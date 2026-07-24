Skip to main content
هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

allow_experimental_ai_functions

فعّل دوال الذكاء الاصطناعي التجريبية (مثل aiGenerateContent). تُجري هذه الدوال طلبات HTTP خارجية إلى مزوّدي الذكاء الاصطناعي.

allow_experimental_analyzer

الأسماء البديلة: enable_analyzer السماح باستخدام المحلل.

allow_experimental_cleanup_old_data_files_compaction

يتيح تنظيف ملفات البيانات القديمة أثناء دمج Iceberg.

allow_experimental_codecs

إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فسيُسمح بتحديد codecs ضغط تجريبية (لكن لا توجد لدينا أيٌّ منها بعد، لذا لا يفعل هذا الخيار شيئًا).

allow_experimental_correlated_subqueries

يسمح بتنفيذ الاستعلامات الفرعية المترابطة.

allow_experimental_database_glue_catalog

الأسماء البديلة: allow_database_glue_catalog السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘glue’ قيمة Cloud الافتراضية: 1.

allow_experimental_database_hms_catalog

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع ‎catalog_type = ‘hms’‎

allow_experimental_database_iceberg

الأسماء البديلة: allow_database_iceberg يسمح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = ‘iceberg’ القيمة الافتراضية في Cloud: 1.

allow_experimental_database_materialized_postgresql

يسمح بإنشاء قاعدة بيانات باستخدام Engine=MaterializedPostgreSQL(…).

allow_experimental_database_paimon_rest_catalog

السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog مع catalog_type = 'paimon_rest'

allow_experimental_database_unity_catalog

الأسماء البديلة: allow_database_unity_catalog السماح باستخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي DataLakeCatalog عند catalog_type = ‘unity’ القيمة الافتراضية في Cloud: 1.

allow_experimental_delta_kernel_rs

السماح بالتنفيذ التجريبي لـ delta-kernel-rs.

allow_experimental_delta_lake_writes

الأسماء البديلة: allow_delta_lake_writes يُمكّن ميزة الكتابة عبر delta-kernel.

allow_experimental_eval_table_function

يُمكّن دالة الجدول التجريبية eval.

allow_experimental_expire_snapshots

يسمح بتنفيذ أمر Iceberg التجريبي ALTER TABLE ... EXECUTE expire_snapshots.

allow_experimental_funnel_functions

مكّن الدوال التجريبية لتحليل مسار التحويل.

allow_experimental_geo_types_in_iceberg

يتيح تحليل نوعَي الحقول geometry وgeography في Iceberg على أنهما من النوع Geometry (Variant) في ClickHouse.

allow_experimental_hash_functions

تفعيل دوال التجزئة التجريبية

allow_experimental_iceberg_compaction

السماح بالاستخدام الصريح لـ ‘OPTIMIZE’ مع جداول Iceberg.

allow_experimental_join_right_table_sorting

إذا ضُبط هذا الإعداد على true، واستوفيت شروط join_to_sort_minimum_perkey_rows وjoin_to_sort_maximum_table_rows، فأعِد ترتيب الجدول الأيمن حسب المفتاح لتحسين الأداء في left أو inner hash join.

allow_experimental_json_lazy_type_hints

يُفعّل تلميحات الأنواع الكسولة التجريبية لنوع JSON. تتيح هذه الميزة تحسين تحويلات أنواع JSON عبر تأجيل تقييم تلميحات الأنواع.

allow_experimental_kafka_offsets_storage_in_keeper

يسمح بتفعيل الميزة التجريبية لتخزين الـ offsets المرتبطة بـ Kafka في ClickHouse Keeper. عند التمكين، يمكن تحديد مسار ClickHouse Keeper واسم النسخة المتماثلة لمحرك جدول Kafka. ونتيجة لذلك، بدلًا من محرك Kafka العادي، سيُستخدم نوع جديد من محركات التخزين يخزن الـ offsets المعتمدة بشكل أساسي في ClickHouse Keeper

allow_experimental_kusto_dialect

يتيح استخدام Kusto Query Language (KQL) كبديل لـ SQL.

allow_experimental_materialized_postgresql_table

يتيح استخدام محرك الجدول MaterializedPostgreSQL. يكون معطّلًا افتراضيًا لأن هذه الميزة تجريبية

allow_experimental_nlp_functions

تمكين الدوال التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية.

allow_experimental_nullable_tuple_type

الأسماء البديلة: enable_nullable_tuple_type يسمح بإنشاء أعمدة Nullable من النوع Tuple في الجداول. لا يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع Nullable (على سبيل المثال، من أعمدة Dynamic أو Variant أو JSON أو Tuple). استخدم allow_nullable_tuple_in_extracted_subcolumns للتحكم في ما إذا كان يمكن أن تكون الأعمدة الفرعية المستخرجة من Tuple من النوع Nullable.

allow_experimental_object_storage_queue_hive_partitioning

السماح باستخدام تقسيم Hive مع المحرّكين S3Queue/AzureQueue

allow_experimental_paimon_storage_engine

يسمح بإنشاء جداول باستخدام محركات الجداول Paimon*.

allow_experimental_parallel_reading_from_replicas

الأسماء البديلة: enable_parallel_replicas استخدم ما يصل إلى max_parallel_replicas من النسخ المتماثلة من كل shard لتنفيذ استعلام SELECT. تجري القراءة بالتوازي ويُنسَّق بينها ديناميكيًا. 0 - معطّل، 1 - مفعّل، مع تعطيلها بصمت عند الفشل، 2 - مفعّل، مع إصدار استثناء عند الفشل

allow_experimental_polyglot_dialect

تمكين مُحوِّل SQL متعدد اللهجات — يحوّل SQL من أكثر من 30 لهجة (MySQL وPostgreSQL وSQLite وSnowflake وDuckDB وغيرها) إلى ClickHouse SQL.

allow_experimental_prql_dialect

يتيح PRQL، وهو بديل لـ SQL.

allow_experimental_time_series_aggregate_functions

الأسماء البديلة: allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function الدوال التجميعية التجريبية timeSeries* لإعادة أخذ عينات السلاسل الزمنية على نمط Prometheus، وحساب المعدل، ودلتا.

allow_experimental_time_series_table

يسمح بإنشاء جداول باستخدام محرك الجدول TimeSeries. القيم الممكنة:
  • 0 — محرك الجدول TimeSeries معطّل.
  • 1 — محرك الجدول TimeSeries مفعّل.

allow_experimental_unique_key

يسمح بإنشاء جداول باستخدام العبارة UNIQUE KEY على محركات عائلة MergeTree.

allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages

يسمح بالتوسيع التجريبي لأحرف البدل لكلٍّ من url() و ENGINE = URL استنادًا إلى صفحات فهرس HTTP.

allow_experimental_window_view

يُمكّن WINDOW VIEW. لا تزال هذه الميزة غير ناضجة بما يكفي.

allow_experimental_ytsaurus_dictionary_source

مصدر قاموس تجريبي للتكامل مع YTsaurus.

allow_experimental_ytsaurus_table_engine

محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.

allow_experimental_ytsaurus_table_function

محرك الجدول تجريبي للتكامل مع YTsaurus.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦