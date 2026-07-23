القيمة الافتراضية في Cloud: نصف سعة الذاكرة لكل نسخة متماثلة. يؤدي إلى تفعيل أو تعطيل تنفيذ عبارات
max_bytes_before_external_group_by
GROUP BY باستخدام الذاكرة الخارجية.
(راجع
GROUP BY في الذاكرة الخارجية)
القيم الممكنة:
- الحد الأقصى من ذاكرة RAM (بالبايت) الذي يمكن أن تستخدمه عملية GROUP BY واحدة.
0— تعطيل
GROUP BYفي الذاكرة الخارجية.
إذا تجاوز استخدام الذاكرة أثناء عمليات GROUP BY هذه العتبة المحددة بالبايت، فسيتم تفعيل وضع ‘التجميع الخارجي’ (نقل البيانات المرحلية إلى القرص).القيمة الموصى بها هي نصف ذاكرة النظام المتاحة.
إذا تم تعيينه إلى قيمة غير صفرية وكان
max_bytes_before_external_join
join_algorithm هو
hash أو
parallel_hash أو
default أو
auto، فسيتم تلقائيًا تحويل hash join إلى grace hash join لتمكين الكتابة إلى القرص عندما تتجاوز البيانات الموجودة على الجانب الأيمن هذا العدد من البايتات. وعند تعيينه إلى 0 (القيمة الافتراضية)، يتم تعطيل عتبة البايتات المطلقة هذه، ولكن قد تظل الكتابة التلقائية إلى القرص تحدث عبر
max_bytes_ratio_before_external_join (الذي تبلغ قيمته الافتراضية
0.5)؛ اضبط كليهما على
0 لتعطيل الكتابة التلقائية إلى القرص بالكامل. وهو يمنع تحسين القراءة بالترتيب عبر join.
قيمة Cloud الافتراضية: نصف مقدار الذاكرة لكل نسخة متماثلة. يؤدي إلى تمكين أو تعطيل تنفيذ عبارات
max_bytes_before_external_sort
ORDER BY باستخدام الذاكرة الخارجية. راجع تفاصيل تنفيذ ORDER BY
إذا تجاوز استهلاك الذاكرة أثناء عملية ORDER BY هذه العتبة بالبايت، فسيتم تفعيل وضع “الفرز الخارجي” (كتابة البيانات المرحلية إلى القرص).
القيم الممكنة:
- الحد الأقصى لحجم RAM (بالبايت) الذي يمكن أن تستخدمه عملية ORDER BY واحدة. القيمة الموصى بها هي نصف ذاكرة النظام المتاحة
0— تعطيل
ORDER BYباستخدام الذاكرة الخارجية.
في حالة استخدام ORDER BY مع LIMIT، وعندما يتجاوز استخدام الذاكرة العتبة المحددة، تُنفَّذ خطوات إضافية لدمج الكتل قبل الدمج النهائي للإبقاء فقط على أول LIMIT صفوف.
max_bytes_before_remerge_sort
الحد الأقصى لعدد البايتات في المجموعة ضمن تحسين FINAL المؤجل. وإذا تم تجاوزه، فسيتم الرجوع إلى FINAL العادي.
max_bytes_for_lazy_final
الحد الأقصى لعدد بايتات الحالة في الذاكرة (بالبايتات غير المضغوطة) التي يستخدمها جدول تجزئة عند استخدام DISTINCT.
max_bytes_in_distinct
الحد الأقصى للحجم بالبايت لبنية بيانات الجانب الأيمن (عادةً جدول تجزئة) المستخدَمة عند تنفيذ ربط الجداول. ينطبق هذا الإعداد على عمليات SELECT … JOIN وعلى Join table engine. إذا كان الاستعلام يحتوي على عدة عمليات JOIN، فإن ClickHouse يفحص هذا الإعداد لكل نتيجة وسيطة. وعند بلوغ الحد، يعتمد الإجراء على قيمة
max_bytes_in_join
join_algorithm المختارة — راجع
ذلك الإعداد لمعرفة السلوك الخاص بكل خوارزمية (spill، أو إعادة التقسيم، أو التبديل، أو
throw/break وفقًا لـ
join_overflow_mode).
القيم الممكنة:
- عدد صحيح موجب.
- 0 — يكون التحكم في الذاكرة معطّلًا.
الحد الأقصى لعدد البايتات (من بيانات غير مضغوطة) التي تستخدمها المجموعة في العبارة
max_bytes_in_set
IN
والناتجة عن استعلام فرعي.
النسبة من الذاكرة المتاحة التي يُسمح لـ
max_bytes_ratio_before_external_group_by
GROUP BY باستخدامها. وعند بلوغها،
تُستخدَم الذاكرة الخارجية في التجميع.
على سبيل المثال، إذا ضُبطت على
0.6، فسيسمح
GROUP BY باستخدام 60% من الذاكرة المتاحة
(لـ server/user/merges) في بداية التنفيذ، وبعد ذلك سيبدأ
باستخدام التجميع الخارجي.
هي نسبة الذاكرة المتاحة المسموح باستخدامها لـ
max_bytes_ratio_before_external_join
JOIN. وعند بلوغها، سيُحوَّل hash join إلى grace hash join لكتابة بيانات الجانب الأيمن إلى القرص.
على سبيل المثال، إذا ضُبطت على
0.6، فسيسمح
JOIN باستخدام
60% من الذاكرة المتاحة (للخادم/المستخدم/عمليات الدمج) لجدول تجزئة للجانب الأيمن في بداية التنفيذ؛ وبعد ذلك تبدأ الكتابة إلى القرص.
إذا جرى تعيين كلٍّ من
max_bytes_before_external_join و
max_bytes_ratio_before_external_join، فستُستخدم عتبة النتيجة الأصغر. وإذا كانت النسبة
0، فلن يُطبَّق إلا الإعداد المطلق.
لا يكون له تأثير إلا عندما تكون
join_algorithm هي
hash أو
parallel_hash أو
default أو
auto ويكون قد جرى تهيئة مسار بيانات مؤقت.
النسبة من الذاكرة المتاحة المسموح باستخدامها لعملية
max_bytes_ratio_before_external_sort
ORDER BY. وعند بلوغ هذا الحد، يُستخدم الفرز الخارجي.
على سبيل المثال، إذا ضُبطت على
0.6، فسيسمح
ORDER BY باستخدام
60% من الذاكرة المتاحة (للـ server/user/merges) في بداية التنفيذ، وبعد ذلك سيبدأ باستخدام الفرز الخارجي.
لاحظ أن
max_bytes_before_external_sort يظل معمولًا به، ولن تتم الكتابة إلى القرص إلا إذا كانت كتلة الفرز أكبر من
max_bytes_before_external_sort.
الحد الأقصى لعدد البايتات (من بيانات غير مضغوطة) التي يمكن قراءتها من جدول عند تنفيذ استعلام. يُتحقَّق من هذا القيد لكل جزء بيانات مُعالَج، ولا يُطبَّق إلا على أعمق تعبير جدول، وعند القراءة من خادم بعيد، لا يُتحقَّق منه إلا على الخادم البعيد.
max_bytes_to_read
الحد الأقصى لعدد البايتات (من البيانات غير المضغوطة) التي يمكن قراءتها من جدول محلي على عقدة طرفية عند تنفيذ استعلام موزع. ومع أن الاستعلامات الموزعة قد تُصدر عدة استعلامات فرعية لكل shard (طرفية)، فلن يُفحص هذا الحد إلا في مرحلة القراءة على العقد الطرفية، وسيُتجاهل في مرحلة دمج النتائج على العقدة الجذرية. على سبيل المثال، إذا كان العنقود يتكوّن من 2 shard وكان كل shard يحتوي على جدول فيه 100 بايت من البيانات، فإن استعلامًا موزعًا يُفترض أن يقرأ جميع البيانات من كلا الجدولين مع الإعداد
max_bytes_to_read_leaf
max_bytes_to_read=150 سيفشل لأن الإجمالي
سيبلغ 200 بايت. أما الاستعلام مع
max_bytes_to_read_leaf=150 فسينجح لأن
العقد الطرفية لن تقرأ أكثر من 100 بايت.
يُفحص هذا القيد لكل جزء من البيانات تتم معالجته.
هذا الإعداد غير مستقر مع
prefer_localhost_replica=1.
الحد الأقصى لعدد البايتات قبل الفرز. إذا تطلّبت عملية ORDER BY معالجة كمية من البايتات غير المضغوطة تتجاوز المقدار المحدد، فسيُحدَّد السلوك وفقًا لـ
max_bytes_to_sort
sort_overflow_mode، والذي يُضبط افتراضيًا على
throw.
الحد الأقصى لعدد البايتات (بيانات غير مضغوطة) التي يمكن تمريرها إلى خادم بعيد أو حفظها في جدول مؤقت عند تنفيذ عبارة GLOBAL IN/JOIN.