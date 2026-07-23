تحقّق من كل كائن تم رفعه إلى S3 باستخدام طلب head للتأكد من نجاح عملية الرفع
s3_check_objects_after_upload
مهلة الاتصال بالمضيف لأقراص S3.
s3_connect_timeout_ms
يُمكّن أو يعطّل إنشاء ملف جديد مع كل عملية إدراج في جداول محرك S3. وإذا كان مفعّلًا، فسيُنشأ كائن S3 جديد بالمفتاح نفسه مع كل عملية إدراج، وفق نمط مشابه لما يلي: في البداية:
s3_create_new_file_on_insert
data.Parquet.gz ->
data.1.Parquet.gz ->
data.2.Parquet.gz، وهكذا.
القيم الممكنة:
- 0 — ينشئ استعلام
INSERTملفًا جديدًا، أو يفشل إذا كان الملف موجودًا ولم يتم تعيين
s3_truncate_on_insert.
- 1 — ينشئ استعلام
INSERTملفًا جديدًا مع كل عملية إدراج باستخدام لاحقة (بدءًا من الملف الثاني) إذا لم يتم تعيين
s3_truncate_on_insert.
لا تحسب checksum عند إرسال ملف إلى S3. يسرّع ذلك عمليات الكتابة من خلال تجنّب تمريرات المعالجة المفرطة على الملف. ويُعد هذا آمنًا في معظم الحالات، لأن بيانات جداول MergeTree تتحقق سلامتها باستخدام checksum من قِبل ClickHouse على أي حال، وعند الوصول إلى S3 عبر HTTPS، توفّر طبقة TLS بالفعل سلامة البيانات أثناء نقلها عبر الشبكة. ومع ذلك، فإن استخدام checksums إضافية على S3 يوفّر حماية متعددة الطبقات.
s3_disable_checksum
تجاهل عدم وجود الملف عند قراءة مفاتيح معيّنة. القيم الممكنة:
s3_ignore_file_doesnt_exist
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة.
- 0 — يطلق
SELECTاستثناءً.
الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن إرجاعها في دفعة واحدة عبر طلب ListObject
s3_list_object_keys_size
الحد الأدنى لحجم الجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى S3.
s3_min_upload_part_size
الحد الأقصى لعدد قيم
s3_path_filter_limit
_path التي يمكن استخراجها من عوامل تصفية الاستعلام لاستخدامها في اجتياز الملفات
بدلاً من إدراجها باستخدام
glob. وتعني القيمة 0 أنه معطّل.
مهلة خمول لإرسال البيانات واستقبالها من/إلى S3. تفشل العملية إذا ظل استدعاء واحد للقراءة أو الكتابة عبر TCP محجوبًا لهذه المدة.
s3_request_timeout_ms
يُفعّل أو يعطّل تخطي الملفات الفارغة في الجداول التي تستخدم محرك S3. القيم الممكنة:
s3_skip_empty_files
- 0 — يُطلق
SELECTاستثناءً إذا لم يكن الملف الفارغ متوافقًا مع التنسيق المطلوب.
- 1 — يعيد
SELECTنتيجة فارغة للملف الفارغ.
عند ضبطه على
s3_slow_all_threads_after_network_error
true، يتم إبطاء جميع سلاسل التنفيذ التي تنفّذ طلبات S3 إلى نقطة نهاية النسخة الاحتياطية نفسها
بعد أن يواجه أي طلب S3 واحد خطأ شبكة قابلاً لإعادة المحاولة، مثل مهلة socket.
وعند ضبطه على
false، تتعامل كل سلسلة تنفيذ مع backoff لطلب S3 بشكل مستقل عن سلاسل التنفيذ الأخرى.
الحجم المحدد بدقة للجزء المطلوب رفعه أثناء الرفع متعدد الأجزاء إلى S3 (بعض التطبيقات لا تدعم الأجزاء ذات الأحجام المتغيرة).
s3_strict_upload_part_size
إرجاع خطأ عندما لا يتمكن طلب ListObjects من مطابقة أي ملفات
s3_throw_on_zero_files_match
يُفعّل أو يعطّل إجراء truncate قبل عمليات الإدراج في جداول محرك S3. وإذا كان معطّلًا، فسيُطرَح استثناء عند محاولة الإدراج إذا كان كائن S3 موجودًا مسبقًا. القيم الممكنة:
s3_truncate_on_insert
- 0 — ينشئ استعلام
INSERTملفًا جديدًا، أو يفشل إذا كان الملف موجودًا ولم يتم تعيين s3_create_new_file_on_insert.
- 1 — يستبدل استعلام
INSERTالمحتوى الحالي للملف بالبيانات الجديدة.
يفرض نمط نقطة نهاية S3. القيم الممكنة: auto, virtual_hosted, path.
s3_uri_style
عند ضبطه على
s3_use_adaptive_timeouts
true، تُنفَّذ المحاولتان الأوليان لجميع طلبات S3 باستخدام مهلات إرسال واستقبال منخفضة.
عند ضبطه على
false، تُنفَّذ جميع المحاولات باستخدام المهلات نفسها.