JOIN جدولًا جديدًا من خلال دمج الأعمدة من جدول واحد أو عدة جداول باستخدام القيم المشتركة بينها. وهي عملية شائعة في قواعد البيانات التي تدعم SQL، وتقابل عملية join في الجبر العلاقي. وغالبًا ما يُشار إلى الحالة الخاصة المتمثلة في ربط جدول بنفسه باسم “self-join”.
الصياغة
تُسمّى التعبيرات الواردة في عبارة
SELECT <expr_list>
FROM <left_table>
[GLOBAL] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI|ANY|ALL|ASOF] JOIN <right_table>
(ON <expr_list>)|(USING <column_list>) ...
ON والأعمدة الواردة في عبارة
USING “مفاتيح الربط”. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن
JOIN يُنتج حاصل ضرب ديكارتيًا من الصفوف ذات “مفاتيح الربط” المتطابقة، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تضم عددًا من الصفوف أكبر بكثير من الجداول المصدرية.
جميع أنواع SQL JOIN القياسية مدعومة:
أنواع JOIN المدعومة
|Type
|Description
INNER JOIN
|تُعاد الصفوف المتطابقة فقط.
LEFT OUTER JOIN
|تُعاد الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيسر بالإضافة إلى الصفوف المتطابقة.
RIGHT OUTER JOIN
|تُعاد الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيمن بالإضافة إلى الصفوف المتطابقة.
FULL OUTER JOIN
|تُعاد الصفوف غير المتطابقة من كلا الجدولين بالإضافة إلى الصفوف المتطابقة.
CROSS JOIN
|يُنتج حاصل الضرب الديكارتي للجدولين بالكامل، ولا تُحدَّد “مفاتيح الربط”.
NATURAL JOIN
|يربط تلقائيًا جميع الأعمدة ذات الاسم نفسه في كلا الجدولين؛ ويظهر كل عمود مشترك مرة واحدة في النتيجة. ويدعم الصيغ
INNER (الافتراضية) و
LEFT و
RIGHT و
FULL. وهو مكافئ لـ
JOIN ... USING (col1, col2, ...) حيث تُشتق قائمة الأعمدة تلقائيًا.
- يشير
JOINمن دون تحديد نوع إلى
INNER.
- يمكن حذف الكلمة المفتاحية
OUTERبأمان.
- من الصيغ البديلة لـ
CROSS JOINتحديد عدة جداول في
FROMclause مفصولة بفواصل.
- إذا لم تكن هناك أعمدة متطابقة لـ
NATURAL JOIN، فإنه يعمل مثل
CROSS JOIN.
|Type
|Description
LEFT SEMI JOIN,
RIGHT SEMI JOIN
|قائمة سماح على “مفاتيح الربط”، من دون إنتاج حاصل ضرب ديكارتي.
LEFT ANTI JOIN,
RIGHT ANTI JOIN
|قائمة حظر على “مفاتيح الربط”، من دون إنتاج حاصل ضرب ديكارتي.
LEFT ANY JOIN,
RIGHT ANY JOIN,
INNER ANY JOIN
|يعطّل جزئيًا (للجانب المقابل من
LEFT و
RIGHT) أو كليًا (بالنسبة إلى
INNER و
FULL) حاصل الضرب الديكارتي لأنواع
JOIN القياسية.
ASOF JOIN,
LEFT ASOF JOIN
|ربط للتسلسلات مع مطابقة غير تامة. يُشرح استخدام
ASOF JOIN أدناه.
PASTE JOIN
|يُجري دمجًا أفقيًا لجدولين.
عند ضبط join_algorithm على
partial_merge، لا يكون
RIGHT JOIN و
FULL JOIN مدعومَين إلا مع strictness من النوع
ALL (
SEMI و
ANTI و
ANY و
ASOF غير مدعومة).
يمكن تجاوز نوع
الإعدادات
JOIN الافتراضي باستخدام الإعداد
join_default_strictness.
يعتمد سلوك ClickHouse server في عمليات
ANY JOIN على الإعداد
any_join_distinct_right_table_keys.
انظر أيضًا
join_algorithm
join_any_take_last_row
join_use_nulls
partial_merge_join_rows_in_right_blocks
join_on_disk_max_files_to_merge
any_join_distinct_right_table_keys
cross_to_inner_join_rewrite لتحديد السلوك عند فشل ClickHouse في إعادة كتابة
CROSS JOIN إلى
INNER JOIN. القيمة الافتراضية هي
1، ما يسمح بمتابعة عملية
JOIN ولكنها ستكون أبطأ. اضبط
cross_to_inner_join_rewrite على
0 إذا كنت تريد ظهور خطأ، واضبطه على
2 لعدم تشغيل عمليات
cross joins، وبدلًا من ذلك فرض إعادة كتابة جميع عمليات
comma/cross joins. وإذا فشلت إعادة الكتابة عندما تكون القيمة
2، فستتلقى رسالة خطأ تنص على: “Please, try to simplify
WHERE section”.
يمكن أن يحتوي قسم
شروط قسم
شروط قسم
ON
ON على عدة شروط مدمجة باستخدام المعاملين
AND و
OR. ويجب أن تستوفي الشروط التي تحدد مفاتيح الربط ما يلي:
- أن تشير إلى كلٍّ من الجدول الأيسر والجدول الأيمن
- أن تستخدم معامل المساواة
JOIN. لاحظ أنه إذا وُضعت الشروط نفسها في قسم
WHERE ولم تتحقق، فستُستبعد الصفوف دائمًا من النتيجة.
يعمل المعامل
OR داخل عبارة
ON باستخدام خوارزمية الربط بالتجزئة — إذ يُنشأ جدول تجزئة منفصل لكل وسيطة
OR تحتوي على مفاتيح ربط لـ
JOIN، لذلك يزداد استهلاك الذاكرة ووقت تنفيذ الاستعلام خطيًا مع زيادة عدد تعبيرات
OR في عبارة
ON.
مثال لننظر إلى
إذا كان الشرط يشير إلى أعمدة من جداول مختلفة، فلا يدعم النظام حتى الآن سوى معامل المساواة (
=).
table_1 و
table_2:
استعلام يتضمن شرطًا واحدًا لمفتاح الربط وشرطًا إضافيًا لـ
┌─Id─┬─name─┐ ┌─Id─┬─text───────────┬─scores─┐
│ 1 │ A │ │ 1 │ Text A │ 10 │
│ 2 │ B │ │ 1 │ Another text A │ 12 │
│ 3 │ C │ │ 2 │ Text B │ 15 │
└────┴──────┘ └────┴────────────────┴────────┘
table_2:
لاحظ أن النتيجة تتضمن الصف الذي يحمل الاسم
Query
SELECT name, text FROM table_1 LEFT OUTER JOIN table_2
ON table_1.Id = table_2.Id AND startsWith(table_2.text, 'Text');
C وعمود النص الفارغ. وقد أُدرجت في النتيجة لأن نوع
OUTER من
join مستخدم هنا.
استعلام باستخدام عملية ربط من النوع
Response
┌─name─┬─text───┐
│ A │ Text A │
│ B │ Text B │
│ C │ │
└──────┴────────┘
INNER وبشروط متعددة:
Query
SELECT name, text, scores FROM table_1 INNER JOIN table_2
ON table_1.Id = table_2.Id AND table_2.scores > 10 AND startsWith(table_2.text, 'Text');
استعلام مع
Response
┌─name─┬─text───┬─scores─┐
│ B │ Text B │ 15 │
└──────┴────────┴────────┘
join من النوع
INNER وشرط يستخدم
OR:
Query
CREATE TABLE t1 (`a` Int64, `b` Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY a;
CREATE TABLE t2 (`key` Int32, `val` Int64) ENGINE = MergeTree() ORDER BY key;
INSERT INTO t1 SELECT number as a, -a as b from numbers(5);
INSERT INTO t2 SELECT if(number % 2 == 0, toInt64(number), -number) as key, number as val from numbers(5);
SELECT a, b, val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.a = t2.key OR t1.b = t2.key;
استعلام بنوع الربط
Response
┌─a─┬──b─┬─val─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 1 │ -1 │ 1 │
│ 2 │ -2 │ 2 │
│ 3 │ -3 │ 3 │
│ 4 │ -4 │ 4 │
└───┴────┴─────┘
INNER وبشروط تتضمن
OR و
AND:
افتراضيًا، تكون شروط عدم المساواة مدعومة ما دامت تستخدم أعمدة من الجدول نفسه. على سبيل المثال،
t1.a = t2.key AND t1.b > 0 AND t2.b > t2.c، لأن
t1.b > 0 يستخدم أعمدة من
t1 فقط، و
t2.b > t2.c يستخدم أعمدة من
t2 فقط.
ومع ذلك، يمكنك تجربة الدعم التجريبي لشروط مثل
t1.a = t2.key AND t1.b > t2.key؛ راجع القسم أدناه لمزيد من التفاصيل.
Query
SELECT a, b, val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1.a = t2.key OR t1.b = t2.key AND t2.val > 3;
Response
┌─a─┬──b─┬─val─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │
│ 2 │ -2 │ 2 │
│ 4 │ -4 │ 4 │
└───┴────┴─────┘
يدعم ClickHouse حاليًا
JOIN مع شروط عدم المساواة للأعمدة من جداول مختلفة
ALL/ANY/SEMI/ANTI INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN مع شروط عدم المساواة بالإضافة إلى شروط المساواة. ولا تُدعَم شروط عدم المساواة إلا مع خوارزميّتَي JOIN
hash و
grace_hash. كما أن شروط عدم المساواة غير مدعومة مع
join_use_nulls.
مثال
الجدول
t1:
الجدول
┌─key──┬─attr─┬─a─┬─b─┬─c─┐
│ key1 │ a │ 1 │ 1 │ 2 │
│ key1 │ b │ 2 │ 3 │ 2 │
│ key1 │ c │ 3 │ 2 │ 1 │
│ key1 │ d │ 4 │ 7 │ 2 │
│ key1 │ e │ 5 │ 5 │ 5 │
│ key2 │ a2 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ key4 │ f │ 2 │ 3 │ 4 │
└──────┴──────┴───┴───┴───┘
t2
┌─key──┬─attr─┬─a─┬─b─┬─c─┐
│ key1 │ A │ 1 │ 2 │ 1 │
│ key1 │ B │ 2 │ 1 │ 2 │
│ key1 │ C │ 3 │ 4 │ 5 │
│ key1 │ D │ 4 │ 1 │ 6 │
│ key3 │ a3 │ 1 │ 1 │ 1 │
│ key4 │ F │ 1 │ 1 │ 1 │
└──────┴──────┴───┴───┴───┘
SELECT t1.*, t2.* FROM t1 LEFT JOIN t2 ON t1.key = t2.key AND (t1.a < t2.a) ORDER BY (t1.key, t1.attr, t2.key, t2.attr);
key1 a 1 1 2 key1 B 2 1 2
key1 a 1 1 2 key1 C 3 4 5
key1 a 1 1 2 key1 D 4 1 6
key1 b 2 3 2 key1 C 3 4 5
key1 b 2 3 2 key1 D 4 1 6
key1 c 3 2 1 key1 D 4 1 6
key1 d 4 7 2 0 0 \N
key1 e 5 5 5 0 0 \N
key2 a2 1 1 1 0 0 \N
key4 f 2 3 4 0 0 \N
لا تساوي
قيم
قيم
NULL في مفاتيح
JOIN
NULL أي قيمة، بما في ذلك نفسها. وهذا يعني أنه إذا كانت قيمة مفتاح
JOIN هي
NULL في أحد الجدولين، فلن تطابق قيمة
NULL في الجدول الآخر.
مثال
الجدول
A:
الجدول
┌───id─┬─name────┐
│ 1 │ Alice │
│ 2 │ Bob │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Charlie │
└──────┴─────────┘
B:
┌───id─┬─score─┐
│ 1 │ 90 │
│ 3 │ 85 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 88 │
└──────┴───────┘
SELECT A.name, B.score FROM A LEFT JOIN B ON A.id = B.id
لاحظ أن الصف الذي يحتوي على
┌─name────┬─score─┐
│ Alice │ 90 │
│ Bob │ 0 │
│ Charlie │ 0 │
└─────────┴───────┘
Charlie من الجدول
A، والصف الذي درجته 88 من الجدول
B، لا يظهران في النتيجة بسبب القيمة
NULL في مفتاح
JOIN.
إذا أردت مطابقة قيم
NULL، فاستخدم الدالة
isNotDistinctFrom لمقارنة مفاتيح
JOIN.
SELECT A.name, B.score FROM A LEFT JOIN B ON isNotDistinctFrom(A.id, B.id)
┌─name────┬─score─┐
│ Alice │ 90 │
│ Bob │ 0 │
│ Charlie │ 88 │
└─────────┴───────┘
تُعد
استخدام ASOF JOIN
ASOF JOIN مفيدة عندما تحتاج إلى ربط سجلات لا يوجد بينها تطابق تام.
تتطلب خوارزمية
JOIN هذه عمودًا خاصًا في الجداول. ويجب أن يكون هذا العمود:
- أن يحتوي على تسلسل مرتب.
- من أحد الأنواع التالية: Int, UInt، Float، Date، DateTime، Decimal.
- بالنسبة إلى خوارزمية
hashjoin، لا يمكن أن يكون العمود الوحيد في عبارة
JOIN.
ASOF JOIN ... ON:
يمكنك استخدام أي عدد من شروط المساواة، وشرطًا واحدًا فقط لأقرب مطابقة. على سبيل المثال،
SELECT expressions_list
FROM table_1
ASOF LEFT JOIN table_2
ON equi_cond AND closest_match_cond
SELECT count() FROM table_1 ASOF LEFT JOIN table_2 ON table_1.a == table_2.b AND table_2.t <= table_1.t.
الشروط المدعومة لأقرب مطابقة:
>,
>=,
<,
<=.
الصياغة
ASOF JOIN ... USING:
يستخدم
SELECT expressions_list
FROM table_1
ASOF JOIN table_2
USING (equi_column1, ... equi_columnN, asof_column)
ASOF JOIN
equi_columnX للربط وفقًا للمساواة، و
asof_column للربط بأقرب قيمة مطابقة مع الشرط
table_1.asof_column >= table_2.asof_column. ويكون العمود
asof_column دائمًا هو الأخير في بند
USING.
على سبيل المثال، تأمل الجداول التالية:
يمكن لـ
table_1 table_2
event | ev_time | user_id event | ev_time | user_id
----------|---------|---------- ----------|---------|----------
... ...
event_1_1 | 12:00 | 42 event_2_1 | 11:59 | 42
... event_2_2 | 12:30 | 42
event_1_2 | 13:00 | 42 event_2_3 | 13:00 | 42
... ...
ASOF JOIN أخذ الطابع الزمني لحدث مستخدم من
table_1 والعثور على حدث في
table_2 يكون طابعه الزمني الأقرب إلى الطابع الزمني لحدث
table_1 وفقًا لشرط أقرب تطابق. وتُعد قيم الطابع الزمني المتساوية هي الأقرب إذا كانت متاحة. هنا، يمكن استخدام العمود
user_id للربط على أساس المساواة، ويمكن استخدام العمود
ev_time للربط على أساس أقرب تطابق. في مثالنا، يمكن ربط
event_1_1 مع
event_2_1، ويمكن ربط
event_1_2 مع
event_2_3، لكن لا يمكن ربط
event_2_2.
لا يدعم
ASOF JOIN إلا خوارزميتي JOIN
hash و
full_sorting_merge.
وهو غير مدعوم في محرك الجدول Join.
نتيجة
استخدام PASTE JOIN
PASTE JOIN هي جدول يحتوي على جميع الأعمدة من الاستعلام الفرعي الأيسر، ثم جميع الأعمدة من الاستعلام الفرعي الأيمن.
تُطابَق الصفوف بناءً على مواضعها في الجداول الأصلية (يجب أن يكون ترتيب الصفوف محددًا).
إذا أعادت الاستعلامات الفرعية أعدادًا مختلفة من الصفوف، فستُقتطع الصفوف الزائدة.
مثال:
ملاحظة: في هذه الحالة، قد تكون النتيجة غير حتمية إذا جرت القراءة بالتوازي. على سبيل المثال:
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS a
FROM numbers(2)
) AS t1
PASTE JOIN
(
SELECT number AS a
FROM numbers(2)
ORDER BY a DESC
) AS t2
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 0 │ 1 │
│ 1 │ 0 │
└───┴──────┘
SELECT *
FROM
(
SELECT number AS a
FROM numbers_mt(5)
) AS t1
PASTE JOIN
(
SELECT number AS a
FROM numbers(10)
ORDER BY a DESC
) AS t2
SETTINGS max_block_size = 2;
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 2 │ 9 │
│ 3 │ 8 │
└───┴──────┘
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 0 │ 7 │
│ 1 │ 6 │
└───┴──────┘
┌─a─┬─t2.a─┐
│ 4 │ 5 │
└───┴──────┘
توجد طريقتان لتنفيذ
JOIN الموزّع
JOIN يتضمن جداول موزعة:
- عند استخدام
JOINعادي، يُرسَل الاستعلام إلى الخوادم البعيدة. وتُشغَّل الاستعلامات الفرعية على كل خادم منها لتكوين الجدول الأيمن، ثم تُنفَّذ عملية الربط باستخدام هذا الجدول. وبعبارة أخرى، يُنشأ الجدول الأيمن على كل خادم على حدة.
- عند استخدام
GLOBAL ... JOIN، يشغّل الخادم الذي أرسل الطلب أولًا استعلامًا فرعيًا لحساب أحد طرفَي الربط ويجمع النتيجة في جدول مؤقت. ثم يُمرَّر هذا الجدول المؤقت إلى كل خادم بعيد، وتُشغَّل الاستعلامات عليها باستخدام البيانات المؤقتة المنقولة. في عمليتَي الربط
LEFTو
INNER، يُحسَب الجدول الأيمن باعتباره الاستعلام الفرعي. أما في عملية الربط
RIGHT، فيُحسَب الجدول الأيسر بدلًا من ذلك، لأن الجدول الأيمن هو الجدول الذي يجري الاحتفاظ به ويجب قراءته من الشظايا.
GLOBAL. لمزيد من المعلومات، راجع قسم الاستعلامات الفرعية الموزعة.
تدعم استعلامات
تحويل النوع الضمني
INNER JOIN و
LEFT JOIN و
RIGHT JOIN و
FULL JOIN تحويل النوع الضمني لـ “join keys”. ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ الاستعلام إذا تعذر تحويل مفاتيح الربط في الجدولين الأيسر والأيمن إلى نوع واحد (على سبيل المثال، لا يوجد نوع بيانات يمكنه استيعاب جميع القيم من كلٍّ من
UInt64 و
Int64، أو
String و
Int32).
مثال
لنأخذ الجدول
t_1:
والجدول
┌─a─┬─b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)─┐
│ 1 │ 1 │ UInt16 │ UInt8 │
│ 2 │ 2 │ UInt16 │ UInt8 │
└───┴───┴───────────────┴───────────────┘
t_2:
الاستعلام
┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐
│ -1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ -1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │
└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘
يُعيد المجموعة:
SELECT a, b, toTypeName(a), toTypeName(b) FROM t_1 FULL JOIN t_2 USING (a, b);
┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐
│ 1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ 2 │ 2 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ -1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
│ 1 │ -1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │
└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘
توصيات الاستخدام
أثناء ربط الجداول، قد تظهر خلايا فارغة. يحدّد الإعداد join_use_nulls كيفية ملء ClickHouse لهذه الخلايا. إذا كانت مفاتيح
معالجة الخلايا الفارغة أو NULL
JOIN حقولًا من النوع Nullable، فلن تُربط الصفوف التي تكون قيمة واحد على الأقل من هذه المفاتيح فيها NULL.
يجب أن تحمل الأعمدة المحددة في
البنية
USING الأسماء نفسها في كلا الاستعلامين الفرعيين، وأن تختلف أسماء الأعمدة الأخرى. يمكنك استخدام الأسماء المستعارة لتغيير أسماء الأعمدة في الاستعلامات الفرعية.
تحدّد عبارة
USING عمودًا واحدًا أو أكثر للربط، وبذلك تفرض تساوي هذه الأعمدة. تُكتب قائمة الأعمدة من دون أقواس. ولا تُدعَم شروط ربط أكثر تعقيدًا.
بالنسبة إلى عبارات
قيود الصياغة
JOIN المتعددة ضمن استعلام
SELECT واحد:
- لا يتاح استخدام جميع الأعمدة عبر
*إلا إذا كان الربط بين جداول، لا استعلامات فرعية.
- عبارة
PREWHEREغير متاحة.
- عبارة
USINGغير متاحة.
ON و
WHERE و
GROUP BY:
- لا يمكن استخدام تعبيرات عشوائية في عبارات
ONو
WHEREو
GROUP BY، ولكن يمكنك تعريف تعبير في عبارة
SELECTثم استخدامه في هذه العبارات عبر اسم مستعار.
عند تنفيذ
الأداء
JOIN، لا يوجد تحسين لترتيب التنفيذ بالنسبة إلى المراحل الأخرى من الاستعلام. ويُنفَّذ الـ join (أي البحث في الجدول الأيمن) قبل التصفية في
WHERE وقبل التجميع.
في كل مرة يُنفَّذ فيها استعلام يستخدم
JOIN نفسه، يُعاد تنفيذ الاستعلام الفرعي لأن النتيجة غير مخزنة مؤقتًا. ولتجنّب ذلك، استخدم محرك الجدول الخاص Join، وهو مصفوفة مُعدّة مسبقًا لعمليات الربط وتبقى دائمًا في ذاكرة RAM.
في بعض الحالات، يكون استخدام IN أكثر كفاءة من
JOIN.
إذا كنت بحاجة إلى
JOIN للربط مع جداول الأبعاد (وهي جداول صغيرة نسبيًا تحتوي على خصائص الأبعاد، مثل أسماء الحملات الإعلانية)، فقد لا يكون
JOIN مناسبًا جدًا لأن الجدول الأيمن يُعاد الوصول إليه مع كل استعلام. في مثل هذه الحالات، توجد ميزة “Dictionaries” ينبغي استخدامها بدلًا من
JOIN. لمزيد من المعلومات، راجع قسم Dictionaries.
افتراضيًا، يستخدم ClickHouse خوارزمية hash join. يأخذ ClickHouse الجدول الأيمن
قيود الذاكرة
right_table وينشئ له جدول تجزئة في RAM. إذا كان
join_algorithm = 'auto' مفعّلًا، فبعد تجاوز عتبة معيّنة من استهلاك الذاكرة، يعود ClickHouse إلى خوارزمية merge join. للاطلاع على وصف خوارزميات
JOIN، راجع الإعداد join_algorithm.
إذا كنت بحاجة إلى تقييد استهلاك الذاكرة لعملية
JOIN، فاستخدم الإعدادات التالية:
- max_rows_in_join — يحدّ من عدد الصفوف في جدول التجزئة.
- max_bytes_in_join — يحدّ من حجم جدول التجزئة.
مثال:
أمثلة
SELECT
CounterID,
hits,
visits
FROM
(
SELECT
CounterID,
count() AS hits
FROM test.hits
GROUP BY CounterID
) ANY LEFT JOIN
(
SELECT
CounterID,
sum(Sign) AS visits
FROM test.visits
GROUP BY CounterID
) USING CounterID
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10
┌─CounterID─┬───hits─┬─visits─┐
│ 1143050 │ 523264 │ 13665 │
│ 731962 │ 475698 │ 102716 │
│ 722545 │ 337212 │ 108187 │
│ 722889 │ 252197 │ 10547 │
│ 2237260 │ 196036 │ 9522 │
│ 23057320 │ 147211 │ 7689 │
│ 722818 │ 90109 │ 17847 │
│ 48221 │ 85379 │ 4652 │
│ 19762435 │ 77807 │ 7026 │
│ 722884 │ 77492 │ 11056 │
└───────────┴────────┴────────┘
- مدونة: ClickHouse: نظام إدارة قواعد بيانات فائق السرعة مع دعم كامل لعمليات JOIN في SQL - الجزء 1
- مدونة: ClickHouse: نظام إدارة قواعد بيانات فائق السرعة مع دعم كامل لعمليات JOIN في SQL - خلف الكواليس - الجزء 2
- مدونة: ClickHouse: نظام إدارة قواعد بيانات فائق السرعة مع دعم كامل لعمليات JOIN في SQL - خلف الكواليس - الجزء 3
- مدونة: ClickHouse: نظام إدارة قواعد بيانات فائق السرعة مع دعم كامل لعمليات JOIN في SQL - خلف الكواليس - الجزء 4