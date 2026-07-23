إعدادات جلسة ClickHouse ضمن المجموعة المُنشأة cast_string_*.

يتيح اختيار محلّل للتمثيل النصي للتاريخ والوقت عند التحويل من String.

القيم الممكنة:

'best_effort' — يفعّل التحليل الموسّع. YYYY-MM-DD HH:MM:SS وجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق '2018-06-08T01:02:03.000Z' . يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسيوجميع تنسيقات التاريخ والوقت وفق ISO 8601 . على سبيل المثال،

'best_effort_us' — مشابه لـ best_effort (راجع الفرق في — مشابه لـ(راجع الفرق في parseDateTimeBestEffortUS

'basic' — يستخدم المحلّل الأساسي. يمكن لـ ClickHouse تحليل التنسيق الأساسي YYYY-MM-DD HH:MM:SS أو YYYY-MM-DD فقط. على سبيل المثال، 2019-08-20 10:18:56 أو 2019-08-20 .

راجع أيضًا:

استخدم استدلال الأنواع عند التحويل من String إلى Dynamic

استخدم استدلال الأنواع أثناء التحويل من String إلى Variant.