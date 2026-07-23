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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

optimize_aggregation_in_order

يُمكّن تحسين GROUP BY في استعلامات SELECT لتجميع البيانات وفق الترتيب المناظر في جداول MergeTree. القيم الممكنة:
  • 0 — تحسين GROUP BY معطّل.
  • 1 — تحسين GROUP BY مفعّل.
انظر أيضًا

optimize_aggregation_in_order_limit

عند تمكين هذا الإعداد ومع تفعيل التجميع بالترتيب، يتم تمرير LIMIT إلى خطوة التجميع لإتاحة الإنهاء المبكر بعد إنتاج عدد كافٍ من المجموعات. ويقلّل ذلك من كمية البيانات المقروءة عندما يطابق ORDER BY بادئة مفتاح GROUP BY. وقد يؤدي هذا إلى تقليل القيمة المُبلَّغ عنها بواسطة rows_before_limit_at_least؛ استخدم exact_rows_before_limit إذا كانت هناك حاجة إلى أعداد دقيقة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦