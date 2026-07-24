تم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions .

أُضيف في: v1.1.0

يستخرج مقاطع فرعية من بايتات متتالية ضمن النطاقين a-z و A-Z ، ويُرجع مصفوفة من المقاطع الفرعية المستخرجة.

البنية

alphaTokens(s[, max_substrings])

الأسماء البديلة: splitByAlpha

الوسائط

s — السلسلة النصية المراد تقسيمها. String

— السلسلة النصية المراد تقسيمها. max_substrings — اختياري. عندما تكون max_substrings > 0 ، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة max_substrings ، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. Int64

القيمة المُعادة

s . Array(String) تعيد مصفوفة من السلاسل الفرعية الناتجة من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT alphaTokens( 'abca1abc' );

Response ┌─alphaTokens('abca1abc')─┐ │ ['abca','abc'] │ └─────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يدمج التمثيلات النصية للقيم المدرجة في المصفوفة باستخدام الفاصل المُحدَّد، وهي معلمة اختيارية تُضبط افتراضيًا على سلسلة نصية فارغة.

الصيغة

arrayStringConcat(arr[, separator])

الأسماء المستعارة: array_to_string

الوسيطات

arr — المصفوفة المطلوب دمج عناصرها. Array(T)

— المصفوفة المطلوب دمج عناصرها. separator — اختياري. سلسلة الفاصل. تكون سلسلة فارغة افتراضيًا. const String

القيمة المعادة

تُرجع السلسلة الناتجة عن الدمج. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT arrayStringConcat(['12/05/2021', '12:50:00'], ' ' ) AS DateString;

Response ┌─DateString──────────┐ │ 12/05/2021 12:50:00 │ └─────────────────────┘

مُقدَّم في: v20.5.0

يطابق جميع مجموعات السلسلة باستخدام تعبير نمطي ويُرجع مصفوفة من المصفوفات، بحيث تتضمن كل مصفوفة الأجزاء المطابقة من كل مجموعة، مُجمَّعةً وفق ترتيب ظهورها في سلسلة الإدخال.

الصياغة

extractAllGroupsVertical(s, regexp)

الأسماء البديلة: extractAllGroups

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال المراد الاستخراج منها. String أو FixedString

— سلسلة الإدخال المراد الاستخراج منها. أو regexp — التعبير النمطي المطلوب المطابقة عليه. const String أو const FixedString

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة من المصفوفات، بحيث تحتوي كل مصفوفة داخلية على المجموعات الملتقطة من مطابقة واحدة. وتنتج كل مطابقة مصفوفةً بعناصر تقابل المجموعات الملتقطة في التعبير النمطي (المجموعة 1، المجموعة 2، وهكذا). وإذا لم يتم العثور على أي مطابقات، فستُعاد مصفوفة فارغة. Array(Array(String))

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractAllGroupsVertical(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response [['Server','nginx'],['Date','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT'],['Content-Type','text/html; charset=UTF-8'],['Connection','keep-alive']]

أُضيف في: v26.7.0

byte أو codepoint أو token ، مع حشو اختياري للحدود. استخدمه لإنشاء بيانات التدريب المجمّعة مسبقًا (ngram, class_id, count) التي يستهلكها هذا النوع من القواميس، بحيث تتطابق n-grams الخاصة بالتدريب تمامًا مع ما ينتجه يقسّم النص إلى n-grams باستخدام أسلوب tokenization نفسه المستخدم في قاموس Naive Bayes (تخطيط NAIVE_BAYES ): وضعأوأو، مع حشو اختياري للحدود. استخدمه لإنشاء بيانات التدريب المجمّعة مسبقًاالتي يستهلكها هذا النوع من القواميس، بحيث تتطابق n-grams الخاصة بالتدريب تمامًا مع ما ينتجه naiveBayesClassifier وقت تنفيذ الاستعلام.

البنية

naiveBayesNgrams( text , n, mode[, start_token, end_token])

المعاملات

text — النص المراد تقسيمه إلى مقاطع n-gram. String

— النص المراد تقسيمه إلى مقاطع n-gram. n — حجم n-gram، من 1 إلى 1024. const UInt

— حجم n-gram، من 1 إلى 1024. mode — وضع تقسيم النص إلى رموز: ‘byte’ أو ‘codepoint’ أو ‘token’. const String

— وضع تقسيم النص إلى رموز: ‘byte’ أو ‘codepoint’ أو ‘token’. start_token — اختياري. رمز حدّي يُضاف إلى بداية الإدخال (n-1) مرة؛ يكون رقمًا مع ‘byte’/‘codepoint’، أو قيمة حرفية مع ‘token’. وتعني القيمة الفارغة عدم وجود حشو. const String

— اختياري. رمز حدّي يُضاف إلى بداية الإدخال (n-1) مرة؛ يكون رقمًا مع ‘byte’/‘codepoint’، أو قيمة حرفية مع ‘token’. وتعني القيمة الفارغة عدم وجود حشو. end_token — اختياري. رمز حدّي يُضاف إلى نهاية الإدخال (n-1) مرة. const String

القيمة المُعادة

أمثلة

ثنائيات الرموز

Query SELECT naiveBayesNgrams( 'the cat sat' , 2 , 'token' );

Response ['the cat','cat sat']

ثنائيات التوكنات مع الحشو عند الحدود

Query SELECT naiveBayesNgrams( 'cat' , 2 , 'token' , '<s>' , '</s>' );

Response ['<s> cat','cat </s>']

ثنائيات البايت مع حشو الحدود (تُعرض النتيجة بالنظام الست عشري)

Query SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams( 'xy' , 2 , 'byte' , '0x01' , '0xFF' ));

Response ['0178','7879','79FF']

ثنائيات نقاط الترميز مع الحشو عند الحدود (النتيجة معروضة بالنظام الست عشري)

Query SELECT arrayMap(x -> hex(x), naiveBayesNgrams( 'ab' , 2 , 'codepoint' , '0x10FFFE' , '0x10FFFF' ));

Response ['F48FBFBE61','6162','62F48FBFBF']

تم تقديمه في: v21.11.0

يقسم سلسلة UTF-8 إلى n-grams بطول N .

الصياغة

ngrams(s, N)

الوسيطات

s — سلسلة الإدخال. String أو FixedString

— سلسلة الإدخال. أو N — طول الـ n-gram . const UInt8/16/32/64

القيمة المُعادة

n-grams . Array(String) تعيد مصفوفة من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT ngrams( 'ClickHouse' , 3 );

Response ['Cli','lic','ick','ckH','kHo','Hou','ous','use']

أُضيفت في: v26.2.0

تعكس ترتيب السلاسل الفرعية في سلسلة نصية مفصولة بفاصل محدد. تقسم هذه الدالة السلسلة النصية باستخدام الفاصل، ثم تعكس ترتيب الأجزاء الناتجة، وتضمّها مجددًا باستخدام الفاصل نفسه. وهي مفيدة لتحليل أسماء النطاقات، ومسارات الملفات، أو أي بيانات هرمية أخرى تحتاج فيها إلى عكس ترتيب المكوّنات.

أمثلة:

reverseBySeparator(‘www.google.com’) تعيد ‘com.google.www’

reverseBySeparator(‘a/b/c’, ’/’) تعيد ‘c/b/a’

reverseBySeparator(‘x::y::z’, ’::’) تعيد ‘z::y::x’

بناء الجملة

reverseBySeparator(string[, separator])

الوسيطات

string — سلسلة الإدخال المطلوب عكس ترتيب أجزائها. String

— سلسلة الإدخال المطلوب عكس ترتيب أجزائها. separator — سلسلة الفاصل المستخدمة لتحديد الأجزاء. إذا لم يتم توفيرها، فسيُستخدم ’.’ (نقطة). القيمة الافتراضية: ’.’ String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة تكون فيها المقاطع الفرعية مرتبة من اليمين إلى اليسار مقارنةً بالسلسلة الأصلية، ومتصلة باستخدام الفاصل نفسه. String

أمثلة

عكس اسم النطاق الأساسي

Query SELECT reverseBySeparator( 'www.google.com' )

Response 'com.google.www'

عكس ترتيب المسار

Query SELECT reverseBySeparator( 'a/b/c' , '/' )

Response 'c/b/a'

فاصل مخصص

Query SELECT reverseBySeparator( 'x::y::z' , '::' )

Response 'z::y::x'

حالة خاصة عند استخدام النقاط

Query SELECT reverseBySeparator( '.a.b.' , '.' )

Response '.b.a.'

عنصر واحد

Query SELECT reverseBySeparator( 'single' )

Response 'single'

فاصل فارغ

Query SELECT reverseBySeparator( 'abcde' , '' )

Response 'edcba'

أُضيف في: v1.1.0

يُقسِّم سلسلة نصية مفصولة بالسلسلة الثابتة المحددة separator ، والتي يجب أن تتكوّن من محرف واحد تمامًا، إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية. قد تُحدَّد سلاسل فرعية فارغة إذا ظهر الفاصل في بداية السلسلة أو نهايتها، أو إذا وُجدت عدة فواصل متتالية.

0 ) في ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُضمَّن في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة max_substrings > 0 . يتحكّم الإعداد splitby_max_substrings_includes_remaining_string (القيمة الافتراضية:) في ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُضمَّن في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة

قد تُحدَّد سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:

ظهور فاصل في بداية السلسلة أو نهايتها

وجود عدة فواصل متتالية

إذا كانت السلسلة الأصلية s فارغة

الصياغة

splitByChar(separator, s[, max_substrings])

الوسيطات

separator — يجب أن يكون الفاصل حرفًا من بايت واحد. String

— يجب أن يكون الفاصل حرفًا من بايت واحد. s — السلسلة المراد تقسيمها. String

— السلسلة المراد تقسيمها. max_substrings — اختياري. إذا كانت max_substrings > 0 ، فستتضمن المصفوفة المُعادة max_substrings من السلاسل الفرعية كحد أقصى، وإلا فستُرجع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية هي 0 . Int64

القيمة المعادة

تُرجع مصفوفة من السلاسل الفرعية المحددة. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT splitByChar( ',' , '1,2,3,abcde' );

Response ┌─splitByChar(⋯2,3,abcde')─┐ │ ['1','2','3','abcde'] │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v21.9.0

يقسم السلسلة النصية، المفصولة بمحارف المسافات البيضاء وعلامات الترقيم، إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.

0 ) ما إذا كان سيتم تضمين السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتائج عندما تكون الوسيطة max_substrings > 0 . يحدد الإعداد splitby_max_substrings_includes_remaining_string (القيمة الافتراضية:) ما إذا كان سيتم تضمين السلسلة المتبقية في العنصر الأخير من مصفوفة النتائج عندما تكون الوسيطة

البنية

splitByNonAlpha(s[, max_substrings])

المعاملات

s — السلسلة النصية المراد تقسيمها. String

— السلسلة النصية المراد تقسيمها. max_substrings — اختياري. عندما تكون قيمة max_substrings > 0 ، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة max_substrings ، وإلا فستُرجِع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية: 0 . Int64

القيمة المُعادة

s . Array(String) تُرجِع مصفوفة من السلاسل الفرعية المحددة لـ

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT splitByNonAlpha( 'user@domain.com' );

Response ['user','domain','com']

أُضيف في: v21.6.0

يقسّم سلسلة مفصولة بالتعبير النمطي المُعطى إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية. إذا كان التعبير النمطي المُعطى فارغًا، فسيقسّم السلسلة إلى مصفوفة من المحارف المفردة. إذا لم يتم العثور على أي تطابق للتعبير النمطي، فلن يتم تقسيم السلسلة.

قد تظهر سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:

إذا وقع تطابق غير فارغ للتعبير النمطي في بداية السلسلة أو نهايتها

إذا وُجدت عدة تطابقات غير فارغة ومتتالية للتعبير النمطي

إذا كانت السلسلة الأصلية فارغة بينما التعبير النمطي غير فارغ.

0 ) ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من المصفوفة الناتجة عندما تكون قيمة max_substrings > 0 . يحدّد الإعداد splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:) ما إذا كانت السلسلة المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من المصفوفة الناتجة عندما تكون قيمة

البنية

splitByRegexp(regexp, s[, max_substrings])

المعاملات

regexp — تعبير نمطي. ثابت. String أو FixedString

— تعبير نمطي. ثابت. أو s — السلسلة المراد تقسيمها. String

— السلسلة المراد تقسيمها. max_substrings — اختياري. عندما تكون max_substrings > 0 ، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة القيمة max_substrings ، وإلا فستُرجع الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية: 0 . Int64

القيمة المُعادة

s . Array(String) تُرجع مصفوفة من السلاسل الفرعية المحددة من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT splitByRegexp( '\\d+' , 'a12bc23de345f' );

Response ┌─splitByRegex⋯c23de345f')─┐ │ ['a12bc23de345f'] │ └──────────────────────────┘

تعبير نمطي فارغ

Query SELECT splitByRegexp( '' , 'abcde' );

Response ┌─splitByRegexp('', 'abcde')─┐ │ ['a','b','c','d','e'] │ └────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يقسّم سلسلة نصية باستخدام separator ثابت يتكوّن من عدة أحرف إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية. إذا كانت السلسلة النصية separator فارغة، فسيُقسَّم النص s إلى مصفوفة من الأحرف المفردة.

قد تظهر سلاسل فرعية فارغة في الحالات التالية:

إذا ظهر فاصل غير فارغ في بداية السلسلة النصية أو نهايتها

إذا وُجدت عدة فواصل غير فارغة متتالية

إذا كانت السلسلة النصية الأصلية s فارغة وكان الفاصل غير فارغ

0 ) في ما إذا كانت السلسلة النصية المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة max_substrings > 0 . يتحكّم الإعداد splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:) في ما إذا كانت السلسلة النصية المتبقية ستُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة

البنية

splitByString(separator, s[, max_substrings])

الوسائط

separator — الفاصل. String

— الفاصل. s — السلسلة النصية المراد تقسيمها. String

— السلسلة النصية المراد تقسيمها. max_substrings — اختياري. عندما تكون max_substrings > 0 ، لن يزيد عدد السلاسل الفرعية المُعادة عن max_substrings ، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية: 0 . Int64

القيمة المُعادة

s Array(String) تُعيد مصفوفة من السلاسل الفرعية الناتجة من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT splitByString( ', ' , '1, 2 3, 4,5, abcde' );

Response ┌─splitByStrin⋯4,5, abcde')─┐ │ ['1','2 3','4,5','abcde'] │ └───────────────────────────┘

فاصل فارغ

Query SELECT splitByString( '' , 'abcde' );

Response ┌─splitByString('', 'abcde')─┐ │ ['a','b','c','d','e'] │ └────────────────────────────┘

أُضيفت في: v21.9.0

تقسم سلسلة نصية مفصولة بمحارف المسافات البيضاء إلى مصفوفة من السلاسل الفرعية.

0 ) في ما إذا كان الجزء المتبقي من السلسلة النصية يُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة max_substrings > 0 . يتحكم الإعداد splitby_max_substrings_includes_remaining_string (الافتراضي:) في ما إذا كان الجزء المتبقي من السلسلة النصية يُدرج في العنصر الأخير من مصفوفة النتيجة عندما تكون الوسيطة

الصياغة

splitByWhitespace(s[, max_substrings])

الوسيطات

s — السلسلة المطلوب تقسيمها. String

— السلسلة المطلوب تقسيمها. max_substrings — اختياري. عندما تكون قيمة max_substrings > 0 ، لن يتجاوز عدد السلاسل الفرعية المُعادة max_substrings ، وإلا فستُعيد الدالة أكبر عدد ممكن من السلاسل الفرعية. القيمة الافتراضية: 0 . Int64

القيمة المعادة

s . Array(String) تعيد مصفوفة من السلاسل الفرعية المختارة من

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT splitByWhitespace( ' 1! a, b. ' );

Response ['1!','a,','b.']

تم تقديمه في: v21.11.0

يقسّم سلسلة نصية إلى رموز باستخدام مُقسِّم الرموز المحدد.

مُقسِّمات الرموز المتاحة:

splitByNonAlpha يقسّم السلاسل النصية عند محارف ASCII غير الأبجدية الرقمية (راجع أيضًا الدالة splitByNonAlpha).

يقسّم السلاسل النصية عند محارف ASCII غير الأبجدية الرقمية (راجع أيضًا الدالة splitByNonAlpha). splitByString(S) يقسّم السلاسل النصية باستخدام سلاسل الفواصل S التي يحدّدها المستخدم (راجع أيضًا الدالة splitByString). يمكن تحديد الفواصل باستخدام معلمة اختيارية، على سبيل المثال: tokens(value, 'splitByString', [', ', '; ', '

', '\\']) . لاحظ أن كل سلسلة يمكن أن تتكوّن من عدة محارف ( ', ' في المثال). قائمة الفواصل الافتراضية، إذا لم تُحدَّد صراحةً، هي مسافة بيضاء واحدة [' '] .

يقسّم السلاسل النصية باستخدام سلاسل الفواصل التي يحدّدها المستخدم (راجع أيضًا الدالة splitByString). يمكن تحديد الفواصل باستخدام معلمة اختيارية، على سبيل المثال: . لاحظ أن كل سلسلة يمكن أن تتكوّن من عدة محارف ( في المثال). قائمة الفواصل الافتراضية، إذا لم تُحدَّد صراحةً، هي مسافة بيضاء واحدة . asciiCJK يقسّم السلاسل النصية إلى رموز باستخدام قواعد حدود الكلمات في Unicode (على غرار UAX #29). وتُشكّل محارف ASCII الأبجدية الرقمية والشرطات السفلية رموزًا مع الموصلات ( : للحروف، و . و ' للمحارف من النوع نفسه). أما محارف Unicode غير التابعة لـ ASCII فتتحول إلى رموز من محرف واحد.

يقسّم السلاسل النصية إلى رموز باستخدام قواعد حدود الكلمات في Unicode (على غرار UAX #29). وتُشكّل محارف ASCII الأبجدية الرقمية والشرطات السفلية رموزًا مع الموصلات ( للحروف، و و للمحارف من النوع نفسه). أما محارف Unicode غير التابعة لـ ASCII فتتحول إلى رموز من محرف واحد. ngrams(N) يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متساوية الحجم (راجع أيضًا الدالة ngrams). يمكن تحديد طول ngram باستخدام معلمة عددية صحيحة اختيارية بين 1 و8، على سبيل المثال: tokens(value, 'ngrams', 3) . حجم ngram الافتراضي، إذا لم يُحدَّد صراحةً، هو 3.

يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متساوية الحجم (راجع أيضًا الدالة ngrams). يمكن تحديد طول ngram باستخدام معلمة عددية صحيحة اختيارية بين 1 و8، على سبيل المثال: . حجم ngram الافتراضي، إذا لم يُحدَّد صراحةً، هو 3. sparseGrams(min_length, max_length, min_cutoff_length) يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متغيرة الطول لا يقل طولها عن min_length ولا يزيد عن max_length (شاملًا) من المحارف (راجع أيضًا الدالة sparseGrams). ما لم يُحدَّد ذلك صراحةً، تكون القيمتان الافتراضيتان لـ min_length و max_length هما 3 و100. وإذا تم تمرير المعلمة min_cutoff_length ، فستُعاد فقط n-grams التي يكون طولها أكبر من أو مساويًا لـ min_cutoff_length . وبالمقارنة مع ngrams(N) ، ينتج مُقسِّم الرموز sparseGrams N-grams متغيرة الطول، مما يتيح تمثيلًا أكثر مرونة للنص الأصلي. على سبيل المثال، tokens(value, 'sparseGrams', 3, 5, 4) يُنشئ داخليًا 3- و4- و5-grams من سلسلة الإدخال، ولكن لا تُعاد إلا 4- و5-grams.

يقسّم السلاسل النصية إلى n-grams متغيرة الطول لا يقل طولها عن ولا يزيد عن (شاملًا) من المحارف (راجع أيضًا الدالة sparseGrams). ما لم يُحدَّد ذلك صراحةً، تكون القيمتان الافتراضيتان لـ و هما 3 و100. وإذا تم تمرير المعلمة ، فستُعاد فقط n-grams التي يكون طولها أكبر من أو مساويًا لـ . وبالمقارنة مع ، ينتج مُقسِّم الرموز N-grams متغيرة الطول، مما يتيح تمثيلًا أكثر مرونة للنص الأصلي. على سبيل المثال، يُنشئ داخليًا 3- و4- و5-grams من سلسلة الإدخال، ولكن لا تُعاد إلا 4- و5-grams. array لا يُجري أي تقسيم إلى رموز، أي إن قيمة كل row تُعد رمزًا (راجع أيضًا الدالة array).

splitByString ، إذا كانت الرموز لا تشكّل ['%21', '%'] فإن السلسلة %21abc ستُقسَّم إلى رموز على النحو ['abc'] ، بينما separators = ['%', '%21'] ستُقسَّم إلى ['21ac'] (وهو على الأرجح ليس ما أردته). في حالة مُقسِّم الرموز، إذا كانت الرموز لا تشكّل prefix code ، فغالبًا ما ستحتاج إلى أن تُفضِّل المطابقة الفواصل الأطول أولًا. وللقيام بذلك، مرّر الفواصل بترتيب تنازلي حسب الطول. على سبيل المثال، مع separators =فإن السلسلةستُقسَّم إلى رموز على النحو، بينما separators =ستُقسَّم إلى(وهو على الأرجح ليس ما أردته).

الصياغة

tokens( value ) -- 'splitByNonAlpha' tokenizer tokens( value , 'splitByNonAlpha' ) tokens( value , 'splitByString' [, separators]) tokens( value , 'asciiCJK' ) tokens( value , 'ngrams' [, n]) tokens( value , 'sparseGrams' [, min_length, max_length[, min_cutoff_length]]) tokens( value , 'array' )

المعاملات

value — سلسلة الإدخال. String أو FixedString

— سلسلة الإدخال. أو tokenizer — المُقسِّم النصي المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي splitByNonAlpha و splitByString و asciiCJK و ngrams و sparseGrams و array . هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي splitByNonAlpha . const String

— المُقسِّم النصي المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي و و و و و . هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي . n — ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي ngrams : معلمة اختيارية تحدد طول الـ ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي 3 . const UInt8

— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد طول الـ ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي . separators — ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي split : معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفواصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي [' '] . const Array(String)

— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفواصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فالقيمة الافتراضية هي . min_length — ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 3. const UInt8

— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 3. max_length — ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 100. const UInt8

— ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول الـ gram، والقيمة الافتراضية هي 100. min_cutoff_length — ينطبق فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول القطع. const UInt8

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة الوحدات الرمزية الناتجة من سلسلة الإدخال. Array

أمثلة

المُقسِّم النصي الافتراضي

Query SELECT tokens( 'test1,;\\\\ test2,;\\\\ test3,;\\\\ test4' ) AS tokens;

Response ['test1','test2','test3','test4']

مُجزِّئ Ngram

Query SELECT tokens( 'abc def' , 'ngrams' , 3 ) AS tokens;

Response ['abc','bc ','c d',' de','def']

أُضيف في: v26.3.0

تُقسِّم هذه الدالة سلسلة نمط LIKE إلى tokens باستخدام الـ tokenizer المحدد.

وعلى عكس الدالة tokens ، فإن هذه الدالة تراعي دلالات نمط LIKE (مثل محارف البدل في البداية والنهاية)، وتطبّق قواعد خاصة بكل tokenizer لاستخراج tokens ذات معنى لأغراض Pattern matching.

وهي تدعم مجموعات الوسائط نفسها التي تدعمها الدالة tokens ؛ أما الوسائط الإضافية بعد tokenizer فتُفسَّر وفقًا للـ tokenizer المحدد (على سبيل المثال، n من أجل ngrams ، و separators من أجل splitByString ، و min_length / max_length [/ min_cutoff_length ] من أجل sparseGrams ).

هذه الدالة مخصّصة أساسًا لأغراض تصحيح الأخطاء والاختبار، وتُستخدم داخليًا لتحليل سلوك tokenization لأنماط LIKE.

الصياغة

tokensForLikePattern( value [, tokenizer[, tokenizer_specific_arguments...]])

الوسيطات

value — سلسلة الإدخال. String أو FixedString

— سلسلة الإدخال. أو tokenizer — مقسِّم النص إلى رموز المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي splitByNonAlpha و splitByString و asciiCJK و ngrams و sparseGrams و array . هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية splitByNonAlpha . const String

— مقسِّم النص إلى رموز المراد استخدامه. الوسيطات الصالحة هي و و و و و . هذا الوسيط اختياري، وإذا لم يُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية . n — يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي ngrams : معلمة اختيارية تحدد طول ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية 3 . const UInt8

— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد طول ngrams. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية . separators — يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي split : معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية [' '] . const Array(String)

— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد سلاسل الفصل. إذا لم تُحدَّد صراحةً، فستكون القيمة الافتراضية . min_length — يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 3. const UInt8

— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 3. max_length — يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 100. const UInt8

— يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة هي : معلمة اختيارية تحدد الحد الأقصى لطول gram، والقيمة الافتراضية هي 100. min_cutoff_length — يكون ذا صلة فقط إذا كانت الوسيطة tokenizer هي sparseGrams : معلمة اختيارية تحدد الحد الأدنى لطول القطع. const UInt8

القيمة المعادة

يعيد مصفوفة الرموز الناتجة من سلسلة الإدخال. Array

أمثلة

مقسِّم الرموز الافتراضي

Query SELECT tokensForLikePattern( '%test1,test2,test3%' ) AS tokens;