يتحكم في تحميل القاموس عند تحديده في عبارة
dictionary_lazy_load
SETTINGS ضمن
CREATE DICTIONARY: تؤجّل القيمة
1 التحميل حتى أول استخدام، وتحمّل القيمة
0 القاموس عند إنشائه، بينما تتبع القيمة
'auto' إعداد الخادم
dictionaries_lazy_load. ولا يكون لهذا أي تأثير عند تعيينه على مستوى الجلسة أو الاستعلام.
ينفّذ مسار معالجة لقراءة مصدر القاموس عبر عدة خيوط تنفيذ. وهو مدعوم فقط في القواميس ذات مصدر CLICKHOUSE المحلي.
dictionary_use_async_executor
التحقق من نوع المفتاح الأساسي للقواميس. افتراضيًا، سيُحوَّل نوع المعرّف في التخطيطات البسيطة ضمنيًا إلى UInt64.