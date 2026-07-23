يسمح باختيار الأحداث ذات القيمة الصفرية من
system_events_show_zero_values
system.events.
تتطلب بعض أنظمة المراقبة تمرير جميع قيم المقاييس إليها عند كل نقطة تحقق، حتى إذا كانت قيمة المقياس صفراً.
القيم الممكنة:
- 0 — معطّل.
- 1 — ممكّن.
النتيجة
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
استعلام
Ok.
النتيجة
SET system_events_show_zero_values = 1;
SELECT * FROM system.events WHERE event='QueryMemoryLimitExceeded';
┌─event────────────────────┬─value─┬─description───────────────────────────────────────────┐
│ QueryMemoryLimitExceeded │ 0 │ Number of times when memory limit exceeded for query. │
└──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
يتحكم في ما إذا كانت بيانات المُدرَّج التكراري ذات القيمة الصفرية تُكتَب في العمود المتداخل
system_metric_log_show_zero_values_in_histograms
histograms ضمن
system.metric_log.
بشكل افتراضي، يتم تخطي المُدرَّجات التكرارية التي يكون فيها إجمالي
count للمشاهدات صفراً، وداخل كل مُدرَّج تكراري مُخرَج، تُحذَف أيضاً إدخالات الفئات التي لا تحتوي على أي مشاهدات من خريطة
histogram. فعّل هذا الخيار لكتابة كل مُدرَّج تكراري وكل فئة بغض النظر عن قيمة
count — وهذا مفيد لأنظمة المراقبة التي تتطلب ظهور كل Metric عند كل نقطة تحقق.
القيم الممكنة:
- 0 — مُعطّل. لا يتم إخراج المُدرَّجات التكرارية التي فيها
count = 0؛ وتقتصر المُدرَّجات التكرارية المُخرَجة على الفئات التي استقبلت مشاهدة واحدة على الأقل.
- 1 — مُمكّن. تتم كتابة جميع المُدرَّجات التكرارية، ويظهر كل حدّ فئة في
histogram.