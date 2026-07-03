يوجد نوعان من المحلِّلات في ClickHouse:
تحليل الاستعلام
- محلِّل SQL كامل (محلِّل تنازلي تكراري).
- محلِّل تنسيق البيانات (محلِّل تدفّق سريع).
INSERT، إذ يستخدم هذا الاستعلام كلا المحلِّلين.
لنستعرض الاستعلام أدناه:
كما ذُكر سابقًا، يستخدم استعلام
INSERT INTO t VALUES (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def')
INSERT كلا المحلّلين.
يُحلَّل الجزء
INSERT INTO t VALUES بواسطة المحلّل الكامل،
وتُحلَّل البيانات
(1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') بواسطة محلّل تنسيق البيانات، أو محلّل التدفق السريع.
يمكن أن تكون البيانات بأي تنسيق. وعند استلام استعلام، لا يحتسب الخادم في RAM أكثر من max_query_size بايت من الطلب (افتراضيًا، 1 MB)، ويُحلَّل الباقي كتدفق. وذلك لتجنّب المشكلات المرتبطة باستعلامات
تشغيل المحلّل الكامل
تشغيل المحلّل الكامل
يمكنك أيضًا تشغيل المحلّل الكامل للبيانات باستخدام الإعداد
input_format_values_interpret_expressions.عندما تكون قيمة الإعداد المذكور أعلاه
1،
يحاول ClickHouse أولًا تحليل القيم باستخدام محلّل التدفق السريع.
وإذا أخفق ذلك، يحاول ClickHouse استخدام المحلّل الكامل للبيانات، مع التعامل معها كتعبير SQL expression.
INSERT الكبيرة، وهي الطريقة الموصى بها لإدراج بياناتك في ClickHouse.
عند استخدام تنسيق
Values في استعلام
INSERT،
قد يبدو أن البيانات تُحلَّل بالطريقة نفسها كما في التعبيرات ضمن استعلام
SELECT، لكن الأمر ليس كذلك.
فتنسيق
Values أكثر محدوديةً بكثير.
يغطي ما تبقّى من هذا القسم المحلّل الكامل.
لمزيد من المعلومات حول محلّلات التنسيقات، راجع قسم التنسيقات.
المسافات
- يمكن أن يوجد أي عدد من محارف المسافات بين التركيبات النحوية (بما في ذلك في بداية الاستعلام ونهايته).
- تشمل محارف المسافات: المسافة، وعلامة الجدولة، وتغذية السطر، وCR، وتغذية الصفحة.
يدعم ClickHouse التعليقات بنمط SQL وبنمط C:
التعليقات
- تبدأ التعليقات بنمط SQL بـ
--أو
#!أو
#وتستمر حتى نهاية السطر. ويمكن حذف المسافة بعد
--و
#!.
- التعليقات بنمط C:
//(أو أكثر من حرفي
/) متبوعًا بنص حتى نهاية السطر. ولا يُشترط وجود مسافات بعد
/.
- يمكن أن تمتد من
/*إلى
*/في التعليقات متعددة الأسطر. ولا تُشترط المسافات هنا أيضًا.
- يمكن أن تكون التعليقات بنمط C متداخلة.
-
/*
* Compute the number of days between two dates.
* /* Returns NULL if either argument is NULL */
*/
SELECT
dateDiff('day', toDate('2024-01-01'), toDate('2024-12-31')) AS days_in_year, -- 365
dateDiff('day', toDate('2020-01-01'), today()) AS days_since #! since 2020
///////////////////////////////////////////////////////////////////
# TODO: add hour/minute variants
يمكن أن تكون الكلمات المفتاحية في ClickHouse إما حساسة لحالة الأحرف أو غير حساسة لحالة الأحرف، بحسب السياق. تكون الكلمات المفتاحية غير حساسة لحالة الأحرف عندما تتوافق مع:
الكلمات المفتاحية
- معيار SQL. على سبيل المثال،
SELECTو
selectو
SeLeCtكلها صيغ صحيحة.
- طريقة التنفيذ في بعض أنظمة إدارة قواعد البيانات الشائعة (MySQL أو Postgres). على سبيل المثال،
DateTimeهو نفسه
datetime.
وعلى خلاف SQL القياسي، فإن جميع الكلمات المفتاحية الأخرى (بما في ذلك أسماء الدوال) حساسة لحالة الأحرف. إضافةً إلى ذلك، الكلمات المفتاحية ليست كلمات محجوزة. ولا تُعامَل على هذا النحو إلا ضمن السياق المقابل. إذا استخدمت المعرّفات بالاسم نفسه للكلمات المفتاحية، فأحطها بعلامات اقتباس مزدوجة أو بعلامات
يمكنك التحقق مما إذا كان اسم نوع البيانات حساسًا لحالة الأحرف في جدول system.data_type_families.
backticks.
على سبيل المثال، يكون الاستعلام التالي صالحًا إذا كان الجدول
table_name يحتوي على عمود اسمه
"FROM":
SELECT "FROM" FROM table_name
المعرّفات هي:
المعرّفات
- أسماء العناقيد، وقواعد البيانات، والجداول، والتقسيمات، والأعمدة.
- الدوال.
- أنواع البيانات.
- الأسماء المستعارة للتعبيرات.
^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$، ولا يجوز أن تطابق الكلمات المفتاحية.
راجع الجدول أدناه للاطلاع على أمثلة للمعرّفات الصالحة وغير الصالحة:
إذا كنت تريد استخدام معرّفات تطابق الكلمات المفتاحية، أو تريد استخدام رموز أخرى في المعرّفات، فضعها بين علامتي اقتباس مزدوجتين أو بين علامتي التنصيص الخلفيتين، على سبيل المثال:
|المعرّفات الصالحة
|المعرّفات غير الصالحة
xyz,
_internal,
Id_with_underscores_123_
1x,
tom@gmail.com,
äußerst_schön
"id"،
`id`.
تنطبق قواعد محارف الهروب نفسها في المعرّفات المقتبسة أيضًا على القيم النصية الحرفية. راجع String لمزيد من التفاصيل.
في ClickHouse، القيمة الحرفية هي قيمة تُمثَّل مباشرةً في الاستعلام. وبعبارة أخرى، فهي قيمة ثابتة لا تتغير أثناء تنفيذ الاستعلام. يمكن أن تكون القيم الحرفية: سنستعرض كلًّا منها بمزيد من التفصيل في الأقسام أدناه.
القيم الحرفية
يجب أن تُحاط القيم الحرفية النصية بعلامات اقتباس مفردة. علامات الاقتباس المزدوجة غير مدعومة. تعمل آلية الهروب بإحدى الطريقتين التاليتين:
String
- استخدام علامة اقتباس مفردة سابقة، إذ لا يمكن تهريب محرف علامة الاقتباس المفردة
'(وهذا المحرف فقط) إلا على هيئة
''، أو
- استخدام الشرطة المائلة العكسية السابقة مع تسلسلات الهروب المدعومة التالية والمُدرجة في الجدول أدناه.
تفقد الشرطة المائلة العكسية معناها الخاص، أي تُفسَّر حرفيًا، إذا جاءت قبل محارف غير تلك المُدرجة أدناه.
|التهريب المدعوم
|الوصف
\xHH
|تحديد محرف من 8 بت متبوع بأي عدد من الأرقام الست عشرية (H).
\N
|محجوز، ولا يفعل شيئًا (مثلًا
SELECT 'a\Nb' تُرجع
ab)
\a
|تنبيه
\b
|رجوع للخلف
\e
|محرف الهروب
\f
|فاصل صفحة
\n
|تغذية سطر
\r
|إرجاع العربة
\t
|علامة تبويب أفقية
\v
|علامة تبويب عمودية
\0
|محرف NULL
\\
|الشرطة المائلة العكسية
\' (أو
'')
|علامة اقتباس مفردة
\"
|علامة اقتباس مزدوجة
`
|علامة الاقتباس الخلفية
\/
|الشرطة المائلة الأمامية
\=
|علامة يساوي
|محارف تحكم ASCII (c <= 31).
في القيم الحرفية النصية، يجب تهريب
' و
\ على الأقل باستخدام رموز الهروب
\' (أو:
'') و
\\.
تُحلَّل القيم الحرفية العددية على النحو التالي:
القيم الحرفية العددية
- إذا كانت القيمة الحرفية مسبوقة بعلامة الطرح
-، فيُتخطى الرمز وتُطبَّق الإشارة السالبة على النتيجة بعد التحليل.
- تُحلَّل القيمة الحرفية العددية أولًا كعدد صحيح غير موقَّع بعرض 64 بت، باستخدام الدالة strtoull.
- إذا كانت القيمة مسبوقة بـ
0bأو
0x/
0X، فيُحلَّل العدد كثنائي أو سداسي عشري، على التوالي.
- إذا كانت القيمة سالبة وكان مقدارها المطلق أكبر من 263، فسيُعاد خطأ.
- إذا كانت القيمة مسبوقة بـ
- إذا لم ينجح ذلك، تُحلَّل القيمة بعد ذلك كعدد بفاصلة عائمة باستخدام الدالة strtod.
- بخلاف ذلك، يُعاد خطأ.
- يُحلَّل
1على أنه
UInt8
- يُحلَّل
256على أنه
UInt16.
لمزيد من المعلومات، راجع أنواع البيانات. تُتجاهل الشرطات السفلية
مهميجب تحويل قيم الأعداد الصحيحة الأعرض من 64 بت (
UInt128,
Int128,
UInt256,
Int256) إلى نوع أكبر لكي تُحلَّل بشكل صحيح:
يؤدي ذلك إلى تجاوز الخوارزمية المذكورة أعلاه وتحليل العدد الصحيح باستخدام إجراء يدعم دقةً اعتباطية.وبخلاف ذلك، سيُحلَّل القيمة الحرفية كعدد بفاصلة عائمة، وبالتالي سيكون عرضةً لفقدان الدقة بسبب الاقتطاع.
-170141183460469231731687303715884105728::Int128
340282366920938463463374607431768211455::UInt128
-57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968::Int256
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935::UInt256
_ داخل القيم الحرفية العددية، ويمكن استخدامها لتحسين سهولة القراءة.
القيم الحرفية العددية التالية مدعومة:
|القيمة الحرفية العددية
|أمثلة
|الأعداد الصحيحة
1,
10_000_000,
18446744073709551615,
01
|الأعداد العشرية
0.1
|الترميز الأسي
1e100,
-1e-100
|أعداد الفاصلة العائمة
123.456,
inf,
nan
|سداسي عشري
0xc0fe
|سلسلة سداسية عشرية متوافقة مع معيار SQL
x'c0fe'
|ثنائي
0b1101
|سلسلة ثنائية متوافقة مع معيار SQL
b'1101'
القيم الحرفية الثمانية غير مدعومة لتجنب الأخطاء غير المقصودة في التفسير.
تُنشأ المصفوفات باستخدام
المركّبات
[]:
[1, 2, 3]. وتُنشأ الـ Tuples باستخدام
():
(1, 'Hello, world!', 2).
من الناحية التقنية، لا تُعد هذه قيَمًا حرفية، بل هي تعبيرات تستخدم عامل إنشاء المصفوفة وعامل إنشاء الـ Tuple، على الترتيب.
يجب أن تتكوّن المصفوفة من عنصر واحد على الأقل، ويجب أن يتكوّن الـ Tuple من عنصرين على الأقل.
توجد حالة منفصلة عند ظهور الـ Tuples في بند
IN ضمن استعلام
SELECT.
يمكن أن تتضمن نتائج الاستعلام Tuples، لكن لا يمكن حفظ الـ Tuples في قاعدة بيانات (باستثناء الجداول التي تستخدم محرك Memory).
يُستخدم
NULL
NULL للإشارة إلى أن قيمةً ما مفقودة.
ولتخزين
NULL في حقل بجدول، يجب أن يكون هذا الحقل من النوع Nullable.
يجب الانتباه إلى ما يلي بشأن
NULL:
- قد يختلف تمثيل
NULLبحسب تنسيق البيانات (إدخالًا أو إخراجًا). لمزيد من المعلومات، راجع تنسيقات البيانات.
- إن معالجة
NULLلها بعض التفاصيل الدقيقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى وسيطات عملية المقارنة على الأقل هي
NULL، فستكون نتيجة هذه العملية أيضًا
NULL. وينطبق الأمر نفسه على الضرب والجمع وغير ذلك من العمليات. نوصي بقراءة التوثيق الخاص بكل عملية.
- في الاستعلامات، يمكنك التحقق من
NULLباستخدام المعاملين
IS NULLو
IS NOT NULL، وكذلك الدالتين المرتبطتين
isNullو
isNotNull.
يُعد heredoc أسلوبًا لتعريف سلسلة نصية (غالبًا ما تكون متعددة الأسطر) مع الحفاظ على التنسيق الأصلي. ويُعرَّف heredoc بأنه قيمة نصية حرفية مخصّصة توضع بين رمزي
Heredoc
$.
على سبيل المثال:
SELECT $heredoc$SHOW CREATE VIEW my_view$heredoc$;
┌─'SHOW CREATE VIEW my_view'─┐
│ SHOW CREATE VIEW my_view │
└────────────────────────────┘
- تُعالَج أي قيمة بين محدِّدَي Heredoc “كما هي”.
تتيح لك معلمات الاستعلام كتابة استعلامات عامة تحتوي على عناصر نائبة مجردة بدلًا من المعرّفات الفعلية. وعند تنفيذ استعلام يتضمن معلمات استعلام، تُفسَّر جميع العناصر النائبة وتُستبدل بقيم معلمات الاستعلام الفعلية. يمكن تعريف معلمات الاستعلام بعدة طرق:
تعريف معلمات الاستعلام واستخدامها
SET param_<name>=<value>— باستخدام أمر
SETداخل استعلام.
--param_<name>='<value>'— كوسيطة لـ
clickhouse-clientفي سطر الأوامر.
param_<name>=<value>— كمعلمة في سلسلة استعلام URL لواجهة HTTP.
{<name>: <datatype>}، حيث إن
<name> هو اسم معلمة الاستعلام و
<datatype> هو نوع البيانات الذي تُحوَّل إليه.
مثال باستخدام أمر SET
مثال باستخدام أمر SET
على سبيل المثال، يعرّف SQL التالي معلمات بأسماء
a و
b و
c و
d، ولكل منها نوع بيانات مختلف:
SET param_a = 13;
SET param_b = 'str';
SET param_c = '2022-08-04 18:30:53';
SET param_d = {'10': [11, 12], '13': [14, 15]};
SELECT
{a: UInt32},
{b: String},
{c: DateTime},
{d: Map(String, Array(UInt8))};
13 str 2022-08-04 18:30:53 {'10':[11,12],'13':[14,15]}
مثال باستخدام clickhouse-client
مثال باستخدام clickhouse-client
إذا كنت تستخدم
clickhouse-client، فتُحدَّد المعلمات بصيغة
--param_name=value. على سبيل المثال، تحمل المعلمة التالية الاسم
message وتُسترجع كـ
String:
إذا كانت معلمة الاستعلام تمثّل اسم database أو table أو function أو أي Identifier آخر، فاستخدم
clickhouse-client --param_message='hello' --query="SELECT {message: String}"
hello
Identifier كنوع لها. على سبيل المثال، يعيد الاستعلام التالي rows من table اسمها
uk_price_paid:
SET param_mytablename = "uk_price_paid";
SELECT * FROM {mytablename:Identifier};
مثال باستخدام واجهة HTTP
مثال باستخدام واجهة HTTP
يمكن تمرير معلمات الاستعلام كمعلمات في سلسلة استعلام URL مع البادئة
param_. على سبيل المثال:
curl -s "http://localhost:8123/?param_message=hello" --data-binary "SELECT {message: String}"
hello
مثال باستخدام واجهة الويب
مثال باستخدام واجهة الويب
تكتشف واجهة الويب المضمّنة (
play.html) تلقائيًا العناصر النائبة للمعلمات بصيغة
{name:Type} في الاستعلام، وتعرض حقول إدخال معنونة لكل معلمة. تُضمَّن قيم المعلمات في HTTP request، كما تُحفَظ أيضًا في URL الصفحة لأغراض وضع الإشارات المرجعية والمشاركة.
ليست معلمات الاستعلام بدائل نصية عامة يمكن استخدامها في مواضع عشوائية ضمن استعلامات SQL كيفما اتفق. فهي مُصمَّمة أساسًا للعمل داخل عبارات
SELECT بدلًا من المعرّفات أو القيم الحرفية.
تُكتب استدعاءات الدوال بصيغة مُعرِّف تتبعه قائمة من الوسائط داخل
الدوال
()، وقد تكون هذه القائمة فارغة.
وعلى خلاف SQL القياسي، تكون الأقواس مطلوبة حتى عندما تكون قائمة الوسائط فارغة.
على سبيل المثال:
هناك أيضًا ما يلي: قد تتضمن بعض الدوال التجميعية قائمتين من الوسائط بين قوسين. على سبيل المثال:
now()
تُسمّى هذه الدوال التجميعية دوالًا “بارامترية”، ويُطلَق على الوسيطات في القائمة الأولى اسم “المعلمات”.
quantile (0.9)(x)
بنية الدوال التجميعية من دون معلمات هي نفسها بنية الدوال العادية.
تُحوَّل المعاملات إلى الدوال المقابلة لها أثناء تحليل الاستعلام، مع مراعاة أولويتها وترابطيتها. على سبيل المثال، التعبير
المعاملات
يُحوَّل إلى
1 + 2 * 3 + 4
plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4)`
تُكتب أنواع البيانات ومحركات الجداول في استعلام
أنواع البيانات ومحركات الجداول في قاعدة البيانات
CREATE بالطريقة نفسها التي تُكتب بها المعرّفات أو الدوال.
وبعبارة أخرى، قد تحتوي على قائمة وسائط بين أقواس، وقد لا تحتوي.
لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام التالية:
يمكن أن يكون التعبير أيًا مما يلي:
التعبيرات
- دالة
- مُعرّف
- قيمة حرفية
- تطبيق معامل
- تعبير بين قوسين
- استعلام فرعي
- علامة النجمة
الاسم المستعار هو اسم يعرّفه المستخدم لـ تعبير ضمن استعلام.
الأسماء المستعارة للتعبيرات
تُشرح أجزاء الصياغة أعلاه فيما يلي.
expr AS alias
|جزء من الصياغة
|الوصف
|مثال
|ملاحظات
AS
|الكلمة المفتاحية لتعريف الأسماء المستعارة. يمكنك تعريف الاسم المستعار لاسم جدول أو اسم عمود في عبارة
SELECT من دون استخدام الكلمة المفتاحية
AS.
SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias.
|في الدالة CAST، يكون للكلمة المفتاحية
AS معنى آخر. راجع وصف الدالة.
expr
|أي تعبير يدعمه ClickHouse.
SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table
alias
|اسم لـ
expr. يجب أن تتوافق الأسماء المستعارة مع صياغة المعرّفات.
SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t".
ملاحظات حول الاستخدام
- تسري الأسماء المستعارة على مستوى الاستعلام أو الاستعلام الفرعي بالكامل، ويمكنك تعريف اسم مستعار لأي تعبير في أي جزء من الاستعلام. على سبيل المثال:
SELECT (1 AS n) + 2, n`.
- الأسماء المستعارة لا تكون مرئية داخل الاستعلامات الفرعية ولا فيما بينها. على سبيل المثال، عند تنفيذ الاستعلام التالي، يُرجع ClickHouse الاستثناء
Unknown identifier: num:
`SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a`
- إذا تم تعريف اسم مستعار لأعمدة النتيجة في عبارة
SELECTداخل استعلام فرعي، فستكون هذه الأعمدة مرئية في الاستعلام الخارجي. على سبيل المثال:
SELECT n + m FROM (SELECT 1 AS n, 2 AS m)`.
- انتبه إلى الأسماء المستعارة التي تطابق أسماء الأعمدة أو الجداول. لننظر إلى المثال التالي:
في المثال السابق، عرّفنا الجدول
CREATE TABLE t
(
a Int,
b Int
)
ENGINE = TinyLog();
SELECT
argMax(a, b),
sum(b) AS b
FROM t;
Received exception from server (version 18.14.17):
Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000, 127.0.0.1. DB::Exception: Aggregate function sum(b) is found inside another aggregate function in query.
t بالعمود
b.
ثم عند تحديد البيانات، عرّفنا الاسم المستعار
sum(b) AS b.
ونظرًا لأن الأسماء المستعارة عامة النطاق،
استبدل ClickHouse الرمز
b في التعبير
argMax(a, b) بالتعبير
sum(b).
وقد أدى هذا الاستبدال إلى حدوث الاستثناء.
يمكنك تغيير هذا السلوك الافتراضي بتعيين prefer_column_name_to_alias إلى
1.
في استعلام
النجمة
SELECT، يمكن أن تحل النجمة محل التعبير.
لمزيد من المعلومات، راجع القسم SELECT.