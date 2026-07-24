هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

تمكين تحويل جدول التجزئة إلى مصفوفة مسطحة في عمليات الربط عندما يكون المفتاح عددًا صحيحًا واحدًا ضمن نطاق قيم صغير.

صفِّ الجانب الأيسر باستخدام مجموعة مفاتيح JOIN التي جُمعت من الجانب الأيمن وقت التشغيل.

شغّل تمريرةً ثانية من تحليل الفهارس (عبر use_skip_indexes_on_data_read) بهدف استبعاد granules على الجانب الأيسر من الربط.