الحد الأقصى لعمق التداخل في شجرة البنية النحوية للاستعلام. وإذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.
max_ast_depth
في الوقت الحالي، لا يُتحقَّق من ذلك أثناء التحليل النحوي، بل فقط بعد تحليل الاستعلام نحويًا. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء شجرة بنية نحوية عميقة أكثر من اللازم أثناء التحليل النحوي، لكن الاستعلام سيفشل.
الحد الأقصى لعدد العناصر في شجرة البنية النحوية للاستعلام. إذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.
max_ast_elements
في الوقت الحالي، لا يُتحقَّق من ذلك أثناء التحليل النحوي، وإنما بعد التحليل النحوي للاستعلام فقط. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء شجرة بنية نحوية عميقة جدًا أثناء التحليل النحوي، لكن الاستعلام سيفشل.