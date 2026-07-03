في هذا القسم، سنستعرض صياغة SQL في ClickHouse. يستخدم ClickHouse صياغةً قائمة على SQL، لكنه يوفّر عددًا من الامتدادات والتحسينات.

​ تحليل الاستعلام

يوجد نوعان من المحلِّلات في ClickHouse:

محلِّل SQL كامل (محلِّل تنازلي تكراري).

محلِّل تنسيق البيانات (محلِّل تدفّق سريع).

يُستخدم محلِّل SQL الكامل في جميع الحالات باستثناء استعلام INSERT ، إذ يستخدم هذا الاستعلام كلا المحلِّلين.

لنستعرض الاستعلام أدناه:

INSERT INTO t VALUES ( 1 , 'Hello, world' ), ( 2 , 'abc' ), ( 3 , 'def' )

كما ذُكر سابقًا، يستخدم استعلام INSERT كلا المحلّلين. يُحلَّل الجزء INSERT INTO t VALUES بواسطة المحلّل الكامل، وتُحلَّل البيانات (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') بواسطة محلّل تنسيق البيانات، أو محلّل التدفق السريع.

تشغيل المحلّل الكامل يمكنك أيضًا تشغيل المحلّل الكامل للبيانات باستخدام الإعداد input_format_values_interpret_expressions 1 ، يحاول ClickHouse أولًا تحليل القيم باستخدام محلّل التدفق السريع. وإذا أخفق ذلك، يحاول ClickHouse استخدام المحلّل الكامل للبيانات، مع التعامل معها كتعبير SQL عندما تكون قيمة الإعداد المذكور أعلاه، يحاول ClickHouse أولًا تحليل القيم باستخدام محلّل التدفق السريع. وإذا أخفق ذلك، يحاول ClickHouse استخدام المحلّل الكامل للبيانات، مع التعامل معها كتعبير SQL expression

INSERT الكبيرة، وهي الطريقة الموصى بها لإدراج بياناتك في ClickHouse. يمكن أن تكون البيانات بأي تنسيق. وعند استلام استعلام، لا يحتسب الخادم في RAM أكثر من max_query_size بايت من الطلب (افتراضيًا، 1 MB)، ويُحلَّل الباقي كتدفق. وذلك لتجنّب المشكلات المرتبطة باستعلاماتالكبيرة، وهي الطريقة الموصى بها لإدراج بياناتك في ClickHouse.

INSERT ، قد يبدو أن البيانات تُحلَّل بالطريقة نفسها كما في التعبيرات ضمن استعلام SELECT ، لكن الأمر ليس كذلك. فتنسيق Values أكثر محدوديةً بكثير. عند استخدام تنسيق Values في استعلام، قد يبدو أن البيانات تُحلَّل بالطريقة نفسها كما في التعبيرات ضمن استعلام، لكن الأمر ليس كذلك. فتنسيقأكثر محدوديةً بكثير.

يغطي ما تبقّى من هذا القسم المحلّل الكامل.

لمزيد من المعلومات حول محلّلات التنسيقات، راجع قسم التنسيقات

يمكن أن يوجد أي عدد من محارف المسافات بين التركيبات النحوية (بما في ذلك في بداية الاستعلام ونهايته).

تشمل محارف المسافات: المسافة، وعلامة الجدولة، وتغذية السطر، وCR، وتغذية الصفحة.

يدعم ClickHouse التعليقات بنمط SQL وبنمط C:

تبدأ التعليقات بنمط SQL بـ -- أو #! أو # وتستمر حتى نهاية السطر. ويمكن حذف المسافة بعد -- و #! .

أو أو وتستمر حتى نهاية السطر. ويمكن حذف المسافة بعد و . التعليقات بنمط C: // (أو أكثر من حرفي / ) متبوعًا بنص حتى نهاية السطر. ولا يُشترط وجود مسافات بعد / . يمكن أن تمتد من /* إلى */ في التعليقات متعددة الأسطر. ولا تُشترط المسافات هنا أيضًا. يمكن أن تكون التعليقات بنمط C متداخلة.



على سبيل المثال:

/* * Compute the number of days between two dates. * /* Returns NULL if either argument is NULL */ */ SELECT dateDiff ( 'day' , toDate( '2024-01-01' ), toDate( '2024-12-31' )) AS days_in_year, -- 365 dateDiff ( 'day' , toDate( '2020-01-01' ), today()) AS days_since #! since 2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////// # TODO: add hour / minute variants

​ الكلمات المفتاحية

يمكن أن تكون الكلمات المفتاحية في ClickHouse إما حساسة لحالة الأحرف أو غير حساسة لحالة الأحرف، بحسب السياق.

تكون الكلمات المفتاحية غير حساسة لحالة الأحرف عندما تتوافق مع:

معيار SQL. على سبيل المثال، SELECT و select و SeLeCt كلها صيغ صحيحة.

و و كلها صيغ صحيحة. طريقة التنفيذ في بعض أنظمة إدارة قواعد البيانات الشائعة (MySQL أو Postgres). على سبيل المثال، DateTime هو نفسه datetime .

يمكنك التحقق مما إذا كان اسم نوع البيانات حساسًا لحالة الأحرف في جدول system.data_type_families

وعلى خلاف SQL القياسي، فإن جميع الكلمات المفتاحية الأخرى (بما في ذلك أسماء الدوال) حساسة لحالة الأحرف.

backticks . إضافةً إلى ذلك، الكلمات المفتاحية ليست كلمات محجوزة. ولا تُعامَل على هذا النحو إلا ضمن السياق المقابل. إذا استخدمت المعرّفات بالاسم نفسه للكلمات المفتاحية، فأحطها بعلامات اقتباس مزدوجة أو بعلامات

على سبيل المثال، يكون الاستعلام التالي صالحًا إذا كان الجدول table_name يحتوي على عمود اسمه "FROM" :

SELECT "FROM" FROM table_name

المعرّفات هي:

يمكن أن تكون المعرّفات مقتبسة أو غير مقتبسة، مع أن الأخيرة هي المفضّلة.

^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$ ، ولا يجوز أن تطابق يجب أن تطابق المعرّفات غير المقتبسة التعبير النمطي، ولا يجوز أن تطابق الكلمات المفتاحية . راجع الجدول أدناه للاطلاع على أمثلة للمعرّفات الصالحة وغير الصالحة:

المعرّفات الصالحة المعرّفات غير الصالحة xyz , _internal , Id_with_underscores_123_ 1x , tom@gmail.com , äußerst_schön

إذا كنت تريد استخدام معرّفات تطابق الكلمات المفتاحية، أو تريد استخدام رموز أخرى في المعرّفات، فضعها بين علامتي اقتباس مزدوجتين أو بين علامتي التنصيص الخلفيتين، على سبيل المثال: "id" ، `id` .

تنطبق قواعد محارف الهروب نفسها في المعرّفات المقتبسة أيضًا على القيم النصية الحرفية. راجع String لمزيد من التفاصيل.

تجنّب استخدام النقاط في أسماء الأعمدة يمكن تفسير أسماء الأعمدة التي تحتوي على نقاط، والأعمدة التي تشترك في بادئة واحدة مفصولة بنقطة، والأعمدة من النوع Array ، كلٌّ منها على أنه جزء من بنية Nested مسطّحة عندما تكون القيمة flatten_nested = 1 (وهي القيمة الافتراضية). وقد يؤدي ذلك إلى تحقّق غير متوقّع من أطوال المصفوفات عند عمليات insert وفرض قيود على إعادة التسمية. تجنّب استخدام النقاط في أسماء الأعمدة إن أمكن. استخدم الشرطات السفلية ( _ ) أو فاصلًا آخر بدلًا من النقاط في أسماء الأعمدة، ما لم تكن تحتاج عمدًا إلى دلالات Nested .

​ القيم الحرفية

في ClickHouse، القيمة الحرفية هي قيمة تُمثَّل مباشرةً في الاستعلام. وبعبارة أخرى، فهي قيمة ثابتة لا تتغير أثناء تنفيذ الاستعلام.

يمكن أن تكون القيم الحرفية:

String

رقمية

Compound

NULL

Heredocs (قيم String حرفية مخصصة)

سنستعرض كلًّا منها بمزيد من التفصيل في الأقسام أدناه.

يجب أن تُحاط القيم الحرفية النصية بعلامات اقتباس مفردة. علامات الاقتباس المزدوجة غير مدعومة.

تعمل آلية الهروب بإحدى الطريقتين التاليتين:

استخدام علامة اقتباس مفردة سابقة، إذ لا يمكن تهريب محرف علامة الاقتباس المفردة ' (وهذا المحرف فقط) إلا على هيئة '' ، أو

(وهذا المحرف فقط) إلا على هيئة ، أو استخدام الشرطة المائلة العكسية السابقة مع تسلسلات الهروب المدعومة التالية والمُدرجة في الجدول أدناه.

تفقد الشرطة المائلة العكسية معناها الخاص، أي تُفسَّر حرفيًا، إذا جاءت قبل محارف غير تلك المُدرجة أدناه.

التهريب المدعوم الوصف \xHH تحديد محرف من 8 بت متبوع بأي عدد من الأرقام الست عشرية (H). \N محجوز، ولا يفعل شيئًا (مثلًا SELECT 'a\Nb' تُرجع ab ) \a تنبيه \b رجوع للخلف \e محرف الهروب \f فاصل صفحة

تغذية سطر \r إرجاع العربة \t علامة تبويب أفقية \v علامة تبويب عمودية \0 محرف NULL \\ الشرطة المائلة العكسية \' (أو '' ) علامة اقتباس مفردة \" علامة اقتباس مزدوجة ` علامة الاقتباس الخلفية \/ الشرطة المائلة الأمامية \= علامة يساوي محارف تحكم ASCII (c <= 31).

في القيم الحرفية النصية، يجب تهريب ' و \ على الأقل باستخدام رموز الهروب \' (أو: '' ) و \\ .

​ القيم الحرفية العددية

تُحلَّل القيم الحرفية العددية على النحو التالي:

إذا كانت القيمة الحرفية مسبوقة بعلامة الطرح - ، فيُتخطى الرمز وتُطبَّق الإشارة السالبة على النتيجة بعد التحليل.

، فيُتخطى الرمز وتُطبَّق الإشارة السالبة على النتيجة بعد التحليل. تُحلَّل القيمة الحرفية العددية أولًا كعدد صحيح غير موقَّع بعرض 64 بت، باستخدام الدالة strtoull. إذا كانت القيمة مسبوقة بـ 0b أو 0x / 0X ، فيُحلَّل العدد كثنائي أو سداسي عشري، على التوالي. إذا كانت القيمة سالبة وكان مقدارها المطلق أكبر من 2 63 ، فسيُعاد خطأ.

إذا لم ينجح ذلك، تُحلَّل القيمة بعد ذلك كعدد بفاصلة عائمة باستخدام الدالة strtod.

بخلاف ذلك، يُعاد خطأ.

تُحوَّل القيم الحرفية إلى أصغر نوع تتسع له القيمة. على سبيل المثال:

يُحلَّل 1 على أنه UInt8

على أنه يُحلَّل 256 على أنه UInt16 .

مهم يجب تحويل قيم الأعداد الصحيحة الأعرض من 64 بت ( UInt128 , Int128 , UInt256 , Int256 ) إلى نوع أكبر لكي تُحلَّل بشكل صحيح: - 170141183460469231731687303715884105728 ::Int128 340282366920938463463374607431768211455 ::UInt128 - 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 ::Int256 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935 ::UInt256 يؤدي ذلك إلى تجاوز الخوارزمية المذكورة أعلاه وتحليل العدد الصحيح باستخدام إجراء يدعم دقةً اعتباطية. وبخلاف ذلك، سيُحلَّل القيمة الحرفية كعدد بفاصلة عائمة، وبالتالي سيكون عرضةً لفقدان الدقة بسبب الاقتطاع.

لمزيد من المعلومات، راجع أنواع البيانات

تُتجاهل الشرطات السفلية _ داخل القيم الحرفية العددية، ويمكن استخدامها لتحسين سهولة القراءة.

القيم الحرفية العددية التالية مدعومة:

القيمة الحرفية العددية أمثلة الأعداد الصحيحة 1 , 10_000_000 , 18446744073709551615 , 01 الأعداد العشرية 0.1 الترميز الأسي 1e100 , -1e-100 أعداد الفاصلة العائمة 123.456 , inf , nan سداسي عشري 0xc0fe سلسلة سداسية عشرية متوافقة مع معيار SQL x'c0fe' ثنائي 0b1101 سلسلة ثنائية متوافقة مع معيار SQL b'1101'

القيم الحرفية الثمانية غير مدعومة لتجنب الأخطاء غير المقصودة في التفسير.

تُنشأ المصفوفات باستخدام [] : [1, 2, 3] . وتُنشأ الـ Tuples باستخدام () : (1, 'Hello, world!', 2) . من الناحية التقنية، لا تُعد هذه قيَمًا حرفية، بل هي تعبيرات تستخدم عامل إنشاء المصفوفة وعامل إنشاء الـ Tuple، على الترتيب. يجب أن تتكوّن المصفوفة من عنصر واحد على الأقل، ويجب أن يتكوّن الـ Tuple من عنصرين على الأقل.

IN ضمن استعلام SELECT . يمكن أن تتضمن نتائج الاستعلام Tuples، لكن لا يمكن حفظ الـ Tuples في قاعدة بيانات (باستثناء الجداول التي تستخدم محرك توجد حالة منفصلة عند ظهور الـ Tuples في بندضمن استعلام. يمكن أن تتضمن نتائج الاستعلام Tuples، لكن لا يمكن حفظ الـ Tuples في قاعدة بيانات (باستثناء الجداول التي تستخدم محرك Memory ).

NULL للإشارة إلى أن قيمةً ما مفقودة. ولتخزين NULL في حقل بجدول، يجب أن يكون هذا الحقل من النوع يُستخدمللإشارة إلى أن قيمةً ما مفقودة. ولتخزينفي حقل بجدول، يجب أن يكون هذا الحقل من النوع Nullable

يجب الانتباه إلى ما يلي بشأن NULL : قد يختلف تمثيل NULL بحسب تنسيق البيانات (إدخالًا أو إخراجًا). لمزيد من المعلومات، راجع تنسيقات البيانات.

بحسب تنسيق البيانات (إدخالًا أو إخراجًا). لمزيد من المعلومات، راجع تنسيقات البيانات. إن معالجة NULL لها بعض التفاصيل الدقيقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى وسيطات عملية المقارنة على الأقل هي NULL ، فستكون نتيجة هذه العملية أيضًا NULL . وينطبق الأمر نفسه على الضرب والجمع وغير ذلك من العمليات. نوصي بقراءة التوثيق الخاص بكل عملية.

لها بعض التفاصيل الدقيقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى وسيطات عملية المقارنة على الأقل هي ، فستكون نتيجة هذه العملية أيضًا . وينطبق الأمر نفسه على الضرب والجمع وغير ذلك من العمليات. نوصي بقراءة التوثيق الخاص بكل عملية. في الاستعلامات، يمكنك التحقق من NULL باستخدام المعاملين IS NULL و IS NOT NULL ، وكذلك الدالتين المرتبطتين isNull و isNotNull .

$ . يُعد heredoc أسلوبًا لتعريف سلسلة نصية (غالبًا ما تكون متعددة الأسطر) مع الحفاظ على التنسيق الأصلي. ويُعرَّف heredoc بأنه قيمة نصية حرفية مخصّصة توضع بين رمزي

على سبيل المثال:

SELECT $heredoc$SHOW CREATE VIEW my_view$heredoc$; ┌─ 'SHOW CREATE VIEW my_view' ─┐ │ SHOW CREATE VIEW my_view │ └────────────────────────────┘

تُعالَج أي قيمة بين محدِّدَي Heredoc “كما هي”.

يمكنك استخدام Heredoc لتضمين مقتطفات من شيفرات SQL أو HTML أو XML وما إلى ذلك.

​ تعريف معلمات الاستعلام واستخدامها

تتيح لك معلمات الاستعلام كتابة استعلامات عامة تحتوي على عناصر نائبة مجردة بدلًا من المعرّفات الفعلية. وعند تنفيذ استعلام يتضمن معلمات استعلام، تُفسَّر جميع العناصر النائبة وتُستبدل بقيم معلمات الاستعلام الفعلية.

يمكن تعريف معلمات الاستعلام بعدة طرق:

SET param_<name>=<value> — باستخدام أمر SET داخل استعلام.

— باستخدام أمر داخل استعلام. --param_<name>='<value>' — كوسيطة لـ clickhouse-client في سطر الأوامر.

— كوسيطة لـ في سطر الأوامر. param_<name>=<value> — كمعلمة في سلسلة استعلام URL لواجهة HTTP.

يمكن الإشارة إلى معلمة استعلام داخل استعلام باستخدام {<name>: <datatype>} ، حيث إن <name> هو اسم معلمة الاستعلام و <datatype> هو نوع البيانات الذي تُحوَّل إليه.

مثال باستخدام أمر SET على سبيل المثال، يعرّف SQL التالي معلمات بأسماء a و b و c و d ، ولكل منها نوع بيانات مختلف: SET param_a = 13 ; SET param_b = 'str' ; SET param_c = '2022-08-04 18:30:53' ; SET param_d = { '10' : [11, 12], '13' : [14, 15]}; SELECT {a: UInt32}, {b: String}, {c: DateTime }, {d: Map(String, Array (UInt8))}; 13 str 2022 - 08 - 04 18 : 30 : 53 { '10' :[11,12], '13' :[14,15]}

مثال باستخدام clickhouse-client إذا كنت تستخدم clickhouse-client ، فتُحدَّد المعلمات بصيغة --param_name=value . على سبيل المثال، تحمل المعلمة التالية الاسم message وتُسترجع كـ String : clickhouse-client --param_message= 'hello' --query= "SELECT {message: String}" hello إذا كانت معلمة الاستعلام تمثّل اسم database أو table أو function أو أي Identifier آخر، فاستخدم Identifier كنوع لها. على سبيل المثال، يعيد الاستعلام التالي rows من table اسمها uk_price_paid : SET param_mytablename = "uk_price_paid" ; SELECT * FROM {mytablename:Identifier};

مثال باستخدام واجهة HTTP يمكن تمرير معلمات الاستعلام كمعلمات في سلسلة استعلام URL مع البادئة param_ . على سبيل المثال: curl -s "http://localhost:8123/?param_message=hello" --data-binary "SELECT {message: String}" hello

مثال باستخدام واجهة الويب تكتشف واجهة الويب المضمّنة ( play.html ) تلقائيًا العناصر النائبة للمعلمات بصيغة {name:Type} في الاستعلام، وتعرض حقول إدخال معنونة لكل معلمة. تُضمَّن قيم المعلمات في HTTP request، كما تُحفَظ أيضًا في URL الصفحة لأغراض وضع الإشارات المرجعية والمشاركة.

ليست معلمات الاستعلام بدائل نصية عامة يمكن استخدامها في مواضع عشوائية ضمن استعلامات SQL كيفما اتفق. فهي مُصمَّمة أساسًا للعمل داخل عبارات SELECT بدلًا من المعرّفات أو القيم الحرفية.

تُكتب استدعاءات الدوال بصيغة مُعرِّف تتبعه قائمة من الوسائط داخل () ، وقد تكون هذه القائمة فارغة. وعلى خلاف SQL القياسي، تكون الأقواس مطلوبة حتى عندما تكون قائمة الوسائط فارغة. على سبيل المثال:

now ()

هناك أيضًا ما يلي:

قد تتضمن بعض الدوال التجميعية قائمتين من الوسائط بين قوسين. على سبيل المثال:

quantile ( 0 . 9 )(x)

تُسمّى هذه الدوال التجميعية دوالًا “بارامترية”، ويُطلَق على الوسيطات في القائمة الأولى اسم “المعلمات”.

بنية الدوال التجميعية من دون معلمات هي نفسها بنية الدوال العادية.

تُحوَّل المعاملات إلى الدوال المقابلة لها أثناء تحليل الاستعلام، مع مراعاة أولويتها وترابطيتها.

على سبيل المثال، التعبير

1 + 2 * 3 + 4

يُحوَّل إلى

plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4)`

​ أنواع البيانات ومحركات الجداول في قاعدة البيانات

تُكتب أنواع البيانات ومحركات الجداول في استعلام CREATE بالطريقة نفسها التي تُكتب بها المعرّفات أو الدوال. وبعبارة أخرى، قد تحتوي على قائمة وسائط بين أقواس، وقد لا تحتوي.

لمزيد من المعلومات، راجع الأقسام التالية:

يمكن أن يكون التعبير أيًا مما يلي:

دالة

مُعرّف

قيمة حرفية

تطبيق معامل

تعبير بين قوسين

استعلام فرعي

علامة النجمة

قائمة التعبيرات هي تعبير واحد أو أكثر تفصل بينها فاصلات. ويمكن للدوال والمعاملات بدورها أن تأخذ تعبيرات كوسيطات.

التعبير الثابت هو تعبير تكون نتيجته معروفة أثناء تحليل الاستعلام، أي قبل التنفيذ. على سبيل المثال، التعبيرات المبنية على القيم الحرفية هي تعبيرات ثابتة.

​ الأسماء المستعارة للتعبيرات

الاسم المستعار هو اسم يعرّفه المستخدم لـ تعبير ضمن استعلام.

expr AS alias

تُشرح أجزاء الصياغة أعلاه فيما يلي.

جزء من الصياغة الوصف مثال ملاحظات AS الكلمة المفتاحية لتعريف الأسماء المستعارة. يمكنك تعريف الاسم المستعار لاسم جدول أو اسم عمود في عبارة SELECT من دون استخدام الكلمة المفتاحية AS . SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias . في الدالة CAST، يكون للكلمة المفتاحية AS معنى آخر. راجع وصف الدالة. expr أي تعبير يدعمه ClickHouse. SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table alias اسم لـ expr . يجب أن تتوافق الأسماء المستعارة مع صياغة المعرّفات. SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t" .

​ ملاحظات حول الاستخدام

تسري الأسماء المستعارة على مستوى الاستعلام أو الاستعلام الفرعي بالكامل، ويمكنك تعريف اسم مستعار لأي تعبير في أي جزء من الاستعلام. على سبيل المثال:

SELECT ( 1 AS n) + 2 , n `.

الأسماء المستعارة لا تكون مرئية داخل الاستعلامات الفرعية ولا فيما بينها. على سبيل المثال، عند تنفيذ الاستعلام التالي، يُرجع ClickHouse الاستثناء Unknown identifier: num :

`SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a`

إذا تم تعريف اسم مستعار لأعمدة النتيجة في عبارة SELECT داخل استعلام فرعي، فستكون هذه الأعمدة مرئية في الاستعلام الخارجي. على سبيل المثال:

SELECT n + m FROM ( SELECT 1 AS n, 2 AS m) `.

انتبه إلى الأسماء المستعارة التي تطابق أسماء الأعمدة أو الجداول. لننظر إلى المثال التالي:

CREATE TABLE t ( a Int , b Int ) ENGINE = TinyLog(); SELECT argMax(a, b), sum (b) AS b FROM t; Received exception from server ( version 18 . 14 . 17 ): Code: 184 . DB::Exception: Received from localhost: 9000 , 127 . 0 . 0 . 1 . DB::Exception: Aggregate function sum (b) is found inside another aggregate function in query.

في المثال السابق، عرّفنا الجدول t بالعمود b . ثم عند تحديد البيانات، عرّفنا الاسم المستعار sum(b) AS b . ونظرًا لأن الأسماء المستعارة عامة النطاق، استبدل ClickHouse الرمز b في التعبير argMax(a, b) بالتعبير sum(b) . وقد أدى هذا الاستبدال إلى حدوث الاستثناء.

1 . يمكنك تغيير هذا السلوك الافتراضي بتعيين prefer_column_name_to_alias إلى