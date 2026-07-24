هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

إذا كانت القيمة true، فسيُنفَّذ الاستعلام الفرعي لـ IN على كل نسخة متماثلة تابعة.

السماح باستخدام العروض المادية مع النسخ المتماثلة المتوازية

يسمح للنسخ المتماثلة المتوازية بتنفيذ الاستعلام الخارجي لعرض بسيط على جداول MergeTree (بدلاً من الاستعلام الداخلي للعرض)، مما يحسّن التنفيذ المتوازي عبر العُقد. وينطبق هذا أيضًا على عروض UNION ALL التي تقرأ جميع فروعها من جداول MergeTree مختلفة.

المهلة، بالمللي ثانية، للاتصال بنسخة متماثلة بعيدة أثناء تنفيذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية. إذا انتهت المهلة، فلن تُستخدم النسخة المتماثلة المعنية في تنفيذ الاستعلا

هذا إعداد داخلي لا ينبغي استخدامه مباشرةً، ويمثل تفصيلًا تنفيذيًا في وضع “النسخ المتماثلة المتوازية”. سيُضبط هذا الإعداد تلقائيًا بواسطة الخادم المُبادِر للاستعلامات الموزعة على عدد النسخ المتماثلة المتوازية المشاركة في معالجة الاستعلامات.

أي تعبير عددي صحيح يمكن استخدامه لتقسيم العمل بين النسخ المتماثلة لجدول معيّن. يمكن أن تكون القيمة أي تعبير عددي صحيح.

يُفضَّل استخدام التعبيرات البسيطة التي تعتمد على المفاتيح الأساسية.

إذا استُخدم هذا الإعداد على عنقود يتكون من شظية واحدة تضم عدة نسخ متماثلة، فستُحوَّل هذه النسخ إلى شظايا افتراضية. وإلا فسيتصرف بالطريقة نفسها كما في مفتاح SAMPLE ، إذ سيستخدم عدة نسخ متماثلة من كل شظية.

يسمح لمرشح النوع range بتقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة استنادًا إلى النطاق المخصص [parallel_replicas_custom_key_range_lower, INT_MAX] .

[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . وعند استخدامه مع parallel_replicas_custom_key_range_upper ، فإنه يتيح لعامل التصفية تقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة ضمن النطاق

ملاحظة: لن يؤدي هذا الإعداد إلى تصفية أي بيانات إضافية أثناء معالجة الاستعلام، بل يغيّر النقاط التي يقسم عندها عامل تصفية النطاق المجال [0, INT_MAX] لأغراض المعالجة المتوازية.

يسمح لنوع المرشح range بتقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة استنادًا إلى النطاق المخصص [0, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل الحد الأعلى، وتضبطه على القيمة القصوى لتعبير المفتاح المخصص.

[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper] . عند استخدامه بالاقتران مع parallel_replicas_custom_key_range_lower ، فإنه يتيح لعامل التصفية تقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة ضمن النطاق

ملاحظة: لا يتسبب هذا الإعداد في تصفية أي بيانات إضافية أثناء معالجة الاستعلام؛ بل يغيّر النقاط التي يقسم عندها عامل تصفية النطاق المجال [0, INT_MAX] لأغراض المعالجة المتوازية

السماح بتمرير عوامل التصفية إلى الجزء من الاستعلام الذي تختار النسخ المتماثلة المتوازية تنفيذه

استبدال محركات دوال الجداول بنظيراتها من نوع ‎-Cluster

إذا كانت القيمة true، فسيستخدم ClickHouse خوارزمية النسخ المتماثلة المتوازية أيضًا مع جداول MergeTree غير المُكرَّرة

يُجرى تحليل الفهرس فقط على replica-coordinator، ويُتخطى على النسخ المتماثلة الأخرى. ولا يسري ذلك إلا عند تمكين parallel_replicas_local_pla

استخدم مسار المعالجة المحلي أثناء عملية INSERT SELECT الموزعة مع النسخ المتماثلة المتوازية

إنشاء الخطة المحلية للنسخة المتماثلة المحلية

تُقسَّم الأجزاء تقسيمًا افتراضيًا إلى مقاطع لتوزيعها بين النسخ المتماثلة من أجل القراءة المتوازية. يتحكم هذا الإعداد في حجم هذه المقاطع. لا يُنصح بتغيير هذا الإعداد ما لم تكن متأكدًا تمامًا مما تفعله. يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق [128; 16384]

قيِّد عدد النسخ المتماثلة المستخدمة في استعلام إلى (عدد الصفوف التقديري المراد قراءتها / min_number_of_rows_per_replica). ويظل الحد الأقصى مقيَّدًا بـ ‘max_parallel_replicas’

نوع عامل التصفية الذي يُستخدم مع المفتاح المخصص للنسخ المتماثلة المتوازية. default - استخدام عملية modulo للمفتاح المخصص، range - استخدام عامل تصفية النطاق على المفتاح المخصص باستخدام جميع القيم الممكنة لنوع قيمة المفتاح المخصص.

يجب تمكين المحلل لاستخدام النسخ المتماثلة المتوازية. عند تعطيل المحلل، يعود تنفيذ الاستعلام إلى التنفيذ المحلي حتى إذا كانت القراءة المتوازية من النسخ المتماثلة ممكّنة. ولا يُدعم استخدام النسخ المتماثلة المتوازية من دون تمكين المحلل.

يُمثَّل الحد الفاصل بين المحلي والبعيد في النسخ المتماثلة المتوازية على أنه تحويل في الخطة. يبني المخطِّط خطة محلية عادية؛ ثم تُدرَج خطوة تقسيم فوق خطوة القراءة، وتُستبدَل بـ UNION بين قراءة محلية وقراءة بعيدة للجزء من الخطة الواقع أسفل خطوة التقسيم، بحيث يُنفَّذ ذلك الجزء على النسخ المتماثلة بينما يُنفَّذ الباقي على المنسّق. تجريبي، وله أولوية على parallel_replicas_local_plan .

إذا كانت القيمة true، وكان من الممكن تنفيذ JOIN باستخدام خوارزمية النسخ المتماثلة المتوازية، وكانت جميع وحدات التخزين في الجزء الأيمن من JOIN من نوع *MergeTree، فسيُستخدم JOIN المحلي بدلًا من GLOBAL JOIN.

عند التمكين (افتراضيًا)، تُدرَج النسخة المتماثلة المحلية دائمًا ضمن مجموعة النسخ المتماثلة المستخدمة للقراءة المتوازية. عند التعطيل، لا تُمنَح النسخة المتماثلة المحلية أي أفضلية، وتُختار النسخ المتماثلة بالكامل وفق خوارزمية موازنة التحميل. يتيح ذلك توجيه الاستعلامات التي تستخدم max_parallel_replicas = 1 إلى مضيف آخر، مما قد يحسّن محلية ذاكرة التخزين المؤقت عند توزيع عدد كبير من الاستعلامات القصيرة عبر عنقود.

يمكن تطبيق تحسين الإسقاطات في وضع النسخ المتماثلة المتوازية. ولا يسري ذلك إلا عند تمكين parallel_replicas_local_plan وتعطيل aggregation_in_order.