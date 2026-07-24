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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر.

enable_join_fixed_hash_table_conversion

تمكين تحويل جدول التجزئة إلى مصفوفة مسطحة في عمليات الربط عندما يكون المفتاح عددًا صحيحًا واحدًا ضمن نطاق قيم صغير.

enable_join_runtime_filters

صفِّ الجانب الأيسر باستخدام مجموعة مفاتيح JOIN التي جُمعت من الجانب الأيمن وقت التشغيل.

enable_join_runtime_filters_index_analysis

شغّل تمريرةً ثانية من تحليل الفهارس (عبر use_skip_indexes_on_data_read) بهدف استبعاد granules على الجانب الأيسر من الربط.

enable_join_transitive_predicates

استنتج شروط ربط التساوي المتعدية من شروط الربط الحالية. على سبيل المثال، عند وجود A.x = B.x و B.x = C.x، يُضاف شرط اصطناعي A.x = C.x حتى يتمكن مُحسِّن ترتيب الربط من النظر في خطط مباشرة من نوع (A JOIN C).
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦