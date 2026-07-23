هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، ويجري توليدها تلقائيًا من الشفرة المصدرية

يسمح باختيار الأحداث ذات القيمة الصفرية من system.events

تتطلب بعض أنظمة المراقبة تمرير جميع قيم المقاييس إليها عند كل نقطة تحقق، حتى إذا كانت قيمة المقياس صفراً.

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — ممكّن.

أمثلة

استعلام

SELECT * FROM system . events WHERE event = 'QueryMemoryLimitExceeded' ;

النتيجة

Ok.

استعلام

SET system_events_show_zero_values = 1 ; SELECT * FROM system . events WHERE event = 'QueryMemoryLimitExceeded' ;

النتيجة

┌─event────────────────────┬─value─┬─description───────────────────────────────────────────┐ │ QueryMemoryLimitExceeded │ 0 │ Number of times when memory limit exceeded for query. │ └──────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

يتحكم في ما إذا كانت بيانات المُدرَّج التكراري ذات القيمة الصفرية تُكتَب في العمود المتداخل histograms ضمن system.metric_log .

بشكل افتراضي، يتم تخطي المُدرَّجات التكرارية التي يكون فيها إجمالي count للمشاهدات صفراً، وداخل كل مُدرَّج تكراري مُخرَج، تُحذَف أيضاً إدخالات الفئات التي لا تحتوي على أي مشاهدات من خريطة histogram . فعّل هذا الخيار لكتابة كل مُدرَّج تكراري وكل فئة بغض النظر عن قيمة count — وهذا مفيد لأنظمة المراقبة التي تتطلب ظهور كل Metric عند كل نقطة تحقق.

القيم الممكنة: