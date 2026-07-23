يتيح اختيار محلّل للتمثيل النصي للتاريخ والوقت عند التحويل من String. القيم الممكنة:
cast_string_to_date_time_mode
-
'best_effort'— يفعّل التحليل الموسّع. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي
YYYY-MM-DD HH:MM:SSوجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق ISO 8601. على سبيل المثال،
'2018-06-08T01:02:03.000Z'.
-
'best_effort_us'— مشابه لـ
best_effort(راجع الفرق في parseDateTimeBestEffortUS
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'basic'— يستخدم المحلّل الأساسي. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي
YYYY-MM-DD HH:MM:SSأو
YYYY-MM-DDفقط. على سبيل المثال،
2019-08-20 10:18:56أو
2019-08-20.
استخدم استدلال الأنواع عند التحويل من String إلى Dynamic
cast_string_to_dynamic_use_inference
استخدم استدلال الأنواع أثناء التحويل من String إلى Variant.