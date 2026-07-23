يُفعِّل أو يعطّل دعم الوسيطات الموضعية في عبارات GROUP BY وLIMIT BY وORDER BY. القيم الممكنة:
enable_positional_arguments
- 0 — لا يتم دعم الوسيطات الموضعية.
- 1 — يتم دعم الوسيطات الموضعية: يمكن استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة.
النتيجة:
CREATE TABLE positional_arguments(one Int, two Int, three Int) ENGINE=Memory();
INSERT INTO positional_arguments VALUES (10, 20, 30), (20, 20, 10), (30, 10, 20);
SELECT * FROM positional_arguments ORDER BY 2,3;
┌─one─┬─two─┬─three─┐
│ 30 │ 10 │ 20 │
│ 20 │ 20 │ 10 │
│ 10 │ 20 │ 30 │
└─────┴─────┴───────┘
يؤدي هذا الإعداد إلى تمكين أو تعطيل دعم الوسائط الموضعية في تعريفات PROJECTION. راجع أيضًا الإعداد enable_positional_arguments.
enable_positional_arguments_for_projections
القيم الممكنة:
هذا إعداد مخصّص للمستخدمين الخبراء، ويجب ألا تغيّره إذا كنت لا تزال في بداية استخدام ClickHouse.
- 0 — الوسائط الموضعية غير مدعومة.
- 1 — الوسائط الموضعية مدعومة: يمكن استخدام أرقام الأعمدة بدلًا من أسماء الأعمدة.