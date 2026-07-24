إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة join_runtime_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

حجم مرشح بلوم، بالبايت، المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).

عدد دوال التجزئة في مرشح بلوم المستخدم كعامل تصفية وقت التشغيل لـ JOIN (راجع الإعداد enable_join_runtime_filters).

إذا تجاوز عدد البتات المفعّلة في مرشح بلوم وقت التشغيل هذه النسبة، فسيتم تعطيل المرشح بالكامل لتقليل العبء الإضافي.

عدد الكتل التي يتم تجاوزها قبل محاولة إعادة تمكين عامل تصفية وقت التشغيل ديناميكيًا، بعد أن كان قد عُطِّل سابقًا بسبب انخفاض نسبة التصفية.

الحد الأقصى لعدد العناصر في مرشح وقت التشغيل التي تُخزَّن كما هي في Set؛ وعند تجاوز هذه العتبة، يتم التبديل إلى مرشح بلوم.

عند تحويل جانب البناء في hash join إلى FixedHashMap (راجع enable_join_fixed_hash_table_conversion )، استخدم خريطة التجزئة هذه مباشرةً كعامل تصفية وقت التشغيل.

إذا كانت نسبة الصفوف الممرَّرة إلى الصفوف التي جرى التحقق منها أكبر من هذه العتبة، فسيُعتبر عامل تصفية وقت التشغيل ضعيف الأداء، وسيُعطَّل خلال الكتل join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling التالية لتقليل العبء الإضافي.