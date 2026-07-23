إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة database_replicated_*.

هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وهي مُنشأة تلقائيًا من المصدر

0 - لا تسمح بتحديد معرّفات UUID للجداول بشكل صريح في قواعد البيانات Replicated. 1 - السماح. 2 - السماح، مع تجاهل معرّف UUID المحدد وإنشاء معرّف عشوائي بدلًا منه.

يسمح باستعلامات DDL طويلة التشغيل (CREATE AS SELECT وPOPULATE) في محرك قاعدة البيانات Replicated. لاحظ أن ذلك قد يعطّل قائمة انتظار DDL لفترة طويلة.

يسمح بإنشاء جداول Replicated فقط في قاعدة بيانات تستخدم المحرك Replicated

Cloud default value: 1 .

0 - لا تسمح بتحديد مسار ZooKeeper واسم replica صراحةً لجداول *MergeTree في قواعد بيانات Replicated. 1 - اسمح بذلك. 2 - اسمح بذلك، لكن تجاهل المسار المحدد واستخدم المسار الافتراضي بدلًا منه. 3 - اسمح بذلك ولا تسجّل تحذيرًا.

نفِّذ DETACH TABLE بصيغة DETACH TABLE PERMANENTLY إذا كان محرك قاعدة البيانات من نوع Replicated

يفرض الانتظار المتزامن لبعض الاستعلامات (راجع أيضًا database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously وmutations_sync وalter_sync). لا يُنصح بتمكين هذه الإعدادات.

يحدّد مدة انتظار استعلام DDL الأوّلي، بالثواني، إلى أن تنهي قاعدة البيانات Replicated معالجة الإدخالات السابقة في قائمة انتظار DDL.

القيم الممكنة: