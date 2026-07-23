هذه الإعدادات متوفّرة في system.settings ، وقد جرى إنشاؤها تلقائيًا من المصدر

الحد الأقصى لعمق التداخل في شجرة البنية النحوية للاستعلام. وإذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.

في الوقت الحالي، لا يُتحقَّق من ذلك أثناء التحليل النحوي، بل فقط بعد تحليل الاستعلام نحويًا. وهذا يعني أنه يمكن إنشاء شجرة بنية نحوية عميقة أكثر من اللازم أثناء التحليل النحوي، لكن الاستعلام سيفشل.

الحد الأقصى لعدد العناصر في شجرة البنية النحوية للاستعلام. إذا تم تجاوزه، يُطلَق استثناء.