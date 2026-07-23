يُمكّن تحسين GROUP BY في استعلامات SELECT لتجميع البيانات وفق الترتيب المناظر في جداول MergeTree. القيم الممكنة:
optimize_aggregation_in_order
- 0 — تحسين
GROUP BYمعطّل.
- 1 — تحسين
GROUP BYمفعّل.
عند تمكين هذا الإعداد ومع تفعيل التجميع بالترتيب، يتم تمرير LIMIT إلى خطوة التجميع لإتاحة الإنهاء المبكر بعد إنتاج عدد كافٍ من المجموعات. ويقلّل ذلك من كمية البيانات المقروءة عندما يطابق ORDER BY بادئة مفتاح GROUP BY. وقد يؤدي هذا إلى تقليل القيمة المُبلَّغ عنها بواسطة
optimize_aggregation_in_order_limit
rows_before_limit_at_least؛ استخدم
exact_rows_before_limit إذا كانت هناك حاجة إلى أعداد دقيقة.