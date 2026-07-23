الحد الأقصى لطول اسم الحقل في رؤوس طلب HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النموذج.
http_max_field_name_size
الحد الأقصى لطول قيمة الحقل في رؤوس طلب HTTP ومعلمات الاستعلام وبيانات النموذج.
http_max_field_value_size
الحد الأقصى لعدد الحقول في رؤوس طلبات HTTP، ومعلمات الاستعلام، وبيانات النماذج.
http_max_fields
حدّ حجم محتوى multipart/form-data. لا يمكن تحليل هذا الإعداد من معلمات URL، ويجب ضبطه في ملف تعريف المستخدم. لاحظ أن المحتوى يُحلَّل وتُنشأ الجداول الخارجية في الذاكرة قبل بدء تنفيذ الاستعلام. وهذا هو الحدّ الوحيد الذي يؤثر في تلك المرحلة (أما حدود الحد الأقصى لاستخدام الذاكرة والحد الأقصى لوقت التنفيذ فلا يكون لها أي تأثير أثناء قراءة بيانات النموذج عبر HTTP).
http_max_multipart_form_data_size
الحد الأقصى للحجم الإجمالي لجميع رؤوس طلب HTTP (بما يشمل الأسماء والقيم معًا) بالبايت.
http_max_request_header_size
الحد الأقصى لحجم بيانات الطلب المستخدمة كمعامل استعلام في طلبات HTTP المعرَّفة مسبقًا.
http_max_request_param_data_size
الحد الأقصى لعدد محاولات القراءة عبر HTTP.
http_max_tries
يحدّد الحد الأقصى لطول عنوان URI لطلب HTTP. القيم الممكنة:
http_max_uri_size
- عدد صحيح موجب.