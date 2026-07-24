هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

فعّل دوال الذكاء الاصطناعي التجريبية (مثل aiGenerateContent ). تُجري هذه الدوال طلبات HTTP خارجية إلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي.

الأسماء البديلة: enable_analyzer

السماح باستخدام المحلل.

يتيح تنظيف ملفات البيانات القديمة أثناء دمج Iceberg.

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فسيُسمح بتحديد codecs ضغط تجريبية (لكن لا توجد لدينا أيٌّ منها بعد، لذا لا يفعل هذا الخيار شيئًا).

يسمح بتنفيذ الاستعلامات الفرعية المترابطة.

الأسماء البديلة: allow_database_glue_catalog

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘glue’

قيمة Cloud الافتراضية: 1 .

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع ‎catalog_type = ‘hms’‎

الأسماء البديلة: allow_database_iceberg

يسمح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘iceberg’

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

يسمح بإنشاء قاعدة بيانات باستخدام Engine=MaterializedPostgreSQL(…).

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = 'paimon_rest'

الأسماء البديلة: allow_database_unity_catalog

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog عند catalog_type = ‘unity’

القيمة الافتراضية في Cloud: 1 .

السماح بالتنفيذ التجريبي لـ delta-kernel-rs.

الأسماء البديلة: allow_delta_lake_writes

يُمكّن ميزة الكتابة عبر delta-kernel.

يُمكّن دالة الجدول التجريبية eval .

يسمح بتنفيذ أمر Iceberg التجريبي ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots .

مكّن الدوال التجريبية لتحليل مسار التحويل.

يتيح تحليل نوعَي الحقول geometry و geography في Iceberg على أنهما من النوع Geometry (Variant) في ClickHouse.

تفعيل دوال التجزئة التجريبية

السماح بالاستخدام الصريح لـ ‘OPTIMIZE’ مع جداول Iceberg.

إذا ضُبط هذا الإعداد على true ، واستوفيت شروط join_to_sort_minimum_perkey_rows و join_to_sort_maximum_table_rows ، فأعِد ترتيب الجدول الأيمن حسب المفتاح لتحسين الأداء في left أو inner hash join.

يُفعّل تلميحات الأنواع الكسولة التجريبية لنوع JSON. تتيح هذه الميزة تحسين تحويلات أنواع JSON عبر تأجيل تقييم تلميحات الأنواع.

يسمح بتفعيل الميزة التجريبية لتخزين الـ offsets المرتبطة بـ Kafka في ClickHouse Keeper. عند التمكين، يمكن تحديد مسار ClickHouse Keeper واسم النسخة المتماثلة لمحرك جدول Kafka. ونتيجة لذلك، بدلًا من محرك Kafka العادي، سيُستخدم نوع جديد من محركات التخزين يخزن الـ offsets المعتمدة بشكل أساسي في ClickHouse Keeper

يتيح استخدام Kusto Query Language (KQL) كبديل لـ SQL.

يتيح استخدام محرك الجدول MaterializedPostgreSQL. يكون معطّلًا افتراضيًا لأن هذه الميزة تجريبية

تمكين الدوال التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية.

الأسماء البديلة: enable_nullable_tuple_type

يسمح بإنشاء أعمدة Nullable من النوع Tuple في الجداول.

لا يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع Nullable (على سبيل المثال، من أعمدة Dynamic أو Variant أو JSON أو Tuple). استخدم allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns للتحكم في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع Nullable .

السماح باستخدام تقسيم Hive مع المحرّكين S3Queue/AzureQueue

يسمح بإنشاء جداول باستخدام محركات الجداول Paimon*.

الأسماء البديلة: enable_parallel_replicas

استخدم ما يصل إلى max_parallel_replicas من النسخ المتماثلة من كل shard لتنفيذ استعلام SELECT. تجري القراءة بالتوازي ويُنسَّق بينها ديناميكيًا. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، مع تعطيلها بصمت عند الفشل، 2 - مفعّل، مع إصدار استثناء عند الفشل

تمكين مُحوِّل SQL متعدد اللهجات — يحوّل SQL من أكثر من 30 لهجة (MySQL وPostgreSQL وSQLite وSnowflake وDuckDB وغيرها) إلى ClickHouse SQL.

يتيح PRQL، وهو بديل لـ SQL.

الأسماء البديلة: allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function

الدوال التجميعية التجريبية timeSeries* لإعادة أخذ عينات السلاسل الزمنية على نمط Prometheus، وحساب المعدل، ودلتا.

يسمح بإنشاء جداول باستخدام محرك الجدول TimeSeries . القيم الممكنة:

0 — محرك الجدول TimeSeries معطّل.

1 — محرك الجدول TimeSeries مفعّل.

يسمح بإنشاء جداول باستخدام العبارة UNIQUE KEY على محركات عائلة MergeTree.

يسمح بالتوسيع التجريبي لأحرف البدل لكلٍّ من url() و ENGINE = URL استنادًا إلى صفحات فهرس HTTP.

يُمكّن WINDOW VIEW. لا تزال هذه الميزة غير ناضجة بما يكفي.

مصدر قاموس تجريبي للتكامل مع YTsaurus.

محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.

محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.