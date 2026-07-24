تمكين تحويل جدول التجزئة إلى مصفوفة مسطحة في عمليات الربط عندما يكون المفتاح عددًا صحيحًا واحدًا ضمن نطاق قيم صغير.
enable_join_fixed_hash_table_conversion
صفِّ الجانب الأيسر باستخدام مجموعة مفاتيح JOIN التي جُمعت من الجانب الأيمن وقت التشغيل.
enable_join_runtime_filters
شغّل تمريرةً ثانية من تحليل الفهارس (عبر use_skip_indexes_on_data_read) بهدف استبعاد granules على الجانب الأيسر من الربط.
enable_join_runtime_filters_index_analysis
استنتج شروط ربط التساوي المتعدية من شروط الربط الحالية. على سبيل المثال، عند وجود
enable_join_transitive_predicates
A.x = B.x و
B.x = C.x، يُضاف شرط اصطناعي
A.x = C.x
حتى يتمكن مُحسِّن ترتيب الربط من النظر في خطط مباشرة من نوع (A JOIN C).