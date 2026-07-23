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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

function_json_value_return_type_allow_complex

يتحكم في ما إذا كان يُسمح لدالة json_value بإرجاع نوع معقّد (مثل: struct وarray وmap).
القيم الممكنة:
  • true — مسموح.
  • false — غير مسموح.

function_json_value_return_type_allow_nullable

يتحكّم في ما إذا كان يُسمح بإرجاع NULL عندما لا تكون هناك قيمة موجودة للدالة JSON_VALUE.
القيم الممكنة:
  • true — مسموح.
  • false — غير مسموح.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦