هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

حجم أجزاء الملف التي ستُخزَّن في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم، بالبايت. ستُقرَّب جميع عمليات القراءة التي تمر عبر ذاكرة التخزين المؤقت إلى أقرب مضاعف لهذا الحجم.

يمكن ضبط هذا الإعداد على مستوى كل استعلام، لكن لا يمكن إعادة استخدام إدخالات ذاكرة التخزين المؤقت ذات أحجام الكتل المختلفة. ويؤدي تغيير هذا الإعداد فعليًا إلى إبطال الإدخالات الموجودة حاليًا في ذاكرة التخزين المؤقت.

تكون القيمة الأكبر، مثل 1 MiB، مناسبة للاستعلامات عالية الإنتاجية، بينما تكون القيمة الأصغر، مثل 64 KiB، مناسبة للاستعلامات النقطية منخفضة الكمون.

قد تُبطِل ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم بعض الصفحات عشوائيًا من حين لآخر. هذا مخصص للاختبار.

عند حدوث إخفاق في ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم، يُقرأ هذا العدد من الكتل المتتالية دفعةً واحدة من التخزين الأساسي إذا لم تكن موجودة أيضًا في ذاكرة التخزين المؤقت. ويبلغ حجم كل كتلة page_cache_block_size بايت.

تكون القيمة الأعلى مناسبةً للاستعلامات عالية الإنتاجية، بينما تعمل الاستعلامات النقطية منخفضة الكمون بشكل أفضل من دون القراءة الاستباقية.

عندما يعبّئ readBigAt ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم، تُدمَج حالات الإخفاق المتتالية في ذاكرة التخزين المؤقت في قراءة واحدة من التخزين الأساسي. يحدّد هذا الإعداد حجم القراءة المدمجة الواحدة بالبايت؛ وتُقسَّم سلاسل الإخفاق الأطول إلى عدة قراءات. ويحدّ ذلك من الاستخدام العابر للذاكرة في المخزن المؤقت المؤقت أثناء القراءات الباردة المتوازية.

تؤدي القيمة الأعلى إلى تقليل عدد طلبات HTTP لعمليات الفحص البارد على التخزين الكائني؛ بينما تقلّل القيمة الأقل ذروة الاستخدام العابر للذاكرة.