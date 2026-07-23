هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وقد تم توليدها تلقائيًا من ملف المصدر

إعداد على مستوى المستخدم يتيح تنفيذ عمليات mutations على الجداول المُكرَّرة باستخدام دوال غير حتمية مثل dictGet .

وبما أن القواميس قد تكون، على سبيل المثال، غير متزامنة بين العقد، فإن عمليات mutations التي تستمد منها قيَمًا تكون محظورة افتراضيًا على الجداول المُكرَّرة. ويتيح تفعيل هذا الإعداد هذا السلوك، ويجعل المستخدم مسؤولًا عن التأكد من أن البيانات المستخدمة متزامنة عبر جميع العقد.

مثال

< profiles > < default > < allow_nondeterministic_mutations > 1 </ allow_nondeterministic_mutations > <!-- ... --> </ default > <!-- ... --> </ profiles >

يسمح باستخدام الدوال غير الحتمية (مثل rand أو dictGet ، إذ إن الأخيرة لها بعض التحفظات المتعلقة بالتحديثات) في مفتاح التجزئة.

القيم الممكنة: