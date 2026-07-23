إعدادات الجلسة في ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة max_memory_usage_*.

هذه الإعدادات متاحة في system.settings ، وهي مُولَّدة تلقائيًا من المصدر

القيمة الافتراضية في Cloud: تعتمد على مقدار RAM في النسخة المتماثلة.

الحد الأقصى لذاكرة RAM التي يمكن استخدامها لتشغيل استعلام على خادم واحد. وتعني القيمة 0 عدم وجود حد.

لا يراعي هذا الإعداد مقدار الذاكرة المتاحة أو إجمالي الذاكرة في الجهاز. وينطبق هذا القيد على استعلام واحد ضمن خادم واحد.

يمكنك استخدام SHOW PROCESSLIST لرؤية استهلاك الذاكرة الحالي لكل استعلام. كما يُتتبَّع ذروة استهلاك الذاكرة لكل استعلام وتُكتب في السجل.

لا يتم تتبّع استخدام الذاكرة بالكامل لحالات الدوال التجميعية التالية من الوسيطات String و Array :

min

max

any

anyLast

argMin

argMax

الحد الأقصى لذاكرة RAM التي يمكن استخدامها لتشغيل استعلامات المستخدم على خادم واحد. ويعني الصفر عدم وجود حد.

بشكل افتراضي، لا يكون هذا المقدار مقيّدًا ( max_memory_usage_for_user = 0 ).

على سبيل المثال، إذا أردت ضبط max_memory_usage_for_user على 1000 بايت لمستخدم اسمه clickhouse_read ، فيمكنك استخدام العبارة

ALTER USER clickhouse_read SETTINGS max_memory_usage_for_user = 1000 ;

يمكنك التحقق من نجاح ذلك بتسجيل الخروج من العميل، ثم تسجيل الدخول مجددًا، ثم استخدام الدالة getSetting :