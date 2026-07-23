0 - لا تسمح بتحديد معرّفات UUID للجداول بشكل صريح في قواعد البيانات Replicated. 1 - السماح. 2 - السماح، مع تجاهل معرّف UUID المحدد وإنشاء معرّف عشوائي بدلًا منه.
database_replicated_allow_explicit_uuid
يسمح باستعلامات DDL طويلة التشغيل (CREATE AS SELECT وPOPULATE) في محرك قاعدة البيانات Replicated. لاحظ أن ذلك قد يعطّل قائمة انتظار DDL لفترة طويلة.
database_replicated_allow_heavy_create
يسمح بإنشاء جداول Replicated فقط في قاعدة بيانات تستخدم المحرك Replicated Cloud default value:
database_replicated_allow_only_replicated_engine
1.
0 - لا تسمح بتحديد مسار ZooKeeper واسم replica صراحةً لجداول *MergeTree في قواعد بيانات Replicated. 1 - اسمح بذلك. 2 - اسمح بذلك، لكن تجاهل المسار المحدد واستخدم المسار الافتراضي بدلًا منه. 3 - اسمح بذلك ولا تسجّل تحذيرًا.
database_replicated_allow_replicated_engine_arguments
نفِّذ DETACH TABLE بصيغة DETACH TABLE PERMANENTLY إذا كان محرك قاعدة البيانات من نوع Replicated
database_replicated_always_detach_permanently
يفرض الانتظار المتزامن لبعض الاستعلامات (راجع أيضًا database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously وmutations_sync وalter_sync). لا يُنصح بتمكين هذه الإعدادات.
database_replicated_enforce_synchronous_settings
يحدّد مدة انتظار استعلام DDL الأوّلي، بالثواني، إلى أن تنهي قاعدة البيانات Replicated معالجة الإدخالات السابقة في قائمة انتظار DDL. القيم الممكنة:
database_replicated_initial_query_timeout_sec
- عدد صحيح موجب.
- 0 — غير محدود.