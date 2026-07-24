فعّل دوال الذكاء الاصطناعي التجريبية (مثل
allow_experimental_ai_functions
aiGenerateContent). تُجري هذه الدوال طلبات HTTP خارجية إلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي.
الأسماء البديلة:
allow_experimental_analyzer
enable_analyzer
السماح باستخدام المحلل.
يتيح تنظيف ملفات البيانات القديمة أثناء دمج Iceberg.
allow_experimental_cleanup_old_data_files_compaction
إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فسيُسمح بتحديد codecs ضغط تجريبية (لكن لا توجد لدينا أيٌّ منها بعد، لذا لا يفعل هذا الخيار شيئًا). يسمح بتنفيذ الاستعلامات الفرعية المترابطة.
allow_experimental_codecs
الأسماء البديلة:
allow_experimental_database_glue_catalog
allow_database_glue_catalog
السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘glue’
قيمة Cloud الافتراضية:
1.
السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘hms’
allow_experimental_database_hms_catalog
الأسماء البديلة:
allow_experimental_database_iceberg
allow_database_iceberg
يسمح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘iceberg’
القيمة الافتراضية في Cloud:
1.
يسمح بإنشاء قاعدة بيانات باستخدام Engine=MaterializedPostgreSQL(…).
allow_experimental_database_materialized_postgresql
السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع
allow_experimental_database_paimon_rest_catalog
catalog_type = 'paimon_rest'
الأسماء البديلة:
allow_experimental_database_unity_catalog
allow_database_unity_catalog
السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog عند catalog_type = ‘unity’
القيمة الافتراضية في Cloud:
1.
السماح بالتنفيذ التجريبي لـ delta-kernel-rs.
allow_experimental_delta_kernel_rs
الأسماء البديلة:
allow_experimental_delta_lake_writes
allow_delta_lake_writes
يُمكّن ميزة الكتابة عبر delta-kernel.
يُمكّن دالة الجدول التجريبية
allow_experimental_eval_table_function
eval.
يسمح بتنفيذ أمر Iceberg التجريبي
allow_experimental_expire_snapshots
ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots.
مكّن الدوال التجريبية لتحليل مسار التحويل.
allow_experimental_funnel_functions
يتيح تحليل نوعَي الحقول
allow_experimental_geo_types_in_iceberg
geometry و
geography في Iceberg على أنهما من النوع
Geometry (Variant) في ClickHouse.
تفعيل دوال التجزئة التجريبية
allow_experimental_hash_functions
السماح بالاستخدام الصريح لـ ‘OPTIMIZE’ مع جداول Iceberg.
allow_experimental_iceberg_compaction
إذا ضُبط هذا الإعداد على
allow_experimental_join_right_table_sorting
true، واستوفيت شروط
join_to_sort_minimum_perkey_rows و
join_to_sort_maximum_table_rows، فأعِد ترتيب الجدول الأيمن حسب المفتاح لتحسين الأداء في left أو inner hash join.
يُفعّل تلميحات الأنواع الكسولة التجريبية لنوع JSON. تتيح هذه الميزة تحسين تحويلات أنواع JSON عبر تأجيل تقييم تلميحات الأنواع.
allow_experimental_json_lazy_type_hints
يسمح بتفعيل الميزة التجريبية لتخزين الـ offsets المرتبطة بـ Kafka في ClickHouse Keeper. عند التمكين، يمكن تحديد مسار ClickHouse Keeper واسم النسخة المتماثلة لمحرك جدول Kafka. ونتيجة لذلك، بدلًا من محرك Kafka العادي، سيُستخدم نوع جديد من محركات التخزين يخزن الـ offsets المعتمدة بشكل أساسي في ClickHouse Keeper
allow_experimental_kafka_offsets_storage_in_keeper
يتيح استخدام Kusto Query Language (KQL) كبديل لـ SQL.
allow_experimental_kusto_dialect
يتيح استخدام محرك الجدول MaterializedPostgreSQL. يكون معطّلًا افتراضيًا لأن هذه الميزة تجريبية
allow_experimental_materialized_postgresql_table
تمكين الدوال التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية.
allow_experimental_nlp_functions
الأسماء البديلة:
allow_experimental_nullable_tuple_type
enable_nullable_tuple_type
يسمح بإنشاء أعمدة Nullable من النوع Tuple في الجداول.
لا يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع
Nullable (على سبيل المثال، من أعمدة Dynamic أو Variant أو JSON أو Tuple).
استخدم
allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns للتحكم في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع
Nullable.
السماح باستخدام تقسيم Hive مع المحرّكين S3Queue/AzureQueue
allow_experimental_object_storage_queue_hive_partitioning
يسمح بإنشاء جداول باستخدام محركات الجداول Paimon*.
allow_experimental_paimon_storage_engine
الأسماء البديلة:
allow_experimental_parallel_reading_from_replicas
enable_parallel_replicas
استخدم ما يصل إلى
max_parallel_replicas من النسخ المتماثلة من كل shard لتنفيذ استعلام SELECT. تجري القراءة بالتوازي ويُنسَّق بينها ديناميكيًا. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، مع تعطيلها بصمت عند الفشل، 2 - مفعّل، مع إصدار استثناء عند الفشل
تمكين مُحوِّل SQL متعدد اللهجات — يحوّل SQL من أكثر من 30 لهجة (MySQL وPostgreSQL وSQLite وSnowflake وDuckDB وغيرها) إلى ClickHouse SQL.
allow_experimental_polyglot_dialect
يتيح PRQL، وهو بديل لـ SQL.
allow_experimental_prql_dialect
الأسماء البديلة:
allow_experimental_time_series_aggregate_functions
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function
الدوال التجميعية التجريبية timeSeries* لإعادة أخذ عينات السلاسل الزمنية على نمط Prometheus، وحساب المعدل، ودلتا.
يسمح بإنشاء جداول باستخدام محرك الجدول TimeSeries. القيم الممكنة:
allow_experimental_time_series_table
- 0 — محرك الجدول TimeSeries معطّل.
- 1 — محرك الجدول TimeSeries مفعّل.
يسمح بإنشاء جداول باستخدام العبارة
allow_experimental_unique_key
UNIQUE KEY على محركات عائلة MergeTree.
يسمح بالتوسيع التجريبي لأحرف البدل لكلٍّ من
allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages
url() و
ENGINE = URL استنادًا إلى صفحات فهرس HTTP.
يُمكّن WINDOW VIEW. لا تزال هذه الميزة غير ناضجة بما يكفي.
allow_experimental_window_view
مصدر قاموس تجريبي للتكامل مع YTsaurus.
allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source
محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.
allow_experimental_ytsaurus_table_engine
محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.