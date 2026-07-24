حجم مرشح بلوم، بالبايت، المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).
join_runtime_bloom_filter_bytes
عدد دوال التجزئة في مرشح بلوم المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).
join_runtime_bloom_filter_hash_functions
إذا تجاوز عدد البتات المفعّلة في مرشح بلوم وقت التشغيل هذه النسبة، فسيتم تعطيل المرشح بالكامل لتقليل العبء الإضافي.
join_runtime_bloom_filter_max_ratio_of_set_bits
عدد الكتل التي يتم تجاوزها قبل محاولة إعادة تمكين عامل تصفية وقت التشغيل ديناميكيًا، بعد أن كان قد عُطِّل سابقًا بسبب انخفاض نسبة التصفية.
join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling
الحد الأقصى لعدد العناصر في مرشح وقت التشغيل التي تُخزَّن كما هي في Set؛ وعند تجاوز هذه العتبة، يتم التبديل إلى مرشح بلوم.
join_runtime_filter_exact_values_limit
عند تحويل جانب البناء في
join_runtime_filter_from_fixed_hash_table
hash join إلى
FixedHashMap (راجع
enable_join_fixed_hash_table_conversion)، استخدم خريطة التجزئة هذه مباشرةً كعامل تصفية وقت التشغيل.
إذا كانت نسبة الصفوف الممرَّرة إلى الصفوف التي جرى التحقق منها أكبر من هذه العتبة، فسيُعتبر عامل تصفية وقت التشغيل ضعيف الأداء، وسيُعطَّل خلال الكتل
join_runtime_filter_pass_ratio_threshold_for_disabling
join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling التالية لتقليل العبء الإضافي.
يستخدم إحصاءات حجم جدول تجزئة التي جُمعت من عمليات التنفيذ السابقة لتحديد حجم عامل تصفية JOIN وقت التشغيل. وعند تعطيله، يُستخدم
join_runtime_filter_size_from_hash_table_stats
join_runtime_bloom_filter_bytes الثابت كخيار بديل.