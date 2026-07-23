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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

http_max_field_name_size

الحد الأقصى لطول اسم الحقل في رؤوس طلب HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النموذج.

http_max_field_value_size

الحد الأقصى لطول قيمة الحقل في رؤوس طلب HTTP ومعلمات الاستعلام وبيانات النموذج.

http_max_fields

الحد الأقصى لعدد الحقول في رؤوس طلبات HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النماذج.

http_max_multipart_form_data_size

حدّ حجم محتوى multipart/form-data. لا يمكن تحليل هذا الإعداد من معلمات URL، ويجب ضبطه في ملف تعريف المستخدم. لاحظ أن المحتوى يُحلَّل وتُنشأ الجداول الخارجية في الذاكرة قبل بدء تنفيذ الاستعلام. وهذا هو الحدّ الوحيد الذي يؤثر في تلك المرحلة (أما حدود الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة والحد الأقصى لوقت التنفيذ فلا يكون لها أي تأثير أثناء قراءة بيانات النموذج عبر HTTP).

http_max_request_header_size

الحد الأقصى للحجم الإجمالي لجميع رؤوس طلب HTTP (بما يشمل الأسماء والقيم معًا) بالبايت.

http_max_request_param_data_size

الحد الأقصى لحجم بيانات الطلب المستخدمة كمعامل استعلام في طلبات HTTP المعرَّفة مسبقًا.

http_max_tries

الحد الأقصى لعدد محاولات القراءة عبر HTTP.

http_max_uri_size

يحدّد الحد الأقصى لطول عنوان URI لطلب HTTP. القيم الممكنة:
  • عدد صحيح موجب.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦