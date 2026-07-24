إذا كانت القيمة true، فسيُنفَّذ الاستعلام الفرعي لـ IN على كل نسخة متماثلة تابعة.
parallel_replicas_allow_in_with_subquery
السماح باستخدام العروض المادية مع النسخ المتماثلة المتوازية
parallel_replicas_allow_materialized_views
يسمح للنسخ المتماثلة المتوازية بتنفيذ الاستعلام الخارجي لعرض بسيط على جداول
parallel_replicas_allow_view_over_mergetree
MergeTree (بدلاً من الاستعلام الداخلي للعرض)، مما يحسّن التنفيذ المتوازي عبر العُقد. وينطبق هذا أيضًا على عروض
UNION ALL التي تقرأ جميع فروعها من جداول
MergeTree مختلفة.
المهلة، بالمللي ثانية، للاتصال بنسخة متماثلة بعيدة أثناء تنفيذ الاستعلام باستخدام النسخ المتماثلة المتوازية. إذا انتهت المهلة، فلن تُستخدم النسخة المتماثلة المعنية في تنفيذ الاستعلا
parallel_replicas_connect_timeout_ms
هذا إعداد داخلي لا ينبغي استخدامه مباشرةً، ويمثل تفصيلًا تنفيذيًا في وضع “النسخ المتماثلة المتوازية”. سيُضبط هذا الإعداد تلقائيًا بواسطة الخادم المُبادِر للاستعلامات الموزعة على عدد النسخ المتماثلة المتوازية المشاركة في معالجة الاستعلامات.
parallel_replicas_count
أي تعبير عددي صحيح يمكن استخدامه لتقسيم العمل بين النسخ المتماثلة لجدول معيّن. يمكن أن تكون القيمة أي تعبير عددي صحيح. يُفضَّل استخدام التعبيرات البسيطة التي تعتمد على المفاتيح الأساسية. إذا استُخدم هذا الإعداد على عنقود يتكون من شظية واحدة تضم عدة نسخ متماثلة، فستُحوَّل هذه النسخ إلى شظايا افتراضية. وإلا فسيتصرف بالطريقة نفسها كما في مفتاح
parallel_replicas_custom_key
SAMPLE، إذ سيستخدم عدة نسخ متماثلة من كل شظية.
يسمح لمرشح النوع
parallel_replicas_custom_key_range_lower
range بتقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة استنادًا إلى النطاق المخصص
[parallel_replicas_custom_key_range_lower, INT_MAX].
وعند استخدامه مع parallel_replicas_custom_key_range_upper، فإنه يتيح لعامل التصفية تقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة ضمن النطاق
[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper].
ملاحظة: لن يؤدي هذا الإعداد إلى تصفية أي بيانات إضافية أثناء معالجة الاستعلام، بل يغيّر النقاط التي يقسم عندها عامل تصفية النطاق المجال
[0, INT_MAX] لأغراض المعالجة المتوازية.
يسمح لنوع المرشح
parallel_replicas_custom_key_range_upper
range بتقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة استنادًا إلى النطاق المخصص
[0, parallel_replicas_custom_key_range_upper]. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل الحد الأعلى، وتضبطه على القيمة القصوى لتعبير المفتاح المخصص.
عند استخدامه بالاقتران مع parallel_replicas_custom_key_range_lower، فإنه يتيح لعامل التصفية تقسيم العمل بالتساوي بين النسخ المتماثلة ضمن النطاق
[parallel_replicas_custom_key_range_lower, parallel_replicas_custom_key_range_upper].
ملاحظة: لا يتسبب هذا الإعداد في تصفية أي بيانات إضافية أثناء معالجة الاستعلام؛ بل يغيّر النقاط التي يقسم عندها عامل تصفية النطاق المجال
[0, INT_MAX] لأغراض المعالجة المتوازية
السماح بتمرير عوامل التصفية إلى الجزء من الاستعلام الذي تختار النسخ المتماثلة المتوازية تنفيذه
parallel_replicas_filter_pushdown
استبدال محركات دوال الجداول بنظيراتها من نوع -Cluster
parallel_replicas_for_cluster_engines
إذا كانت القيمة true، فسيستخدم ClickHouse خوارزمية النسخ المتماثلة المتوازية أيضًا مع جداول MergeTree غير المُكرَّرة
parallel_replicas_for_non_replicated_merge_tree
يُجرى تحليل الفهرس فقط على replica-coordinator، ويُتخطى على النسخ المتماثلة الأخرى. ولا يسري ذلك إلا عند تمكين parallel_replicas_local_pla
parallel_replicas_index_analysis_only_on_coordinator
استخدم مسار المعالجة المحلي أثناء عملية INSERT SELECT الموزعة مع النسخ المتماثلة المتوازية
parallel_replicas_insert_select_local_pipeline
إنشاء الخطة المحلية للنسخة المتماثلة المحلية
parallel_replicas_local_plan
تُقسَّم الأجزاء تقسيمًا افتراضيًا إلى مقاطع لتوزيعها بين النسخ المتماثلة من أجل القراءة المتوازية. يتحكم هذا الإعداد في حجم هذه المقاطع. لا يُنصح بتغيير هذا الإعداد ما لم تكن متأكدًا تمامًا مما تفعله. يجب أن تكون القيمة ضمن النطاق [128; 16384]
parallel_replicas_mark_segment_size
قيِّد عدد النسخ المتماثلة المستخدمة في استعلام إلى (عدد الصفوف التقديري المراد قراءتها / min_number_of_rows_per_replica). ويظل الحد الأقصى مقيَّدًا بـ ‘max_parallel_replicas’
parallel_replicas_min_number_of_rows_per_replica
نوع عامل التصفية الذي يُستخدم مع المفتاح المخصص للنسخ المتماثلة المتوازية. default - استخدام عملية modulo للمفتاح المخصص، range - استخدام عامل تصفية النطاق على المفتاح المخصص باستخدام جميع القيم الممكنة لنوع قيمة المفتاح المخصص.
parallel_replicas_mode
يجب تمكين المحلل لاستخدام النسخ المتماثلة المتوازية. عند تعطيل المحلل، يعود تنفيذ الاستعلام إلى التنفيذ المحلي حتى إذا كانت القراءة المتوازية من النسخ المتماثلة ممكّنة. ولا يُدعم استخدام النسخ المتماثلة المتوازية من دون تمكين المحلل.
parallel_replicas_only_with_analyzer
يُمثَّل الحد الفاصل بين المحلي والبعيد في النسخ المتماثلة المتوازية على أنه تحويل في الخطة. يبني المخطِّط خطة محلية عادية؛ ثم تُدرَج خطوة تقسيم فوق خطوة القراءة، وتُستبدَل بـ
parallel_replicas_plan_based
UNION بين قراءة محلية وقراءة بعيدة للجزء من الخطة الواقع أسفل خطوة التقسيم، بحيث يُنفَّذ ذلك الجزء على النسخ المتماثلة بينما يُنفَّذ الباقي على المنسّق. تجريبي، وله أولوية على
parallel_replicas_local_plan.
إذا كانت القيمة true، وكان من الممكن تنفيذ JOIN باستخدام خوارزمية النسخ المتماثلة المتوازية، وكانت جميع وحدات التخزين في الجزء الأيمن من JOIN من نوع *MergeTree، فسيُستخدم JOIN المحلي بدلًا من GLOBAL JOIN.
parallel_replicas_prefer_local_join
عند التمكين (افتراضيًا)، تُدرَج النسخة المتماثلة المحلية دائمًا ضمن مجموعة النسخ المتماثلة المستخدمة للقراءة المتوازية. عند التعطيل، لا تُمنَح النسخة المتماثلة المحلية أي أفضلية، وتُختار النسخ المتماثلة بالكامل وفق خوارزمية موازنة التحميل. يتيح ذلك توجيه الاستعلامات التي تستخدم
parallel_replicas_prefer_local_replica
max_parallel_replicas = 1 إلى مضيف آخر، مما قد يحسّن محلية ذاكرة التخزين المؤقت عند توزيع عدد كبير من الاستعلامات القصيرة عبر عنقود.
يمكن تطبيق تحسين الإسقاطات في وضع النسخ المتماثلة المتوازية. ولا يسري ذلك إلا عند تمكين parallel_replicas_local_plan وتعطيل aggregation_in_order.