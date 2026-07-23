إعداد على مستوى المستخدم يتيح تنفيذ عمليات mutations على الجداول المُكرَّرة باستخدام دوال غير حتمية مثل
allow_nondeterministic_mutations
dictGet.
وبما أن القواميس قد تكون، على سبيل المثال، غير متزامنة بين العقد، فإن عمليات mutations التي تستمد منها قيَمًا تكون محظورة افتراضيًا على الجداول المُكرَّرة. ويتيح تفعيل هذا الإعداد هذا السلوك، ويجعل المستخدم مسؤولًا عن التأكد من أن البيانات المستخدمة متزامنة عبر جميع العقد.
مثال
<profiles>
<default>
<allow_nondeterministic_mutations>1</allow_nondeterministic_mutations>
<!-- ... -->
</default>
<!-- ... -->
</profiles>
يسمح باستخدام الدوال غير الحتمية (مثل
allow_nondeterministic_optimize_skip_unused_shards
rand أو
dictGet، إذ إن الأخيرة لها بعض التحفظات المتعلقة بالتحديثات) في مفتاح التجزئة.
القيم الممكنة:
- 0 — غير مسموح به.
- 1 — مسموح به.