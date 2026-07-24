تم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام
system.functions.
أُضيف في: v1.1.0 يستخرج مقاطع فرعية من بايتات متتالية ضمن النطاقين
alphaTokens
a-z و
A-Z، ويُرجع مصفوفة من المقاطع الفرعية المستخرجة.
البنية
الأسماء البديلة:
alphaTokens(s[, max_substrings])
splitByAlpha
الوسائط
s— السلسلة النصية المراد تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. عندما تكون
max_substrings > 0، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة
max_substrings، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية.
Int64
s.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT alphaTokens('abca1abc');
Response
┌─alphaTokens('abca1abc')─┐
│ ['abca','abc'] │
└─────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يدمج التمثيلات النصية للقيم المدرجة في المصفوفة باستخدام الفاصل المُحدَّد، وهي معلمة اختيارية تُضبط افتراضيًا على سلسلة نصية فارغة. الصيغة
arrayStringConcat
الأسماء المستعارة:
arrayStringConcat(arr[, separator])
array_to_string
الوسيطات
arr— المصفوفة المطلوب دمج عناصرها.
Array(T)
separator— اختياري. سلسلة الفاصل. تكون سلسلة فارغة افتراضيًا.
const String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT arrayStringConcat(['12/05/2021', '12:50:00'], ' ') AS DateString;
Response
┌─DateString──────────┐
│ 12/05/2021 12:50:00 │
└─────────────────────┘
مُقدَّم في: v20.5.0 يطابق جميع مجموعات السلسلة باستخدام تعبير نمطي ويُرجع مصفوفة من المصفوفات، بحيث تتضمن كل مصفوفة الأجزاء المطابقة من كل مجموعة، مُجمَّعةً وفق ترتيب ظهورها في سلسلة الإدخال. الصياغة
extractAllGroupsVertical
الأسماء البديلة:
extractAllGroupsVertical(s, regexp)
extractAllGroups
الوسيطات
s— سلسلة الإدخال المراد الاستخراج منها.
Stringأو
FixedString
regexp— التعبير النمطي المطلوب المطابقة عليه.
const Stringأو
const FixedString
Array(Array(String))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractAllGroupsVertical(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
[['Server','nginx'],['Date','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT'],['Content-Type','text/html; charset=UTF-8'],['Connection','keep-alive']]
أُضيف في: v26.7.0 يقسّم النص إلى n-grams باستخدام أسلوب tokenization نفسه المستخدم في قاموس Naive Bayes (تخطيط
naiveBayesNgrams
NAIVE_BAYES): وضع
byte أو
codepoint أو
token، مع حشو اختياري للحدود. استخدمه لإنشاء بيانات التدريب المجمّعة مسبقًا
(ngram, class_id, count) التي يستهلكها هذا النوع من القواميس، بحيث تتطابق n-grams الخاصة بالتدريب تمامًا مع ما ينتجه
naiveBayesClassifier وقت تنفيذ الاستعلام.
البنية
المعاملات
naiveBayesNgrams(text, n, mode[, start_token, end_token])
text— النص المراد تقسيمه إلى مقاطع n-gram.
String
n— حجم n-gram، من 1 إلى 1024.
const UInt
mode— وضع تقسيم النص إلى رموز: ‘byte’ أو ‘codepoint’ أو ‘token’.
const String
start_token— اختياري. رمز حدّي يُضاف إلى بداية الإدخال (n-1) مرة؛ يكون رقمًا مع ‘byte’/‘codepoint’، أو قيمة حرفية مع ‘token’. وتعني القيمة الفارغة عدم وجود حشو.
const String
end_token— اختياري. رمز حدّي يُضاف إلى نهاية الإدخال (n-1) مرة.
const String
Array(String)
أمثلة
ثنائيات الرموز
Query
SELECT naiveBayesNgrams('the cat sat', 2, 'token');
ثنائيات التوكنات مع الحشو عند الحدود
Response
['the cat','cat sat']
Query
SELECT naiveBayesNgrams('cat', 2, 'token', '<s>', '</s>');
ثنائيات البايت مع حشو الحدود (تُعرض النتيجة بالنظام الست عشري)
Response
['<s> cat','cat </s>']
Query
SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams('xy', 2, 'byte', '0x01', '0xFF'));
ثنائيات نقاط الترميز مع الحشو عند الحدود (النتيجة معروضة بالنظام الست عشري)
Response
['0178','7879','79FF']
Query
SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams('ab', 2, 'codepoint', '0x10FFFE', '0x10FFFF'));
Response
['F48FBFBE61','6162','62F48FBFBF']
تم تقديمه في: v21.11.0 يقسم سلسلة UTF-8 إلى n-grams بطول
ngrams
N.
الصياغة
الوسيطات
ngrams(s, N)
s— سلسلة الإدخال.
Stringأو
FixedString
N— طول الـ
n-gram.
const UInt8/16/32/64
n-grams.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT ngrams('ClickHouse', 3);
Response
['Cli','lic','ick','ckH','kHo','Hou','ous','use']
أُضيفت في: v26.2.0 تعكس ترتيب السلاسل الفرعية في سلسلة نصية مفصولة بفاصل محدد. تقسم هذه الدالة السلسلة النصية باستخدام الفاصل، ثم تعكس ترتيب الأجزاء الناتجة، وتضمّها مجددًا باستخدام الفاصل نفسه. وهي مفيدة لتحليل أسماء النطاقات، ومسارات الملفات، أو أي بيانات هرمية أخرى تحتاج فيها إلى عكس ترتيب المكوّنات. أمثلة:
reverseBySeparator
- reverseBySeparator(‘www.google.com’) تعيد ‘com.google.www’
- reverseBySeparator(‘a/b/c’, ’/’) تعيد ‘c/b/a’
- reverseBySeparator(‘x::y::z’, ’::’) تعيد ‘z::y::x’
الوسيطات
reverseBySeparator(string[, separator])
string— سلسلة الإدخال المطلوب عكس ترتيب أجزائها.
String
separator— سلسلة الفاصل المستخدمة لتحديد الأجزاء. إذا لم يتم توفيرها، فسيُستخدم ’.’ (نقطة). القيمة الافتراضية: ’.’
String
String
أمثلة
عكس اسم النطاق الأساسي
Query
SELECT reverseBySeparator('www.google.com')
عكس ترتيب المسار
Response
'com.google.www'
Query
SELECT reverseBySeparator('a/b/c', '/')
فاصل مخصص
Response
'c/b/a'
Query
SELECT reverseBySeparator('x::y::z', '::')
حالة خاصة عند استخدام النقاط
Response
'z::y::x'
Query
SELECT reverseBySeparator('.a.b.', '.')
عنصر واحد
Response
'.b.a.'
Query
SELECT reverseBySeparator('single')
فاصل فارغ
Response
'single'
Query
SELECT reverseBySeparator('abcde', '')
Response
'edcba'
أُضيف في: v1.1.0 يُقسِّم سلسلة نصية مفصولة بالسلسلة الثابتة المحددة
splitByChar
separator، والتي يجب أن تتكوّن من محرف واحد تمامًا، إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.
قد تُحدَّد سلاسل فرعية فارغة إذا ظهر الفاصل في بداية السلسلة أو نهايتها، أو إذا وُجدت عدة فواصل متتالية.
قد تُحدَّد سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:
يتحكّم الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (القيمة الافتراضية:
0) في ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُضمَّن في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة
max_substrings > 0.
- ظهور فاصل في بداية السلسلة أو نهايتها
- وجود عدة فواصل متتالية
- إذا كانت السلسلة الأصلية
sفارغة
الوسيطات
splitByChar(separator, s[, max_substrings])
separator— يجب أن يكون الفاصل حرفًا من بايت واحد.
String
s— السلسلة المراد تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. إذا كانت
max_substrings > 0، فستتضمن المصفوفة المُعادة
max_substringsمن السلاسل الفرعية كحد أقصى، وإلا فستُرجع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية هي
0.
Int64
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT splitByChar(',', '1,2,3,abcde');
Response
┌─splitByChar(⋯2,3,abcde')─┐
│ ['1','2','3','abcde'] │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v21.9.0 يقسم السلسلة النصية، المفصولة بمحارف المسافات البيضاء وعلامات الترقيم، إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.
splitByNonAlpha
البنية
يحدد الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (القيمة الافتراضية:
0) ما إذا كان سيتم تضمين السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتائج عندما تكون الوسيطة
max_substrings > 0.
المعاملات
splitByNonAlpha(s[, max_substrings])
s— السلسلة النصية المراد تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. عندما تكون قيمة
max_substrings > 0، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة
max_substrings، وإلا فستُرجِع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية:
0.
Int64
s.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT splitByNonAlpha('user@domain.com');
Response
['user','domain','com']
أُضيف في: v21.6.0 يقسّم سلسلة مفصولة بالتعبير النمطي المُعطى إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية. إذا كان التعبير النمطي المُعطى فارغًا، فسيقسّم السلسلة إلى مصفوفة من المحارف المفردة. إذا لم يتم العثور على أي تطابق للتعبير النمطي، فلن يتم تقسيم السلسلة. قد تظهر سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:
splitByRegexp
- إذا وقع تطابق غير فارغ للتعبير النمطي في بداية السلسلة أو نهايتها
- إذا وُجدت عدة تطابقات غير فارغة ومتتالية للتعبير النمطي
- إذا كانت السلسلة الأصلية فارغة بينما التعبير النمطي غير فارغ.
البنية
يحدّد الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:
0) ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من المصفوفة الناتجة عندما تكون قيمة
max_substrings > 0.
المعاملات
splitByRegexp(regexp, s[, max_substrings])
regexp— تعبير نمطي. ثابت.
Stringأو
FixedString
s— السلسلة المراد تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. عندما تكون
max_substrings > 0، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة القيمة
max_substrings، وإلا فستُرجع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية:
0.
Int64
s.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT splitByRegexp('\\d+', 'a12bc23de345f');
تعبير نمطي فارغ
Response
┌─splitByRegex⋯c23de345f')─┐
│ ['a12bc23de345f'] │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT splitByRegexp('', 'abcde');
Response
┌─splitByRegexp('', 'abcde')─┐
│ ['a','b','c','d','e'] │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يقسّم سلسلة نصية باستخدام
splitByString
separator ثابت يتكوّن من عدة أحرف إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.
إذا كانت السلسلة النصية
separator فارغة، فسيُقسَّم النص
s إلى مصفوفة من الأحرف المفردة.
قد تظهر سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:
- إذا ظهر فاصل غير فارغ في بداية السلسلة النصية أو نهايتها
- إذا وُجدت عدة فواصل غير فارغة متتالية
- إذا كانت السلسلة النصية الأصلية
sفارغة وكان الفاصل غير فارغ
البنية
يتحكّم الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:
0) في ما إذا كانت السلسلة النصية المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة
max_substrings > 0.
الوسائط
splitByString(separator, s[, max_substrings])
separator— الفاصل.
String
s— السلسلة النصية المراد تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. عندما تكون
max_substrings > 0، لن يزيد عدد السلاسل الفرعية المُعادة عن
max_substrings، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية:
0.
Int64
s
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT splitByString(', ', '1, 2 3, 4,5, abcde');
فاصل فارغ
Response
┌─splitByStrin⋯4,5, abcde')─┐
│ ['1','2 3','4,5','abcde'] │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT splitByString('', 'abcde');
Response
┌─splitByString('', 'abcde')─┐
│ ['a','b','c','d','e'] │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.9.0 تقسم سلسلة نصية مفصولة بمحارف المسافات البيضاء إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.
splitByWhitespace
الصياغة
يتحكم الإعداد
splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:
0) في ما إذا كان الجزء المتبقي من السلسلة النصية يُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة
max_substrings > 0.
الوسيطات
splitByWhitespace(s[, max_substrings])
s— السلسلة المطلوب تقسيمها.
String
max_substrings— اختياري. عندما تكون قيمة
max_substrings > 0، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة
max_substrings، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية:
0.
Int64
s.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT splitByWhitespace(' 1! a, b. ');
Response
['1!','a,','b.']
تم تقديمه في: v21.11.0 يقسّم سلسلة نصية إلى رموز باستخدام مُقسِّم الرموز المحدد. مُقسِّمات الرموز المتاحة:
tokens
splitByNonAlphaيقسّم السلاسل النصية عند محارف ASCII غير الأبجدية الرقمية (راجع أيضًا الدالة splitByNonAlpha).
splitByString(S)يقسّم السلاسل النصية باستخدام سلاسل الفواصل
Sالتي يحدّدها المستخدم (راجع أيضًا الدالة splitByString). يمكن تحديد الفواصل باستخدام معلمة اختيارية، على سبيل المثال:
tokens(value, 'splitByString', [', ', '; ', '\n', '\\']). لاحظ أن كل سلسلة يمكن أن تتكوّن من عدة محارف (
', 'في المثال). قائمة الفواصل الافتراضية، إذا لم تُحدَّد صراحةً، هي مسافة بيضاء واحدة
[' '].
asciiCJKيقسّم السلاسل النصية إلى رموز باستخدام قواعد حدود الكلمات في Unicode (على غرار UAX #29). وتُشكّل محارف ASCII الأبجدية الرقمية والشرطات السفلية رموزًا مع الموصلات (
:للحروف، و
.و
'للمحارف من النوع نفسه). أما محارف Unicode غير التابعة لـ ASCII فتتحول إلى رموز من محرف واحد.
ngrams(N)يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متساوية الحجم (راجع أيضًا الدالة ngrams). يمكن تحديد طول ngram باستخدام معلمة عددية صحيحة اختيارية بين 1 و8، على سبيل المثال:
tokens(value, 'ngrams', 3). حجم ngram الافتراضي، إذا لم يُحدَّد صراحةً، هو 3.
sparseGrams(min_length, max_length, min_cutoff_length)يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متغيرة الطول لا يقل طولها عن
min_lengthولا يزيد عن
max_length(شاملًا) من المحارف (راجع أيضًا الدالة sparseGrams). ما لم يُحدَّد ذلك صراحةً، تكون القيمتان الافتراضيتان لـ
min_lengthو
max_lengthهما 3 و100. وإذا تم تمرير المعلمة
min_cutoff_length، فستُعاد فقط n-grams التي يكون طولها أكبر من أو مساويًا لـ
min_cutoff_length. وبالمقارنة مع
ngrams(N)، ينتج مُقسِّم الرموز
sparseGramsN-grams متغيرة الطول، مما يتيح تمثيلًا أكثر مرونة للنص الأصلي. على سبيل المثال،
tokens(value, 'sparseGrams', 3, 5, 4)يُنشئ داخليًا 3- و4- و5-grams من سلسلة الإدخال، ولكن لا تُعاد إلا 4- و5-grams.
arrayلا يُجري أي تقسيم إلى رموز، أي إن قيمة كل row تُعد رمزًا (راجع أيضًا الدالة array).
splitByString، إذا كانت الرموز لا تشكّل prefix code، فغالبًا ما ستحتاج إلى أن تُفضِّل المطابقة الفواصل الأطول أولًا.
وللقيام بذلك، مرّر الفواصل بترتيب تنازلي حسب الطول.
على سبيل المثال، مع separators =
['%21', '%'] فإن السلسلة
%21abc ستُقسَّم إلى رموز على النحو
['abc']، بينما separators =
['%', '%21'] ستُقسَّم إلى
['21ac'] (وهو على الأرجح ليس ما أردته).
الصياغة
المعاملات
tokens(value) -- 'splitByNonAlpha' tokenizer
tokens(value, 'splitByNonAlpha')
tokens(value, 'splitByString'[, separators])
tokens(value, 'asciiCJK')
tokens(value, 'ngrams'[, n])
tokens(value, 'sparseGrams'[, min_length, max_length[, min_cutoff_length]])
tokens(value, 'array')
value— سلسلة الإدخال.
Stringأو
FixedString
tokenizer— المُقسِّم النصي المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي
splitByNonAlphaو
splitByStringو
asciiCJKو
ngramsو
sparseGramsو
array. هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي
splitByNonAlpha.
const String
n— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
ngrams: معلمة اختيارية تحدد طول الـ ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي
3.
const UInt8
separators— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
split: معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفواصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي
[' '].
const Array(String)
min_length— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 3.
const UInt8
max_length— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 100.
const UInt8
min_cutoff_length— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول القطع.
const UInt8
Array
أمثلة
المُقسِّم النصي الافتراضي
Query
SELECT tokens('test1,;\\\\ test2,;\\\\ test3,;\\\\ test4') AS tokens;
مُجزِّئ Ngram
Response
['test1','test2','test3','test4']
Query
SELECT tokens('abc def', 'ngrams', 3) AS tokens;
Response
['abc','bc ','c d',' de','def']
أُضيف في: v26.3.0 تُقسِّم هذه الدالة سلسلة نمط LIKE إلى tokens باستخدام الـ tokenizer المحدد. وعلى عكس الدالة
tokensForLikePattern
tokens، فإن هذه الدالة تراعي دلالات نمط LIKE
(مثل محارف البدل في البداية والنهاية)، وتطبّق قواعد خاصة بكل tokenizer
لاستخراج tokens ذات معنى لأغراض Pattern matching.
وهي تدعم مجموعات الوسائط نفسها التي تدعمها الدالة
tokens؛ أما الوسائط الإضافية
بعد
tokenizer فتُفسَّر وفقًا للـ tokenizer
المحدد (على سبيل المثال،
n من أجل
ngrams، و
separators من أجل
splitByString،
و
min_length /
max_length [/
min_cutoff_length] من أجل
sparseGrams).
هذه الدالة مخصّصة أساسًا لأغراض تصحيح الأخطاء والاختبار،
وتُستخدم داخليًا لتحليل سلوك tokenization لأنماط LIKE.
الصياغة
الوسيطات
tokensForLikePattern(value[, tokenizer[, tokenizer_specific_arguments...]])
value— سلسلة الإدخال.
Stringأو
FixedString
tokenizer— مقسِّم النص إلى رموز المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي
splitByNonAlphaو
splitByStringو
asciiCJKو
ngramsو
sparseGramsو
array. هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية
splitByNonAlpha.
const String
n— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
ngrams: معلمة اختيارية تحدد طول ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية
3.
const UInt8
separators— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
split: معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية
[' '].
const Array(String)
min_length— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 3.
const UInt8
max_length— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 100.
const UInt8
min_cutoff_length— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة
tokenizerهي
sparseGrams: معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول القطع.
const UInt8
Array
أمثلة
مقسِّم الرموز الافتراضي
Query
SELECT tokensForLikePattern('%test1,test2,test3%') AS tokens;
Response
['test2']