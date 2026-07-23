هذه الإعدادات متاحة في system.settings وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، فسيُسمح بتحديد خوارزميات ضغط غير مجدية.

في عبارة CREATE TABLE، يسمح بإنشاء أعمدة من النوع FixedString(n) عندما تكون n > 256. ويُعد استخدام FixedString بطول >= 256 أمرًا مريبًا، وعلى الأرجح يشير إلى استخدام غير صحيح

رفض الفهارس الأساسية/الثانوية ومفاتيح الترتيب ذات التعبيرات المتطابقة

FixedString(8_bytes_or_less) . يسمح هذا الإعداد باستخدام LowCardinality مع أنواع البيانات ذات الحجم الثابت البالغ 8 بايت أو أقل أو يمنعه، مثل أنواع البيانات الرقمية و

بالنسبة إلى القيم الثابتة الصغيرة، يكون استخدام LowCardinality غير فعّال عادةً، لأن ClickHouse يخزّن فهرسًا رقميًا لكل صف. ونتيجة لذلك:

قد يزداد استهلاك مساحة disk.

قد يرتفع استهلاك RAM، بحسب حجم القاموس.

قد تعمل بعض الدوال ببطء أكبر بسبب عمليات الترميز/فك الترميز الإضافية.

قد تزداد أزمنة الدمج في الجداول التي تستخدم محرك MergeTree بسبب جميع الأسباب المذكورة أعلاه.

Possible values:

1 — لا يكون استخدام LowCardinality مقيّدًا.

مقيّدًا. 0 — يكون استخدام LowCardinality مقيّدًا.

السماح باستخدام PRIMARY KEY / ORDER BY المريبة في MergeTree (أي SimpleAggregateFunction).

يرفض تعبيرات TTL التي لا تعتمد على أيٍّ من أعمدة الجدول. ويشير ذلك في معظم الحالات إلى خطأ من المستخدم.

يتيح هذا الإعداد استخدام النوعين Variant Dynamic في مفاتيح GROUP BY أو يقيّده.

يسمح باستخدام النوعين Variant Dynamic في مفاتيح ORDER BY أو يقيّده.

تسمح عبارة CREATE TABLE بتحديد النوع Variant مع أنواع بديلة متشابهة (على سبيل المثال، مع أنواع رقمية مختلفة أو أنواع Date مختلفة). قد يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى حدوث بعض الالتباس عند التعامل مع القيم ذات الأنواع المتشابهة.