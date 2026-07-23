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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من source.

enable_positional_arguments

يُفعِّل أو يعطّل دعم الوسيطات الموضعية في عبارات GROUP BY وLIMIT BY وORDER BY. القيم الممكنة:
  • 0 — لا يتم دعم الوسيطات الموضعية.
  • 1 — يتم دعم الوسيطات الموضعية: يمكن استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة.
مثال الاستعلام:
النتيجة:

enable_positional_arguments_for_projections

يؤدي هذا الإعداد إلى تمكين أو تعطيل دعم الوسائط الموضعية في تعريفات PROJECTION. راجع أيضًا الإعداد enable_positional_arguments.
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا تغيّره إذا كنت لا تزال في بداية استخدام ClickHouse.
القيم الممكنة:
  • 0 — الوسائط الموضعية غير مدعومة.
  • 1 — الوسائط الموضعية مدعومة: يمكن استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦