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هذه الإعدادات متوفرة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الكود المصدري.

dictionary_lazy_load

يتحكم في تحميل القاموس عند تحديده في عبارة SETTINGS ضمن CREATE DICTIONARY: تؤجّل القيمة 1 التحميل حتى أول استخدام، وتحمّل القيمة 0 القاموس عند إنشائه، بينما تتبع القيمة 'auto' إعداد الخادم dictionaries_lazy_load. ولا يكون لهذا أي تأثير عند تعيينه على مستوى الجلسة أو الاستعلام.

dictionary_use_async_executor

ينفّذ مسار معالجة لقراءة مصدر القاموس عبر عدة خيوط تنفيذ. وهو مدعوم فقط في القواميس ذات مصدر CLICKHOUSE المحلي.

dictionary_validate_primary_key_type

التحقق من نوع المفتاح الأساسي للقواميس. افتراضيًا، سيُحوَّل نوع المعرّف في التخطيطات البسيطة ضمنيًا إلى UInt64.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦