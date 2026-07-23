هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

يُفعِّل تحسين التصفية الديناميكية عند تنفيذ استعلام ORDER BY <column> LIMIT n .

عند التمكين، سيحاول منفّذ الاستعلام تخطي الـ granules والصفوف التي لن تكون ضمن صفوف top N النهائية في مجموعة النتائج. وهذا التحسين ديناميكي بطبيعته، وتعتمد تحسينات زمن الاستجابة على توزيع البيانات ووجود شروط تصفية أخرى في الاستعلام.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

اسمح بتطبيق use_top_k_dynamic_filtering عندما يكون عمود الفرز من نوع بيانات متغيّر الطول (مثل String و Array و Map و Tuple الذي يحتوي على عناصر متغيرة الطول).

بالنسبة إلى هذه الأنواع، قد تفوق تكلفة مقارنة العتبة لكل صف، التي تنفذها التصفية الديناميكية، مقدار التوفير الذي تحققه عندما تكون القيمة الدنيا المعجمية للعمود هي السائدة (مثل السلاسل الفارغة في معظمها)، ولا يمكن تخطي سوى عدد قليل من الحبيبات. في هذه الحالة، تؤدي التصفية الديناميكية إلى زيادة زمن استجابة الاستعلام بدلًا من تحسينه.

عندما يكون هذا الإعداد 0 ، تقتصر التصفية الديناميكية على الأعمدة التي تكون لقيمها سعة قصوى ثابتة في الذاكرة (الأرقام، Date ، DateTime ، FixedString ، Enum ، و Nullable لهذه الأنواع، و Tuple لهذه الأنواع). وعند ضبطه على 1 ، تنطبق التصفية الديناميكية على الأنواع متغيرة الطول أيضًا.

القيم الممكنة: