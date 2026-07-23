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هذه الإعدادات متوفرة في system.settings، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

system_events_show_zero_values

يسمح باختيار الأحداث ذات القيمة الصفرية من system.events. تتطلب بعض أنظمة المراقبة تمرير جميع قيم المقاييس إليها عند كل نقطة تحقق، حتى إذا كانت قيمة المقياس صفراً. القيم الممكنة:
  • 0 — معطّل.
  • 1 — ممكّن.
أمثلة استعلام
النتيجة
استعلام
النتيجة

system_metric_log_show_zero_values_in_histograms

يتحكم في ما إذا كانت بيانات المُدرَّج التكراري ذات القيمة الصفرية تُكتَب في العمود المتداخل histograms ضمن system.metric_log. بشكل افتراضي، يتم تخطي المُدرَّجات التكرارية التي يكون فيها إجمالي count للمشاهدات صفراً، وداخل كل مُدرَّج تكراري مُخرَج، تُحذَف أيضاً إدخالات الفئات التي لا تحتوي على أي مشاهدات من خريطة histogram. فعّل هذا الخيار لكتابة كل مُدرَّج تكراري وكل فئة بغض النظر عن قيمة count — وهذا مفيد لأنظمة المراقبة التي تتطلب ظهور كل Metric عند كل نقطة تحقق. القيم الممكنة:
  • 0 — مُعطّل. لا يتم إخراج المُدرَّجات التكرارية التي فيها count = 0؛ وتقتصر المُدرَّجات التكرارية المُخرَجة على الفئات التي استقبلت مشاهدة واحدة على الأقل.
  • 1 — مُمكّن. تتم كتابة جميع المُدرَّجات التكرارية، ويظهر كل حدّ فئة في histogram.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦