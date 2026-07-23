Variant(T1, T2, ..., TN) أن كل صف من هذا النوع
يحتوي على قيمة من النوع
T1 أو
T2 أو … أو
TN، أو لا يحتوي على أيٍّ منها (القيمة
NULL).
لا يهم ترتيب الأنواع المتداخلة: Variant(T1, T2) = Variant(T2, T1).
يمكن أن تكون الأنواع المتداخلة أي أنواع باستثناء Nullable(…) و LowCardinality(Nullable(…)) و Variant(…).
لا يُنصح باستخدام أنواع متشابهة كبدائل (على سبيل المثال، أنواع رقمية مختلفة مثل
Variant(UInt32, Int64) أو أنواع تاريخ مختلفة مثل
Variant(Date, DateTime))،
لأن التعامل مع قيم من هذه الأنواع قد يؤدي إلى التباس. افتراضيًا، سيؤدي إنشاء نوع
Variant من هذا النوع إلى حدوث استثناء، لكن يمكن تمكينه باستخدام الإعداد
allow_suspicious_variant_types
استخدام النوع
إنشاء نوع Variant
Variant في تعريف عمود الجدول:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT v FROM test;
باستخدام CAST مع الأعمدة العادية:
┌─v─────────────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ Hello, World! │
│ [1,2,3] │
└───────────────┘
SELECT toTypeName(variant) AS type_name, 'Hello, World!'::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) as variant;
استخدام الدالتين
┌─type_name──────────────────────────────┬─variant───────┐
│ Variant(Array(UInt64), String, UInt64) │ Hello, World! │
└────────────────────────────────────────┴───────────────┘
if/multiIf عندما لا تكون للوسيطات نوعٌ مشترك (يجب تفعيل الإعداد
use_variant_as_common_type لاستخدامهما):
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT if(number % 2, number, range(number)) as variant FROM numbers(5);
┌─variant───┐
│ [] │
│ 1 │
│ [0,1] │
│ 3 │
│ [0,1,2,3] │
└───────────┘
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT multiIf((number % 4) = 0, 42, (number % 4) = 1, [1, 2, 3], (number % 4) = 2, 'Hello, World!', NULL) AS variant FROM numbers(4);
استخدام الدالتين ‘array/map’ إذا لم يكن لعناصر array أو لقيم map نوعٌ مشترك (يجب أن يكون الإعداد
┌─variant───────┐
│ 42 │
│ [1,2,3] │
│ Hello, World! │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┘
use_variant_as_common_type مُمكّنًا لهذا الغرض):
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT array(range(number), number, 'str_' || toString(number)) as array_of_variants FROM numbers(3);
┌─array_of_variants─┐
│ [[],0,'str_0'] │
│ [[0],1,'str_1'] │
│ [[0,1],2,'str_2'] │
└───────────────────┘
SET use_variant_as_common_type = 1;
SELECT map('a', range(number), 'b', number, 'c', 'str_' || toString(number)) as map_of_variants FROM numbers(3);
┌─map_of_variants───────────────┐
│ {'a':[],'b':0,'c':'str_0'} │
│ {'a':[0],'b':1,'c':'str_1'} │
│ {'a':[0,1],'b':2,'c':'str_2'} │
└───────────────────────────────┘
يدعم النوع Variant قراءة نوع متداخل واحد من عمود Variant باستخدام اسم النوع كعمود فرعي. لذلك، إذا كان لديك العمود
قراءة أنواع Variant المتداخلة كأعمدة فرعية
variant Variant(T1, T2, T3)، فيمكنك قراءة عمود فرعي من النوع
T2 باستخدام الصياغة
variant.T2.
وسيكون نوع هذا العمود الفرعي
Nullable(T2) إذا كان
T2 يمكن أن يوجد داخل
Nullable، وإلا فسيكون
T2. وسيكون هذا العمود الفرعي
بنفس حجم عمود Variant الأصلي، وسيحتوي على قيم
NULL (أو قيم فارغة إذا تعذر وجود
T2 داخل
Nullable)
في جميع الصفوف التي لا يكون فيها عمود Variant الأصلي من النوع
T2.
يمكن أيضًا قراءة الأعمدة الفرعية لـ Variant باستخدام الدالة
variantElement(variant_column, type_name).
أمثلة:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT v, v.String, v.UInt64, v.`Array(UInt64)` FROM test;
┌─v─────────────┬─v.String──────┬─v.UInt64─┬─v.Array(UInt64)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────────┘
SELECT toTypeName(v.String), toTypeName(v.UInt64), toTypeName(v.`Array(UInt64)`) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(v.String)─┬─toTypeName(v.UInt64)─┬─toTypeName(v.Array(UInt64))─┐
│ Nullable(String) │ Nullable(UInt64) │ Array(UInt64) │
└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘
SELECT v, variantElement(v, 'String'), variantElement(v, 'UInt64'), variantElement(v, 'Array(UInt64)') FROM test;
لمعرفة نوع Variant المُخزَّن في كل صف، يمكن استخدام الدالة
┌─v─────────────┬─variantElement(v, 'String')─┬─variantElement(v, 'UInt64')─┬─variantElement(v, 'Array(UInt64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ [] │
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└───────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
variantType(variant_column). تُرجع هذه الدالة القيمة
Enum التي تحتوي على اسم نوع Variant لكل صف (أو
'None' إذا كانت قيمة الصف
NULL).
مثال:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String, Array(UInt64))) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('Hello, World!'), ([1, 2, 3]);
SELECT variantType(v) FROM test;
┌─variantType(v)─┐
│ None │
│ UInt64 │
│ String │
│ Array(UInt64) │
└────────────────┘
SELECT toTypeName(variantType(v)) FROM test LIMIT 1;
┌─toTypeName(variantType(v))──────────────────────────────────────────┐
│ Enum8('None' = -1, 'Array(UInt64)' = 0, 'String' = 1, 'UInt64' = 2) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
هناك 4 عمليات تحويل ممكنة يمكن إجراؤها لعمود من النوع
التحويل بين عمود من نوع Variant والأعمدة الأخرى
Variant.
يتم التحويل من
تحويل عمود String إلى عمود Variant
String إلى
Variant عبر تحليل قيمة من النوع
Variant انطلاقًا من القيمة النصية:
SELECT '42'::Variant(String, UInt64) AS variant, variantType(variant) AS variant_type
┌─variant─┬─variant_type─┐
│ 42 │ UInt64 │
└─────────┴──────────────┘
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant─┬─variant_type──┐
│ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└─────────┴───────────────┘
SELECT CAST(map('key1', '42', 'key2', 'true', 'key3', '2020-01-01'), 'Map(String, Variant(UInt64, Bool, Date))') AS map_of_variants, mapApply((k, v) -> (k, variantType(v)), map_of_variants) AS map_of_variant_types
لتعطيل التحليل أثناء التحويل من
┌─map_of_variants─────────────────────────────┬─map_of_variant_types──────────────────────────┐
│ {'key1':42,'key2':true,'key3':'2020-01-01'} │ {'key1':'UInt64','key2':'Bool','key3':'Date'} │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
String إلى
Variant، يمكنك إيقاف الإعداد
cast_string_to_dynamic_use_inference:
SET cast_string_to_variant_use_inference = 0;
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant───┬─variant_type─┐
│ [1, 2, 3] │ String │
└───────────┴──────────────┘
يمكن تحويل عمود عادي من النوع
تحويل عمود عادي إلى عمود Variant
T إلى عمود
Variant يحتوي على هذا النوع:
SELECT toTypeName(variant) AS type_name, [1,2,3]::Array(UInt64)::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) as variant, variantType(variant) as variant_name
ملاحظة: تتم دائمًا عملية التحويل من النوع
┌─type_name──────────────────────────────┬─variant─┬─variant_name──┐
│ Variant(Array(UInt64), String, UInt64) │ [1,2,3] │ Array(UInt64) │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┘
String عبر التحليل، وإذا كنت بحاجة إلى تحويل عمود
String إلى النوع الفرعي
String ضمن
Variant من دون تحليل، فيمكنك القيام بما يلي:
SELECT '[1, 2, 3]'::Variant(String)::Variant(String, Array(UInt64), UInt64) as variant, variantType(variant) as variant_type
┌─variant───┬─variant_type─┐
│ [1, 2, 3] │ String │
└───────────┴──────────────┘
يمكن تحويل عمود
تحويل عمود
تحويل عمود
Variant إلى عمود عادي
Variant إلى عمود عادي. في هذه الحالة، ستُحوَّل جميع قيم
Variant المتداخلة إلى النوع الهدف:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('42.42');
SELECT v::Nullable(Float64) FROM test;
┌─CAST(v, 'Nullable(Float64)')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ 42.42 │
└──────────────────────────────┘
يمكن تحويل عمود
تحويل Variant إلى Variant آخر
Variant إلى عمود
Variant آخر، ولكن فقط إذا كان عمود
Variant الوجهة يتضمن جميع الأنواع المتداخلة الموجودة في
Variant الأصلي:
CREATE TABLE test (v Variant(UInt64, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (NULL), (42), ('String');
SELECT v::Variant(UInt64, String, Array(UInt64)) FROM test;
┌─CAST(v, 'Variant(UInt64, String, Array(UInt64))')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 42 │
│ String │
└───────────────────────────────────────────────────┘
تدعم جميع التنسيقات النصية (TSV وCSV وCustomSeparated وValues وJSONEachRow وغيرها) قراءة النوع
قراءة النوع
قراءة النوع
Variant من البيانات
Variant. وأثناء تحليل البيانات، يحاول ClickHouse إدراج القيمة في النوع الفرعي الأنسب ضمن
Variant.
مثال:
SELECT
v,
variantElement(v, 'String') AS str,
variantElement(v, 'UInt64') AS num,
variantElement(v, 'Float64') AS float,
variantElement(v, 'DateTime') AS date,
variantElement(v, 'Array(UInt64)') AS arr
FROM format(JSONEachRow, 'v Variant(String, UInt64, Float64, DateTime, Array(UInt64))', $$
{"v" : "Hello, World!"},
{"v" : 42},
{"v" : 42.42},
{"v" : "2020-01-01 00:00:00"},
{"v" : [1, 2, 3]}
$$)
┌─v───────────────────┬─str───────────┬──num─┬─float─┬────────────────date─┬─arr─────┐
│ Hello, World! │ Hello, World! │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 42.42 │ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │
│ 2020-01-01 00:00:00 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 2020-01-01 00:00:00 │ [] │
│ [1,2,3] │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ [1,2,3] │
└─────────────────────┴───────────────┴──────┴───────┴─────────────────────┴─────────┘
لا يمكن مقارنة القيم من النوع
مقارنة قيم النوع Variant
Variant إلا بقيم من النوع
Variant نفسه.
بشكل افتراضي، تستخدم عوامل المقارنة التنفيذ الافتراضي لـ Variant،
حيث تُطبَّق المقارنة على كل نوع فرعي على حدة. ويمكن تعطيل ذلك باستخدام الإعداد
use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0
لاستخدام قواعد المقارنة الأصلية لـ Variant الموضحة أدناه. ملاحظة: يستخدم
ORDER BY دائمًا المقارنة الأصلية.
قواعد المقارنة الأصلية لـ Variant:
تُعرَّف نتيجة العامل
< للقيمتين
v1 ذات النوع الأساسي
T1 و
v2 ذات النوع الأساسي
T2 من النوع
Variant(..., T1, ... T2, ...) كما يلي:
- إذا كان
T1 = T2 = T، فستكون النتيجة
v1.T < v2.T(أي ستتم مقارنة القيم الأساسية).
- إذا كان
T1 != T2، فستكون النتيجة
T1 < T2(أي ستتم مقارنة أسماء الأنواع).
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
CREATE TABLE test (v1 Variant(String, UInt64, Array(UInt32)), v2 Variant(String, UInt64, Array(UInt32))) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (42, 42), (42, 43), (42, 'abc'), (42, [1, 2, 3]), (42, []), (42, NULL);
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
SELECT v2, variantType(v2) AS v2_type FROM test ORDER BY v2;
┌─v2──────┬─v2_type───────┐
│ [] │ Array(UInt32) │
│ [1,2,3] │ Array(UInt32) │
│ abc │ String │
│ 42 │ UInt64 │
│ 43 │ UInt64 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ None │
└─────────┴───────────────┘
SET use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0;
SELECT v1, variantType(v1) AS v1_type, v2, variantType(v2) AS v2_type, v1 = v2, v1 < v2, v1 > v2 FROM test;
إذا كنت بحاجة إلى العثور على الصف ذي قيمة
┌─v1─┬─v1_type─┬─v2──────┬─v2_type───────┬─equals(v1, v2)─┬─less(v1, v2)─┬─greater(v1, v2)─┐
│ 42 │ UInt64 │ 42 │ UInt64 │ 1 │ 0 │ 0 │
│ 42 │ UInt64 │ 43 │ UInt64 │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 42 │ UInt64 │ abc │ String │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ [1,2,3] │ Array(UInt32) │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ [] │ Array(UInt32) │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 42 │ UInt64 │ ᴺᵁᴸᴸ │ None │ 0 │ 1 │ 0 │
└────┴─────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Variant محددة، يمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:
- حوّل القيمة إلى نوع
Variantالمقابل:
SET use_variant_default_implementation_for_comparisons = 0;
SELECT * FROM test WHERE v2 == [1,2,3]::Array(UInt32)::Variant(String, UInt64, Array(UInt32));
┌─v1─┬─v2──────┐
│ 42 │ [1,2,3] │
└────┴─────────┘
- قارن العمود الفرعي
Variantبالنوع المطلوب:
SELECT * FROM test WHERE v2.`Array(UInt32)` == [1,2,3] -- or using variantElement(v2, 'Array(UInt32)')
قد يكون من المفيد أحيانًا إجراء فحص إضافي لنوع Variant، لأن الأعمدة الفرعية ذات الأنواع المعقدة مثل
┌─v1─┬─v2──────┐
│ 42 │ [1,2,3] │
└────┴─────────┘
Array/Map/Tuple لا يمكن أن تكون ضمن
Nullable، وستأخذ قيمًا افتراضية بدلًا من
NULL في الصفوف ذات الأنواع المختلفة:
SELECT v2, v2.`Array(UInt32)`, variantType(v2) FROM test WHERE v2.`Array(UInt32)` == [];
┌─v2───┬─v2.Array(UInt32)─┬─variantType(v2)─┐
│ 42 │ [] │ UInt64 │
│ 43 │ [] │ UInt64 │
│ abc │ [] │ String │
│ [] │ [] │ Array(UInt32) │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ [] │ None │
└──────┴──────────────────┴─────────────────┘
SELECT v2, v2.`Array(UInt32)`, variantType(v2) FROM test WHERE variantType(v2) == 'Array(UInt32)' AND v2.`Array(UInt32)` == [];
ملاحظة: تُعَدّ قيم البدائل ذات الأنواع الرقمية المختلفة بدائل مختلفة، ولا تُقارَن ببعضها بعضًا؛ بل تُقارَن أسماء أنواعها بدلًا من ذلك. مثال:
┌─v2─┬─v2.Array(UInt32)─┬─variantType(v2)─┐
│ [] │ [] │ Array(UInt32) │
└────┴──────────────────┴─────────────────┘
SET allow_suspicious_variant_types = 1;
SET allow_suspicious_types_in_order_by = 1;
CREATE TABLE test (v Variant(UInt32, Int64)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO test VALUES (1::UInt32), (1::Int64), (100::UInt32), (100::Int64);
SELECT v, variantType(v) FROM test ORDER by v;
ملاحظة: افتراضيًا، لا يُسمح باستخدام النوع
┌─v───┬─variantType(v)─┐
│ 1 │ Int64 │
│ 100 │ Int64 │
│ 1 │ UInt32 │
│ 100 │ UInt32 │
└─────┴────────────────┘
Variant في مفاتيح
GROUP BY/
ORDER BY. وإذا أردت استخدامه، فضع في اعتبارك قاعدة المقارنة الخاصة به وفعّل الإعدادين
allow_suspicious_types_in_group_by/
allow_suspicious_types_in_order_by.
تدعم جميع دوال
دوال JSONExtract مع النوع Variant
JSONExtract* النوع
Variant:
SELECT JSONExtract('{"a" : [1, 2, 3]}', 'a', 'Variant(UInt32, String, Array(UInt32))') AS variant, variantType(variant) AS variant_type;
┌─variant─┬─variant_type──┐
│ [1,2,3] │ Array(UInt32) │
└─────────┴───────────────┘
SELECT JSONExtract('{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}}', 'obj', 'Map(String, Variant(UInt32, String, Array(UInt32)))') AS map_of_variants, mapApply((k, v) -> (k, variantType(v)), map_of_variants) AS map_of_variant_types
┌─map_of_variants──────────────────┬─map_of_variant_types────────────────────────────┐
│ {'a':42,'b':'Hello','c':[1,2,3]} │ {'a':'UInt32','b':'String','c':'Array(UInt32)'} │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
SELECT JSONExtractKeysAndValues('{"a" : 42, "b" : "Hello", "c" : [1,2,3]}', 'Variant(UInt32, String, Array(UInt32))') AS variants, arrayMap(x -> (x.1, variantType(x.2)), variants) AS variant_types
┌─variants───────────────────────────────┬─variant_types─────────────────────────────────────────┐
│ [('a',42),('b','Hello'),('c',[1,2,3])] │ [('a','UInt32'),('b','String'),('c','Array(UInt32)')] │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
تدعم معظم الدوال في ClickHouse تلقائيًا الوسائط من النوع
الدوال ذات الوسائط من نوع Variant
Variant من خلال التنفيذ الافتراضي لـ Variant.
بدءًا من الإصدار
26.1، عندما تستقبل دالة لا تتعامل صراحةً مع أنواع Variant عمودًا من نوع Variant، فإن ClickHouse:
- يستخرج كل نوع فرعي من عمود Variant
- ينفّذ الدالة بشكل منفصل لكل نوع فرعي
- يدمج النتائج على النحو المناسب استنادًا إلى أنواع النتائج
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test (v Variant(UInt32, String)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (42), ('hello'), (NULL);
SELECT *, toTypeName(v) FROM test WHERE v = 42;
يُطبَّق عامل المقارنة تلقائيًا على كل نوع ضمن Variant على حدة، مما يتيح التصفية على أعمدة Variant. سلوك نوع النتيجة: يعتمد نوع النتيجة على ما تعيده الدالة لكل نوع ضمن Variant:
┌─v──┬─toTypeName(v)───────────┐
│ 42 │ Variant(String, UInt32) │
└────┴─────────────────────────┘
- أنواع نتائج مختلفة:
Variant(T1, T2, ...)
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test2 (v Variant(UInt64, Float64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test2 VALUES (42::UInt64), (42.42);
SELECT v + 1 AS result, toTypeName(result) FROM test2;
┌─result─┬─toTypeName(plus(v, 1))──┐
│ 43 │ Variant(Float64, UInt64) │
│ 43.42 │ Variant(Float64, UInt64) │
└────────┴─────────────────────────┘
- عدم توافق الأنواع:
NULLللأنواع غير المتوافقة ضمن Variant
SET variant_throw_on_type_mismatch = 0;
CREATE TABLE test3 (v Variant(Array(UInt32), UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test3 VALUES ([1,2,3]), (42);
SELECT v + 10 AS result, toTypeName(result) FROM test3;
┌─result─┬─toTypeName(plus(v, 10))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(UInt64) │
│ 52 │ Nullable(UInt64) │
└────────┴─────────────────────────┘
معالجة الأخطاء: عندما يتعذر على دالة معالجة نوع فرعي، لا تُلتقط إلا الأخطاء المرتبطة بالأنواع (ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT, TYPE_MISMATCH, CANNOT_CONVERT_TYPE, NO_COMMON_TYPE)، وتكون النتيجة NULL لتلك الصفوف. أما الأخطاء الأخرى، مثل القسمة على صفر أو نفاد الذاكرة، فتُثار كالمعتاد لتجنّب إخفاء المشكلات الحقيقية بصمت.
يتحكم الإعداد
سلوك عدم تطابق النوع
variant_throw_on_type_mismatch بما يحدث عند تطبيق دالة على عمود
Variant وكان النوع الفعلي المخزَّن في أحد الصفوف غير متوافق مع الدالة:
true(الافتراضي) — إثارة استثناء (
ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT) عند أول صف غير متوافق.
false— إرجاع
NULLللصفوف غير المتوافقة مع الاحتفاظ بالنتيجة للصفوف المتوافقة.
CREATE TABLE test (v Variant(String, UInt64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES ('hello'), (42), ('foo');
-- Default (throw on mismatch): length() does not accept UInt64, so the query throws.
SELECT length(v) FROM test; -- throws ILLEGAL_TYPE_OF_ARGUMENT
-- With throw disabled: incompatible rows return NULL.
SET variant_throw_on_type_mismatch = false;
SELECT v, length(v) FROM test ORDER BY v::String NULLS LAST;
┌─v─────┬─length(v)─┐
│ foo │ 3 │
│ hello │ 5 │
│ 42 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────┴───────────┘