.json > متغيرات البيئة المُصدَّرة > ملف
.env > رموز OAuth.
مرِّر
تصحيح الأخطاء لمعرفة مصدر بيانات الاعتماد المستخدم
--debug إلى أي أمر
cloud لعرض مصدر بيانات الاعتماد الذي تم تحديده (و
URL الخاص بواجهة برمجة التطبيقات) في stderr قبل تشغيل الأمر.
clickhousectl cloud --debug service list
# [debug] auth source: credentials file (.clickhouse/credentials.json)
# [debug] api url: https://api.clickhouse.cloud/v1
# ... normal output ...
أدِر خدمات ClickHouse Cloud عبر واجهة برمجة التطبيقات.
Cloud
المنظمات
clickhousectl cloud org list # List organizations
clickhousectl cloud org get <org-id> # Get organization details
clickhousectl cloud org update <org-id> --name "Renamed Org"
clickhousectl cloud org update <org-id> \
--remove-private-endpoint pe-1,cloud-provider=aws,region=us-east-1 \
--enable-core-dumps false
clickhousectl cloud org prometheus <org-id> --filtered-metrics true
clickhousectl cloud org usage <org-id> \
--from-date 2024-01-01 \
--to-date 2024-01-31
الخدمات
# List services
clickhousectl cloud service list
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Create a service (minimal)
clickhousectl cloud service create --name my-service
# Create with scaling options
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1 \
--min-replica-memory-gb 8 \
--max-replica-memory-gb 32 \
--num-replicas 2
# Create with specific IP allowlist
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--ip-allow 10.0.0.0/8 \
--ip-allow 192.168.1.0/24
# Create from backup
clickhousectl cloud service create --name restored-service --backup-id <backup-uuid>
# Create with release channel
clickhousectl cloud service create --name my-service --release-channel fast
# Create with GA request-only extras
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--tag env=prod \
--enable-endpoint mysql \
--private-preview-terms-checked \
--enable-core-dumps true
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Run SQL over HTTP via the Query API (no local clickhouse binary needed)
clickhousectl cloud service query --name my-service --query "SELECT 1"
clickhousectl cloud service query --id <service-id> --query "SELECT count() FROM system.tables" --format JSONEachRow
clickhousectl cloud service query --name my-service --queries-file schema.sql # "-" reads from stdin
clickhousectl cloud service query --name my-service --database mydb --query "SHOW TABLES"
echo "SELECT 1+1" | clickhousectl cloud service query --name my-service
# Update service metadata and patches
clickhousectl cloud service update <service-id> \
--name my-renamed-service \
--add-ip-allow 10.0.0.0/8 \
--remove-ip-allow 0.0.0.0/0 \
--add-private-endpoint-id pe-1 \
--release-channel fast \
--enable-endpoint mysql \
--add-tag env=staging \
--transparent-data-encryption-key-id tde-key-1 \
--enable-core-dumps false
# Update replica scaling
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3 \
--idle-scaling true \
--idle-timeout-minutes 10
# Reset password with generated credentials
clickhousectl cloud service reset-password <service-id>
# Delete a service (must be stopped first)
clickhousectl cloud service delete <service-id>
# Force delete: stops a running service then deletes
clickhousectl cloud service delete <service-id> --force
خيارات إنشاء الخدمة
|الخيار
|الوصف
--name
|اسم الخدمة (مطلوب)
--provider
|موفّر Cloud:
aws،
gcp،
azure (الافتراضي:
aws)
--region
|المنطقة (الافتراضي:
us-east-1)
--min-replica-memory-gb
|الحد الأدنى للذاكرة لكل نسخة متماثلة بالجيجابايت (8-356، بمضاعفات 4)
--max-replica-memory-gb
|الحد الأقصى للذاكرة لكل نسخة متماثلة بالجيجابايت (8-356، بمضاعفات 4)
--num-replicas
|عدد النسخ المتماثلة (1-20)
--idle-scaling
|السماح بالتوسّع إلى الصفر (الافتراضي:
true)
--idle-timeout-minutes
|الحد الأدنى لمهلة الخمول بالدقائق (>= 5)
--ip-allow
|نطاق IP بتنسيق CIDR المسموح به (يمكن تكراره، الافتراضي:
0.0.0.0/0)
--backup-id
|معرّف النسخة الاحتياطية المطلوب الاستعادة منها
--release-channel
|قناة الإصدار:
slow،
default،
fast
--data-warehouse-id
|معرّف مستودع البيانات (للنسخ المتماثلة للقراءة)
--readonly
|جعل الخدمة للقراءة فقط
--encryption-key
|مفتاح تشفير القرص الخاص بالعميل
--encryption-role
|دور ARN لتشفير القرص
--enable-tde
|تمكين Transparent Data Encryption
--compliance-type
|الامتثال:
hipaa،
pci
--profile
|ملف تعريف المثيل (
enterprise)
--tag
|إضافة وسم خدمة GA (
key أو
key=value)
--enable-endpoint /
--disable-endpoint
|تبديل نقاط نهاية خدمة GA (حاليًا
mysql)
--private-preview-terms-checked
|قبول شروط المعاينة الخاصة عند الحاجة
--enable-core-dumps
|تمكين أو تعطيل جمع تفريغات الذاكرة الأساسية للخدمة
تُعد
أوضاع مصادقة واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام
cloud service query الطريقة القياسية لتشغيل SQL على خدمة سحابية عبر HTTP، من دون الحاجة إلى ملف
clickhouse التنفيذي أو كلمة مرور الخدمة. وهي تعمل مع وضعي بيانات الاعتماد كليهما:
- مصادقة مفتاح واجهة برمجة تطبيقات (قراءة + كتابة SQL): عند تشغيل
cloud service queryللمرة الأولى على خدمة لا يتوفر لها مفتاح مخزَّن، فإنه يوفّر endpoint لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام لتلك الخدمة وينشئ مفتاح واجهة برمجة تطبيقات مخصصًا مرتبطًا بها. ويُخزَّن المفتاح (
keyIdو
keySecretو
endpointId) في
.clickhouse/credentials.jsonضمن
service_query_keys.<service-id>. ويقتصر نطاق هذا المفتاح على خدمة واحدة، لذا يمكنه القراءة والكتابة (SELECT وINSERT وDDL) على تلك الخدمة، لكنه لا يمكنه الوصول إلى أي خدمة أخرى في المؤسسة. مرِّر
--no-auto-enableلكي يفشل بدلًا من توفيره تلقائيًا.
- OAuth (
cloud auth login): يُشغَّل الاستعلام بهويتك أنت، تمامًا كما في SQL-console على الويب. تكون أذونات SQL الخاصة بك على الخدمة للقراءة فقط عند استخدام OAuth. ولا يتم توفير أو تخزين مفتاح واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام في هذا الوضع. وليس للخيار
--no-auto-enableأي تأثير في هذا الوضع.
cloud service start. عيّن
CLICKHOUSE_CLOUD_QUERY_HOST لتجاوز مضيف واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام المُشتق.
إدارة نقاط نهاية الاستعلام
clickhousectl cloud service query-endpoint get <service-id>
clickhousectl cloud service query-endpoint create <service-id> \
--role admin \
--open-api-key key-1 \
--allowed-origins https://app.example.com
clickhousectl cloud service query-endpoint delete <service-id>
إدارة نقطة النهاية الخاصة
clickhousectl cloud service private-endpoint create <service-id> --endpoint-id vpce-123
clickhousectl cloud service private-endpoint get-config <service-id>
تهيئة النسخ الاحتياطي
clickhousectl cloud service backup-config get <service-id>
clickhousectl cloud service backup-config update <service-id> \
--backup-period-hours 24 \
--backup-retention-period-hours 720 \
--backup-start-time 02:00
يمكن لـ
خدمات Postgres
clickhousectl أيضًا إنشاء خدمات ClickHouse Cloud Postgres وإدارتها، وذلك على غرار أوامر خدمة ClickHouse المذكورة أعلاه.
# List and inspect
clickhousectl cloud postgres list
clickhousectl cloud postgres list --filter state=running
clickhousectl cloud postgres get <pg-id>
# Create a service
clickhousectl cloud postgres create \
--name my-pg \
--region us-east-1 \
--size m7i.2xlarge \
--pg-version 17 \
--ha-type sync
# Update and delete
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --size m7i.4xlarge
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --add-tag env=prod --remove-tag legacy
clickhousectl cloud postgres delete <pg-id>
# Connection certificates
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> # raw PEM to stdout
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> --output ca.pem # write to a file
# Configuration
clickhousectl cloud postgres config get <pg-id>
clickhousectl cloud postgres config replace <pg-id> --file cfg.json
clickhousectl cloud postgres config patch <pg-id> --set max_connections=500
# Reset the password
clickhousectl cloud postgres reset-password <pg-id> --generate
# Lifecycle: restart and high-availability promotion/switchover
clickhousectl cloud postgres restart <pg-id>
clickhousectl cloud postgres promote <pg-id>
clickhousectl cloud postgres switchover <pg-id>
# Read replicas and point-in-time restore
clickhousectl cloud postgres read-replica create <pg-id> --name replica-1
clickhousectl cloud postgres restore <pg-id> --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z
خيارات إنشاء خدمة Postgres
|الخيار
|الوصف
--name
|اسم الخدمة (مطلوب)
--region
|المنطقة، على سبيل المثال
us-east-1 (مطلوب)
--size
|حجم المثيل، على سبيل المثال
m7i.2xlarge (مطلوب)
--provider
|موفر الخدمة السحابية (الافتراضي:
aws)
--pg-version
|الإصدار الرئيسي:
18،
17
--ha-type
|التوفّر العالي:
none،
async،
sync
--tag
|وسم المورد
key أو
key=value (يمكن تكراره)
--pg-config-file
|مسار إلى ملف JSON يحتوي على كائن
PgConfig
--pg-bouncer-config-file
|مسار إلى ملف JSON يحتوي على كائن
PgBouncerConfig
النسخ الاحتياطية
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
أدِر ClickPipes لإدخال البيانات إلى ClickHouse Cloud من مصادر خارجية.
ClickPipes
# List ClickPipes for a service
clickhousectl cloud clickpipe list <service-id>
# Get ClickPipe details
clickhousectl cloud clickpipe get <service-id> <clickpipe-id>
# Start/stop/resync a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe start <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe stop <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe resync <service-id> <clickpipe-id> # CDC pipes only
# Delete a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe delete <service-id> <clickpipe-id>
# Update scaling
clickhousectl cloud clickpipe scale <service-id> <clickpipe-id> \
--replicas 2 --cpu-millicores 250 --memory-gb 1
# Get/update settings
clickhousectl cloud clickpipe settings get <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe settings update <service-id> <clickpipe-id> \
--streaming-max-insert-wait-ms 10000
لكل نوع من أنواع المصادر أمرٌ فرعي خاص به ضمن
إنشاء ClickPipes
clickpipe create:
استخدم
# From S3 / object storage
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-s3-pipe \
--source-url 'https://bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/data/**' \
--format JSONEachRow \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Google Cloud Storage (object storage)
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-gcs-pipe \
--storage-type gcs \
--source-url 'https://storage.googleapis.com/bucket/data/**' \
--format JSONEachRow \
--service-account-file ./sa-key.json \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Kafka / Redpanda / Confluent / MSK
clickhousectl cloud clickpipe create kafka <service-id> \
--name my-kafka-pipe \
--brokers 'broker:9092' --topics events \
--format JSONEachRow \
--kafka-type redpanda \
--auth SCRAM-SHA-256 --username user --password pass \
--ca-certificate ./ca.crt \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Amazon Kinesis
clickhousectl cloud clickpipe create kinesis <service-id> \
--name my-kinesis-pipe \
--stream-name events --region us-east-1 \
--format JSONEachRow \
--auth IAM_USER --access-key-id AKIA... --secret-key ... \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From PostgreSQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create postgres <service-id> \
--name my-pg-pipe \
--host db.example.com --pg-database mydb \
--username pguser --password pgpass \
--table-mapping "public.users:public_users" \
--table-mapping "public.orders:public_orders"
# From MySQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mysql <service-id> \
--name my-mysql-pipe \
--host mysql.example.com \
--username root --password pass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From MongoDB (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mongodb <service-id> \
--name my-mongo-pipe \
--uri 'mongodb+srv://cluster.example.net/mydb' \
--username mongouser --password mongopass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From BigQuery (snapshot)
clickhousectl cloud clickpipe create bigquery <service-id> \
--name my-bq-pipe \
--service-account-file ./sa-key.json \
--staging-path gs://bucket/staging \
--table-mapping "dataset.table:target_table"
clickhousectl cloud clickpipe create <source> --help للاطّلاع على القائمة الكاملة للخيارات لكل نوع من المصادر.
الأعضاء
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud member get <user-id>
clickhousectl cloud member update <user-id> --role-id <role-id>
clickhousectl cloud member remove <user-id>
الدعوات
clickhousectl cloud invitation list
clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id <role-id>
clickhousectl cloud invitation get <invitation-id>
clickhousectl cloud invitation delete <invitation-id>
المفاتيح
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key get <key-id>
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id> --ip-allow 10.0.0.0/8
clickhousectl cloud key update <key-id> \
--name renamed-key \
--expires-at 2025-12-31T00:00:00Z \
--state disabled \
--ip-allow 0.0.0.0/0
clickhousectl cloud key delete <key-id>
Activity
clickhousectl cloud activity list --from-date 2024-01-01 --to-date 2024-12-31
clickhousectl cloud activity get <activity-id>
استخدم الخيار
مخرجات JSON
--json لطباعة الاستجابات بتنسيق JSON.
يكتشف
clickhousectl cloud --json service list
clickhousectl cloud --json service get <service-id>
clickhousectl تلقائيًا سياقات coding-agent (Claude Code وCursor وCodex وGemini CLI وGoose وDevin وأي أداة تضبط متغير البيئة القياسي
AGENT) ويطبع JSON إلى stdout تلقائيًا من دون الحاجة إلى تعيين
--json.
تتبع رموز الخروج الاصطلاحات المتبعة في واجهة سطر الأوامر
رموز الخروج
gh:
|الرمز
|المعنى
0
|نجاح
1
|خطأ (أي شيء غير مصنّف أدناه)
2
|تم الإلغاء (أوقفه المستخدم)
4
|المصادقة مطلوبة (لا توجد بيانات اعتماد، 401/403، عمليات كتابة عبر OAuth فقط)
ثبّت حزمة ClickHouse Agent Skills الرسمية من ClickHouse/agent-skills.
Skills
# Default: interactive mode for humans, choose scope, then choose agents
clickhousectl skills
# Non-interactive: install into every supported project-local agent folder
clickhousectl skills --all
# Non-interactive: install only into detected agents
clickhousectl skills --detected-only
# Non-interactive: install into every supported global agent folder
clickhousectl skills --global --all
# Non-interactive: install into specific project-local agents
clickhousectl skills --agent claude --agent codex
علامات الوضع غير التفاعلي
|العلامة
|الوصف
--agent <name>
|ثبّت Skills لوكيل معيّن (يمكن تكرارها)
--global
|استخدم النطاق العام؛ وإذا لم تُحدَّد، فسيُستخدم نطاق المشروع
--all
|ثبّت Skills لجميع الوكلاء المدعومين
--detected-only
|ثبّت Skills للوكلاء المدعومين الذين اكتشفهم النظام
يمكن لـ
التحديث الذاتي
clickhousectl تحديث نفسه إلى أحدث إصدار:
تتحقق واجهة سطر الأوامر أيضًا من التحديثات في الخلفية (بحد أقصى مرة كل 24 ساعة) ويعرض إشعارًا عند توفر إصدار أحدث.
# Update to the latest version
clickhousectl update
# Check for updates without installing
clickhousectl update --check