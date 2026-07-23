يتحكم في ما إذا كان يُسمح لدالة json_value بإرجاع نوع معقّد (مثل: struct وarray وmap).
function_json_value_return_type_allow_complex
القيم الممكنة:
SELECT JSON_VALUE('{"hello":{"world":"!"}}', '$.hello') settings function_json_value_return_type_allow_complex=true
┌─JSON_VALUE('{"hello":{"world":"!"}}', '$.hello')─┐
│ {"world":"!"} │
└──────────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
- true — مسموح.
- false — غير مسموح.
يتحكّم في ما إذا كان يُسمح بإرجاع
function_json_value_return_type_allow_nullable
NULL عندما لا تكون هناك قيمة موجودة للدالة JSON_VALUE.
القيم الممكنة:
SELECT JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.b') settings function_json_value_return_type_allow_nullable=true;
┌─JSON_VALUE('{"hello":"world"}', '$.b')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
- true — مسموح.
- false — غير مسموح.