يُمكّن تحسين GROUP BY في استعلامات SELECT لتجميع البيانات وفق الترتيب المناظر في جداول MergeTree

القيم الممكنة:

0 — تحسين GROUP BY معطّل.

معطّل. 1 — تحسين GROUP BY مفعّل.

انظر أيضًا