إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح بتحديد خوارزميات ضغط غير مجدية.
allow_suspicious_codecs
في عبارة CREATE TABLE، يسمح بإنشاء أعمدة من النوع FixedString(n) عندما تكون n > 256. ويُعد استخدام FixedString بطول >= 256 أمرًا مريبًا، وعلى الأرجح يشير إلى استخدام غير صحيح
allow_suspicious_fixed_string_types
رفض الفهارس الأساسية/الثانوية ومفاتيح الترتيب ذات التعبيرات المتطابقة
allow_suspicious_indices
يسمح هذا الإعداد باستخدام LowCardinality مع أنواع البيانات ذات الحجم الثابت البالغ 8 بايت أو أقل أو يمنعه، مثل أنواع البيانات الرقمية و
allow_suspicious_low_cardinality_types
FixedString(8_bytes_or_less).
بالنسبة إلى القيم الثابتة الصغيرة، يكون استخدام
LowCardinality غير فعّال عادةً، لأن ClickHouse يخزّن فهرسًا رقميًا لكل صف. ونتيجة لذلك:
- قد يزداد استهلاك مساحة disk.
- قد يرتفع استهلاك RAM، بحسب حجم القاموس.
- قد تعمل بعض الدوال ببطء أكبر بسبب عمليات الترميز/فك الترميز الإضافية.
- 1 — لا يكون استخدام
LowCardinalityمقيّدًا.
- 0 — يكون استخدام
LowCardinalityمقيّدًا.
السماح باستخدام
allow_suspicious_primary_key
PRIMARY KEY/
ORDER BY المريبة في MergeTree (أي SimpleAggregateFunction).
يرفض تعبيرات TTL التي لا تعتمد على أيٍّ من أعمدة الجدول. ويشير ذلك في معظم الحالات إلى خطأ من المستخدم.
allow_suspicious_ttl_expressions
يتيح هذا الإعداد استخدام النوعين Variant وDynamic في مفاتيح GROUP BY أو يقيّده.
allow_suspicious_types_in_group_by
يسمح باستخدام النوعين Variant وDynamic في مفاتيح ORDER BY أو يقيّده.
allow_suspicious_types_in_order_by
تسمح عبارة CREATE TABLE بتحديد النوع Variant مع أنواع بديلة متشابهة (على سبيل المثال، مع أنواع رقمية مختلفة أو أنواع Date مختلفة). قد يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى حدوث بعض الالتباس عند التعامل مع القيم ذات الأنواع المتشابهة.