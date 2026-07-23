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هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings، وقد جرى إنشاؤها تلقائيًا من المصدر.

max_ast_depth

الحد الأقصى لعمق التداخل في شجرة البنية النحوية للاستعلام. وإذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.
في الوقت الحالي، لا يُتحقَّق من ذلك أثناء التحليل النحوي، بل فقط بعد تحليل الاستعلام نحويًا. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء شجرة بنية نحوية عميقة أكثر من اللازم أثناء التحليل النحوي، لكن الاستعلام سيفشل.

max_ast_elements

الحد الأقصى لعدد العناصر في شجرة البنية النحوية للاستعلام. إذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.
في الوقت الحالي، لا يُتحقَّق من ذلك أثناء التحليل النحوي، وإنما بعد التحليل النحوي للاستعلام فقط. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء شجرة بنية نحوية عميقة جدًا أثناء التحليل النحوي، لكن الاستعلام سيفشل.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦