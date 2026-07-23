الحد الأقصى لطول اسم الحقل في رؤوس طلب HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النموذج.

الحد الأقصى لطول قيمة الحقل في رؤوس طلب HTTP ومعلمات الاستعلام وبيانات النموذج.

الحد الأقصى لعدد الحقول في رؤوس طلبات HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النماذج.

حدّ حجم محتوى multipart/form-data. لا يمكن تحليل هذا الإعداد من معلمات URL، ويجب ضبطه في ملف تعريف المستخدم. لاحظ أن المحتوى يُحلَّل وتُنشأ الجداول الخارجية في الذاكرة قبل بدء تنفيذ الاستعلام. وهذا هو الحدّ الوحيد الذي يؤثر في تلك المرحلة (أما حدود الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة والحد الأقصى لوقت التنفيذ فلا يكون لها أي تأثير أثناء قراءة بيانات النموذج عبر HTTP).

الحد الأقصى للحجم الإجمالي لجميع رؤوس طلب HTTP (بما يشمل الأسماء والقيم معًا) بالبايت.

الحد الأقصى لحجم بيانات الطلب المستخدمة كمعامل استعلام في طلبات HTTP المعرَّفة مسبقًا.

الحد الأقصى لعدد محاولات القراءة عبر HTTP.

يحدّد الحد الأقصى لطول عنوان URI لطلب HTTP.

القيم الممكنة: