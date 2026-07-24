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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

join_runtime_bloom_filter_bytes

حجم مرشح بلوم، بالبايت، المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).

join_runtime_bloom_filter_hash_functions

عدد دوال التجزئة في مرشح بلوم المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).

join_runtime_bloom_filter_max_ratio_of_set_bits

إذا تجاوز عدد البتات المفعّلة في مرشح بلوم وقت التشغيل هذه النسبة، فسيتم تعطيل المرشح بالكامل لتقليل العبء الإضافي.

join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling

عدد الكتل التي يتم تجاوزها قبل محاولة إعادة تمكين عامل تصفية وقت التشغيل ديناميكيًا، بعد أن كان قد عُطِّل سابقًا بسبب انخفاض نسبة التصفية.

join_runtime_filter_exact_values_limit

الحد الأقصى لعدد العناصر في مرشح وقت التشغيل التي تُخزَّن كما هي في Set؛ وعند تجاوز هذه العتبة، يتم التبديل إلى مرشح بلوم.

join_runtime_filter_from_fixed_hash_table

عند تحويل جانب البناء في hash join إلى FixedHashMap (راجع enable_join_fixed_hash_table_conversion)، استخدم خريطة التجزئة هذه مباشرةً كعامل تصفية وقت التشغيل.

join_runtime_filter_pass_ratio_threshold_for_disabling

إذا كانت نسبة الصفوف الممرَّرة إلى الصفوف التي جرى التحقق منها أكبر من هذه العتبة، فسيُعتبر عامل تصفية وقت التشغيل ضعيف الأداء، وسيُعطَّل خلال الكتل join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling التالية لتقليل العبء الإضافي.

join_runtime_filter_size_from_hash_table_stats

يستخدم إحصاءات حجم جدول تجزئة التي جُمعت من عمليات التنفيذ السابقة لتحديد حجم عامل تصفية JOIN وقت التشغيل. وعند تعطيله، يُستخدم join_runtime_bloom_filter_bytes الثابت كخيار بديل.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦