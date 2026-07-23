عند تمكين skip_unavailable_shards ، يحدّد هذا الإعداد الحد الأقصى لعدد الشظايا التي يمكن تخطيها بصمت. إذا تجاوز عدد الشظايا غير المتاحة هذه القيمة، يُطلق استثناء بدلًا من تخطيها بصمت.

القيمة 0 تعني عدم وجود حد (السلوك الافتراضي — يمكن تخطي جميع الشظايا غير المتاحة).

عند تمكين skip_unavailable_shards ، يحدّد هذا الإعداد الحد الأقصى لنسبة الشظايا التي يمكن تخطيها بصمت (من 0 إلى 1). إذا تجاوزت نسبة الشظايا غير المتاحة إلى إجمالي الشظايا هذه القيمة، يُثار استثناء بدلًا من تخطيها بصمت.

تعني القيمة 0 عدم وجود حد (السلوك الافتراضي — يمكن تخطي جميع الشظايا غير المتاحة).