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هذه الإعدادات متاحة في system.settings، وتُولَّد تلقائيًا من الشفرة المصدرية.

cast_string_to_date_time_mode

يتيح اختيار محلّل للتمثيل النصي للتاريخ والوقت عند التحويل من String. القيم الممكنة:
  • 'best_effort' — يفعّل التحليل الموسّع. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي YYYY-MM-DD HH:MM:SS وجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق ISO 8601. على سبيل المثال، '2018-06-08T01:02:03.000Z'.
  • 'best_effort_us' — مشابه لـ best_effort (راجع الفرق في parseDateTimeBestEffortUS
  • 'basic' — يستخدم المحلّل الأساسي. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي YYYY-MM-DD HH:MM:SS أو YYYY-MM-DD فقط. على سبيل المثال، 2019-08-20 10:18:56 أو 2019-08-20.
راجع أيضًا:

cast_string_to_dynamic_use_inference

استخدم استدلال الأنواع عند التحويل من String إلى Dynamic

cast_string_to_variant_use_inference

استخدم استدلال الأنواع أثناء التحويل من String إلى Variant.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦