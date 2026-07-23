هذه الإعدادات متوفرة في system.settings ، وقد أُنشئت تلقائيًا من المصدر

السماح بتنفيذ استعلام SELECT مباشر على محركات Kafka وRabbitMQ وFileLog وRedis Streams وS3Queue وAzureQueue وNATS. إذا كانت هناك عروض مادية مرفقة، فلن يُسمح باستعلام SELECT حتى إذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا. إذا لم تكن هناك عروض مادية مرفقة، فإن تمكين هذا الإعداد يتيح قراءة البيانات. انتبه إلى أن البيانات المقروءة تُزال عادةً من قائمة الانتظار. ولتجنّب إزالة البيانات المقروءة، ينبغي ضبط إعدادات المحرك ذات الصلة بشكل صحيح.

عندما يقرأ محرك شبيه بالتدفق من عدة قوائم انتظار، يجب على المستخدم اختيار قائمة انتظار واحدة لإدراج البيانات فيها عند الكتابة. يُستخدم ذلك مع Redis Streams وNATS.