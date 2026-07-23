إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، فسيُسمح باستخدام الأعمدة المُجسَّدة في عمليات INSERT.

يُفعّل أو يعطّل إزالة التكرار للكتل لأمر INSERT (في جداول Replicated*).

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

1 — مفعّل.

INSERT (راجع افتراضيًا، تُزال تكرارات الكتل المُدرجة في الجداول المكررة بواسطة تعليمة(راجع تكرار البيانات ). وبالنسبة إلى الجداول المكررة، تُزال افتراضيًا تكرارات أحدث 100 كتلة فقط لكل partition (راجع replicated_deduplication_window replicated_deduplication_window_seconds ). أما الجداول غير المكررة، فراجع non_replicated_deduplication_window

يتيح هذا الإعداد للمستخدم تحديد آلية إزالة التكرار الخاصة به في MergeTree/ReplicatedMergeTree. فعلى سبيل المثال، من خلال تقديم قيمة unique لهذا الإعداد في كل تعليمة INSERT، يمكن للمستخدم تجنّب إزالة تكرار البيانات inserted نفسها.

القيم الممكنة:

أي String

يُستخدم insert_deduplication_token في إزالة التكرار فقط عندما لا تكون قيمته فارغة.

بالنسبة إلى الجداول المكررة، افتراضيًا لا تتم إزالة التكرار إلا لأحدث 100 عملية inserts لكل partition (راجع replicated_deduplication_window replicated_deduplication_window_seconds ). أما الجداول غير المكررة، فراجع non_replicated_deduplication_window

يتم تتبّع insert_deduplication_token لكل partition، لذا يمكن لعدة partitions مكتوبة بعملية insert واحدة أن تحمل token نفسه. ومن دون token، يُحتسب checksum الافتراضي للمحتوى على مستوى block inserted بالكامل، لذلك لا تُزال تكرارات عملية insert إلا عندما تتطابق بياناتها بالكامل مع insert سابقة (retry)، وليس عندما تتطابق rows الخاصة بـ partition واحدة فقط مصادفةً مع insert مختلفة.

مثال:

CREATE TABLE test_table ( A Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY A SETTINGS non_replicated_deduplication_window = 100 ; INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' VALUES ( 1 ); -- the next insert won't be deduplicated because insert_deduplication_token is different INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test1' VALUES ( 1 ); -- the next insert will be deduplicated because insert_deduplication_token -- is the same as one of the previous INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' VALUES ( 2 ); SELECT * FROM test_table ┌─A─┐ │ 1 │ └───┘ ┌─A─┐ │ 1 │ └───┘

NULL يؤدي إلى حدوث استثناء. أما إذا كان نوع العمود Nullable، فتُدرج قيم NULL كما هي بغضّ النظر عن هذا الإعداد. يتيح إدراج القيم الافتراضية بدلًا من NULL في الأعمدة ذات نوع البيانات غير Nullable ، أو يعطّله. إذا كان نوع العمود غير Nullable وكان هذا الإعداد معطّلًا، فإن إدراجيؤدي إلى حدوث استثناء. أما إذا كان نوع العمود Nullable، فتُدرج قيمكما هي بغضّ النظر عن هذا الإعداد.

SELECT يمكن ربطها بعبارة UNION ALL . ينطبق هذا الإعداد على استعلامات INSERT … SELECT . لاحظ أن الاستعلامات الفرعيةيمكن ربطها بعبارة

القيم الممكنة:

0 — يؤدي إدراج NULL في عمود غير Nullable إلى حدوث استثناء.

في عمود غير Nullable إلى حدوث استثناء. 1 — تُدرج القيمة الافتراضية للعمود بدلًا من NULL .

0 ، فإنها تحدد الشظية من جدول إذا لم تكن القيمة، فإنها تحدد الشظية من جدول Distributed التي ستُدرج فيها البيانات بشكل متزامن.

إذا كانت قيمة insert_shard_id غير صحيحة، فسيطرح الخادم استثناءً.

لمعرفة عدد الشظايا في requested_cluster ، يمكنك التحقق من إعدادات الخادم أو استخدام هذا الاستعلام:

SELECT uniq(shard_num) FROM system . clusters WHERE cluster = 'requested_cluster' ;

القيم الممكنة:

0 — معطّل.

أي رقم من 1 إلى shards_num للجدول Distributed المقابل.

مثال

الاستعلام:

CREATE TABLE x AS system . numbers ENGINE = MergeTree ORDER BY number ; CREATE TABLE x_dist AS x ENGINE = Distributed ( 'test_cluster_two_shards_localhost' , currentDatabase(), x); INSERT INTO x_dist SELECT * FROM numbers( 5 ) SETTINGS insert_shard_id = 1 ; SELECT * FROM x_dist ORDER BY number ASC ;

النتيجة: