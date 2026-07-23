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هذه الإعدادات متوفرة في system.settings، وقد تم توليدها تلقائيًا من ملف المصدر.

allow_nondeterministic_mutations

إعداد على مستوى المستخدم يتيح تنفيذ عمليات mutations على الجداول المُكرَّرة باستخدام دوال غير حتمية مثل dictGet. وبما أن القواميس قد تكون، على سبيل المثال، غير متزامنة بين العقد، فإن عمليات mutations التي تستمد منها قيَمًا تكون محظورة افتراضيًا على الجداول المُكرَّرة. ويتيح تفعيل هذا الإعداد هذا السلوك، ويجعل المستخدم مسؤولًا عن التأكد من أن البيانات المستخدمة متزامنة عبر جميع العقد. مثال

allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards

يسمح باستخدام الدوال غير الحتمية (مثل rand أو dictGet، إذ إن الأخيرة لها بعض التحفظات المتعلقة بالتحديثات) في مفتاح التجزئة. القيم الممكنة:
  • 0 — غير مسموح به.
  • 1 — مسموح به.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦